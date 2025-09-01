Archeologia. Scoperta la prima sepoltura infantile in un accampamento romano. Figlio della colpa? Perchè nascosto presso la camerata? Quando morì? Quando potevano sposarsi i legionari? Rispondono gli esperti

Un neonato deposto sotto una tegola nella Legio VI Victrix fornisce prove concrete della vita familiare e dei rituali dell’esercito imperiale. Al di là delle regole, alcune legioni tolleravano la presenza di legami affettivi tra soldati e compagne, che in alcuni casi abitavano presso i villaggi che sorgevano all’esterno del forte. Non si capisce il motivo per il quale il piccolo sia stato sepolto nell’alloggio comune dei soldati, vicino al padre.

di Federico Bernardelli Curuz.



Un ritrovamento che cambia prospettiva

La fragile presenza dell’infanzia nei campi legionari

Uno studio recente, guidato da Marta Fernández-Viejo (Università di Burgos) e colleghi, ha identificato quella che potrebbe essere la prima sepoltura infantile in un contesto militare romano della Penisola Iberica. La scoperta è avvenuta a León, nel sito della Legio VI Victrix, fondata da Augusto nel 41 a.C.

Durante scavi di emergenza nei pressi del convento delle Siervas de Jesús, gli archeologi hanno rinvenuto una piccola sepoltura perinatale, collocata sotto una tegola e accanto a una porta. Il dato sorprendente non è solo la presenza di un neonato, ma il contesto: l’officina del contubernium, cuore della vita quotidiana dei soldati semplici. Il neonato, quand’è morto, aveva tra le 38 e le 42 settimane, mostrava uno sviluppo incompleto dei tessuti ossei, possibile indicatore di malnutrizione o stress prenatale. La sua origine? La Legio era originariamente composta da abitanti dalla città di Roma, del Lazio, dell’Italia, compresa quella “gallica” settentrionale. Durante il trasferimento in Spagna, ci furono anche arruolamenti locali.

Il contubernium: la casa dei legionari

Otto uomini, uno spazio condiviso, un microcosmo militare

Il contubernium era la più piccola unità abitativa dell’accampamento romano. Ospitava otto legionari, detti contubernales, che condividevano vita e disciplina come una famiglia artificiale. Spesso era una sorta di piccola casa a schiera.

Ogni contubernium disponeva di una stanza per dormire (circa 3×3 metri) e di una piccola officina o ripostiglio, utilizzata per conservare armi, cucinare o svolgere lavori di manutenzione. L’insieme di più contubernia formava il centuria, a sua volta parte della coorte.

Il rinvenimento della sepoltura infantile proprio all’interno dell’officina apre scenari inattesi: uno spazio destinato al lavoro militare che si trasforma in luogo domestico e rituale, in cui un piccolo corpo viene accolto e protetto.

Sepolture infantili nel mondo romano

Riti domestici, simboli di protezione, memorie affettive

Nel diritto e nella prassi romana, gli adulti dovevano essere sepolti extra moenia, fuori dalle mura cittadine, per motivi igienici e religiosi. I bambini più piccoli, soprattutto neonati e perinatali, seguivano un destino diverso: la loro morte precoce era considerata un passaggio liminale, non ancora del tutto “ritualizzabile” negli spazi della religione, secondo la concezione antica. C’era comunque anche una seconda ipotesi. E cioè che i più piccoli fossero mantenuti accanto a madri e padri che dovevano ancora amarli e proteggerli, considerata la tenera età della morte.



Per questo motivo, era frequente trovarli sepolti entro le case, sotto i pavimenti, presso gli ingressi o in prossimità dei focolari. Queste sepolture assumevano anche un valore apotropaico: si credeva che lo spirito del piccolo proteggesse la famiglia, difendesse la casa, favorisse prosperità e fertilità.

La sepoltura di León segue proprio questo modello: il bambino deposto sotto una tegola e vicino a una porta non era solo un gesto affettivo, ma un atto rituale di protezione. La trasposizione in un contesto militare rivela quanto le pratiche domestiche fossero radicate e difficili da estirpare, anche in un ambiente rigidamente regolamentato come il castrum.

Il diritto romano e il matrimonio dei soldati

Tra legge imperiale e vita reale nei castra

Con l’avvento di Augusto, il potere imperiale cercò di disciplinare rigidamente la vita dei legionari. Le leggi Lex Julia de maritandis ordinibus (18 a.C.) e Lex Papia Poppaea (9 d.C.) regolavano matrimonio, natalità e successione. Per i militari fu introdotto un divieto formale di matrimonio durante il servizio attivo: i soldati dovevano restare celibi e interamente dediti alla missione imperiale.

In realtà, la prassi era ben diversa. Numerose testimonianze archeologiche e letterarie rivelano la presenza di donne e figli nei pressi dei castra, spesso nei villaggi sorti all’esterno delle mura (i cosiddetti canabae). Molti soldati convivevano stabilmente con compagne non ufficiali, generando una realtà familiare parallela.

Solo al termine della carriera militare, con il congedo onorevole (honesta missio), il veterano poteva sposare retroattivamente la propria compagna, legittimando i figli. Questo creava una zona di ambiguità giuridica, in cui la vita quotidiana contraddiceva apertamente la legge.

Il piccolo della Legio VI Victrix

Indagini scientifiche e ipotesi rituali

Lo studio antropologico sui resti ha stabilito che il neonato era morto attorno alle 40 settimane di gestazione, probabilmente subito dopo il parto. Le ossa mostrano segni di sviluppo incompleto, possibili indicatori di stress nutrizionali o malattie. Non vi erano segni di violenza, il che esclude l’ipotesi di un infanticidio deliberato.

La collocazione del piccolo sotto una tegola e vicino a una soglia suggerisce un’intenzione rituale: trasformare il corpo fragile in una presenza tutelare. Secondo la mentalità romana, i neonati defunti possedevano uno status spirituale particolare, capace di intercedere con le divinità e proteggere i vivi. In alcuni casi, questi atti funebri si intrecciavano con veri e propri riti di fondazione, in cui la morte di un bambino poteva “benedire” una nuova costruzione.

Tra castrum, domus e sacrum

La scoperta che ridefinisce il confine tra vita militare e privata

La sepoltura infantile di León costringe a riconsiderare i confini tra vita militare, dimensione domestica e credenze religiose. Il castrum non era solo un luogo di disciplina e guerra, ma uno spazio attraversato da famiglie, affetti, rituali di protezione.

Il piccolo della Legio VI Victrix ci racconta una storia fatta di soldati-padri, compagne invisibili, gesti di pietà privata nascosti sotto il rigore dell’apparato imperiale. Una storia che rivela quanto l’umanità, anche nell’ambiente più severo, trovasse sempre il modo di emergere.