Archeologia. Muratori scavano in Corsica per realizzare una casa. “Cosa c’è qui sotto? Roba romana?”. Chiamano gli archeologi. Ecco cos’è stato scoperto

Nostro servizio.

Una scoperta inattesa tra le onde e gli scisti

Nel cuore selvaggio di Capo Corso, l’archeologia si affaccia sul mare

Nelle settimane scorse, mentre gli operai preparavano le fondamenta per una nuova abitazione nei pressi del porto turistico di Meria — piccolo villaggio di appena 150 abitanti, incastonato tra i rilievi e la costa frastagliata dell’Alta Corsica — qualcosa d’inatteso ha interrotto i lavori: sotto pochi centimetri di terreno, affiovavano una piattaforma in pietra robusta e frammenti ceramici. E’ stato necessario chiamare gli archeologi.

Il porticciolo. In primo piano, le aree marroni identificano l’antico porticciolo romano. Il mare arrivava fino a quel punto. Poi detriti e depositi hanno interrato l’antica linea d’acqua © Nathalie Gonzalez, Inrap



E’ stata la prima volta che è stato effettuato uno scavo archeologico preventivo su questa porzione estrema dell’isola, e il risultato ha superato ogni aspettativa. Gli archeologi dell’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), guidati da Brice Chevaux e Laure Sornin-Petit, hanno esplorato un’area di 300 m² sulla riva sud del Ruisseau de Meria, a soli 70 metri dalla costa tirrenica. È lì che si nascondeva una struttura databile al IV-V secolo d.C., interpretabile, con buona probabilità, come un piccolo impianto portuale tardoantico. Un porticciolo privato che serviva una villa marittima o un’attività commerciale?

Una piattaforma tra scisti e flutti

L’antica ingegneria marina in una baia protetta dal vento e dagli occhi del tempo

Lo scavo archeologico in corso © Brice Chevaux, Inrap



Ai piedi di un promontorio roccioso, in un’area naturalmente adatta all’approdo, il substrato di scisto veniva tagliato con decisione dal letto del torrente. Proprio lì, i costruttori antichi avevano sistemato enormi blocchi irregolari, lunghi oltre un metro e mezzo, che sembrano posizionati senza apparente ordine. Eppure, quei monoliti — privi di malta ma ben inseriti — tracciavano un cordone d’enrochement, cioè una barriera artificiale per stabilizzare la riva e creare una base solida, capace di resistere al moto ondoso e alle esondazioni.

Sopra questa base, uno spesso pacchetto di strati — alternanze di pietre scheggiate e sedimenti limosi — formava una piattaforma piana, larga dai 4 ai 6 metri e lunga almeno 13 metri, ben ancorata alla parete naturale dello scisto. Un’opera tecnica, semplice ma funzionale, pensata per conquistare terreno su un ambiente umido e instabile.

I misteriosi fori nel substrato

Legno e mani esperte: un appontamento scomparso?

Sul margine superiore della struttura, gli archeologi hanno individuato una decina di fori da palo, scavati direttamente nella roccia e nel riempimento di pietre. Di profondità e diametri variabili, questi negativi raccontano la presenza — oggi svanita — di una sovrastruttura in legno, forse un piccolo pontile, un’appontamento rivolto verso il mare. Nulla di colossale, ma sufficiente per permettere l’attracco di piccole imbarcazioni da pesca o da trasporto.

L’organizzazione dei fori non è perfettamente chiara, complice la limitata estensione dell’area indagata, ma l’ipotesi di un uso portuale, pur modesto, appare più che plausibile. Una struttura a uso comunitario, forse, o una pertinenza di una villa marittima oggi non più leggibile.

La voce degli oggetti: ceramiche, chiodi e reti da pesca

Tesori minimi ma eloquenti: la vita quotidiana sul litorale tardoantico

Le stratigrafie hanno restituito più di mille frammenti ceramici, oggi in corso di studio da parte di Josselyne Guerre (INRAP). Alcuni pezzi appartengono a produzioni nordafricane d’importazione, tra cui una sorprendente raffigurazione del titano Okeanos su un frammento d’anfora: un’immagine simbolica, potente, quasi una firma marina del luogo.

Quasi cento oggetti metallici sono stati recuperati, tra cui numerosi chiodi in bronzo, la cui resistenza all’ambiente marino e la tipologia confermano la presenza di una struttura lignea ormai scomparsa. Alcuni elementi, come ami e pesi da rete, testimoniano la pratica della pesca costiera, fondamentale in questi paesaggi isolati e battuti dai venti.

Il respiro della costa: paleoambienti e memoria del mare

Uno studio geoarcheologico che parla di paesaggi perduti e mutamenti climatici

L’approccio geoarcheologico, sotto la guida di Marc-Antoine Vella, offre nuove chiavi di lettura. In Corsica, raramente si scava così vicino all’antico livello del mare. Qui, le analisi di sedimenti e depositi offrono uno specchio del passato idrografico della zona.

Le ricerche, ancora in corso, prevedono anche indagini palinologiche (studio dei pollini, a cura di Delphine Barbier-Pain), malacologiche (analisi delle conchiglie, a cura di Sophie Martin) ed ecofattuali (residui vegetali, carboni, legni, analizzati da Isabel Figueiral). Questi dati permetteranno di ricostruire il paesaggio costiero tra Tardoantico e Altomedioevo, un’epoca di trasformazioni sia ambientali che socioeconomiche.

Un orizzonte nuovo per la Corsica tardoantica

Dove non si scavava mai, si apre ora un orizzonte di domande e possibilità

Il ritrovamento di Meria è importante non solo per il sito in sé, ma per ciò che rappresenta: un inizio. In un territorio raramente indagato sul piano costiero, questo piccolo porto getta nuova luce sulle dinamiche insediative e sulle rotte marittime in epoca tardoantica. Un tempo in cui l’Impero romano si ritraeva e le comunità insulari, forse più isolate, cercavano nuovi equilibri tra terra e mare.

Il porto di Meria, pur nelle sue dimensioni ridotte, emerge così come un luogo di frontiera e di resilienza. E in fondo, come sempre accade in archeologia, è proprio dai margini — da quel che sembrava marginale — che nasce una nuova narrazione.