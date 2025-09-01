Archeologia. Scoperta quest’estate nel campo. E’ romana. A cosa serviva? Perche somiglia alla Tour Eiffel? Come erano le sequenze di approccio alla piccola torre? Perché questi oggetti smaltati non si trovano in tutto l’Impero? Rispondono gli esperti

Un oggetto enigmatico, appena riemerso in Inghilterra, svela rituali con piccoli supporti portatili da tenere nelle zaino o nel bagaglio e il dialogo tra Roma e le culture locali.

Il ritrovamento di quest’estate

Carlisle e la rivelazione di un micro-altare smaltato

È stata la campagna di scavo dell’estate a Carlisle, nell’Inghilterra settentrionale, a restituire un esemplare di altare portatile smaltato romano, parte di una serie che negli ultimi decenni ha lentamente preso forma grazie ai rinvenimenti avvenuti a Wingerworth (Derbyshire), a Catterick (2013-2017) e, più indietro nel tempo, a Hanging Banks, durante i lavori per la tangenziale del 1958-59 guidati dal professor John Wacher. Oggetti minuscoli – larghi attorno 34 millimetri – ma capaci di condensare in sé una funzione religiosa precisa e un linguaggio estetico che unisce Roma alle tradizioni “celtiche” della Britannia.

Una forma architettonica in miniatura

La torre sacra che racchiudeva il fumo del sacrificio

La ricostruzione grafica pubblicata dalla York Archaeology mostra ciò che oggi, nelle ossidate superfici bronzee, è difficile immaginare: una struttura a torre smaltata, vivacemente dipinta, aperta da arcate e coronata da pinnacoli. Non si tratta di un semplice supporto ornamentale, bensì di un vero e proprio micro-altare fumigatorio. La cavità sommitale accoglieva carboncini ardenti, sopra i quali venivano deposti incensi, cereali, resine profumate, talvolta gocce d’olio o vino, che sprigionavano fumo odoroso, inteso come tramite visibile verso le divinità.

Il contesto temporale

Tra il 250 e il 350 d.C., in una provincia inquieta

Le stratigrafie di Catterick datano gli esemplari fra il III e il IV secolo d.C., un’epoca in cui la Britannia viveva tensioni interne, con pressioni dei Pitti e progressive difficoltà di controllo da parte dell’Impero. Nonostante ciò, i reperti mostrano una sorprendente continuità religiosa: gli altari in miniatura, con le loro decorazioni geometriche e spiraliche, sono frutto di una commistione fra arte romana e tradizioni indigene, una fusione che crea un linguaggio visivo unico, mai attestato sul continente.

Lo stile e la simbologia. Molto Liberty

Smaltature dai colori vivi, tra geometria romana e spirali celtiche

Il pregio di questi oggetti risiede nella loro decorazione smaltata policroma. Il blu intenso, il rosso cupo, il verde brillante si alternavano a motivi di triangoli, cerchi concentrici, curve spiraliche: elementi che evocano la continuità dell’ornato “celtico”, reinterpretato alla luce delle simmetrie romane. La fusione stilistica non è un mero esercizio estetico: indica la volontà di integrare il culto romano con le tradizioni locali, rendendo il rito comprensibile e accettabile sia ai legionari sia alle popolazioni native. Perchè questo oggetto reca decorazioni che ci ricordano quelle a noi vicine, tipiche del Liberty che si sviluppò tra fine Ottocento e inizi Novecento? Perchè in tanta parte, si attinse ad antichi modelli celtici per sviluppare il nuovo stile della modernità industriale. Ed è forse una fortunata coincidenza che stessa Tour Eiffel tanto somigliasse a questa torre celtica?

La funzione rituale

Fumo sacro e sacrificio in scala ridotta

La ricostruzione grafica delle are incensiere sovrapposte

L’uso era pratico e simbolico al tempo stesso. Durante il rito:

si accendevano piccole braci nella cavità;

vi si deponevano grani di incenso, farro, mirra o oli profumati ;

; il fedele recitava l’invocazione agli dèi, spesso accompagnata da una libatio di vino.

Il fumo che si alzava costituiva la parte visibile del sacrificio, una presenza tangibile del contatto col divino. Questi oggetti potevano essere utilizzati tanto nei templi quanto nelle case, o perfino in contesti militari: piccoli, trasportabili, facilmente collocabili negli spazi della devozione quotidiana.

Britannia, una provincia che inventa

Un unicum rispetto al continente

Un dato sorprende: questi altari smaltati si trovano soltanto nel nord dell’Inghilterra. Non sono attestati né in Gallia, né nel cuore dell’Impero. Ciò significa che furono prodotti localmente, forse in officine specializzate che univano maestranze indigene e tecniche romane. Non strumenti marginali, ma invenzioni provinciali, nate per rispondere a un bisogno specifico: praticare la religione romana con oggetti che parlassero anche il linguaggio simbolico delle popolazioni celtiche.

Il ponte tra Roma e i Celti

Una piccola ara come specchio della grande storia

Nel microcosmo di questi altari si riflette una dinamica universale: Roma che impone i suoi culti e le sue forme, e le province che li reinterpretano. Le miniature smaltate non erano soltanto accessori liturgici, ma ponti visivi e spirituali. Il fedele, accendendoli, non solo offriva un sacrificio agli dèi, ma riaffermava la propria appartenenza a una comunità ibrida, sospesa fra Roma e la Britannia.