Archeologia. Scoperta trovano un “dio nano” sulla”Scala per l’Eternità”. Con le sue piccole gambe ha percorso 2000 chilometri? Perchè era così lontano da casa? Chi proteggeva? Rispondono gli esperti

Quando Commagene diventa crocevia di civiltàe divinità

Nell’antica città di Perre, oggi situata nella provincia turca di Adıyaman, archeologi della Direzione del Museo di Adıyaman hanno riportato alla luce una tomba ipogea risalente a circa 2.100 anni fa. La camera funeraria custodiva i resti di quattordici individui e un corredo funerario straordinario: perline, amuleti e, inaspettatamente, una statuetta del dio egizio Pataikos.

Questo ritrovamento è straordinario: mai prima d’ora una statua di Pataikos era stata rinvenuta in Anatolia. La scoperta non solo arricchisce la conoscenza archeologica della regione, ma ci proietta in un mondo in cui il regno di Commagene si configurava come un autentico crocevia culturale, dove Oriente e Occidente si fondevano in un mosaico simbolico e spirituale.

La “Scala per l’Eternità”: architettura, simbolismo e funzione

La tomba, denominata “Scala per l’Eternità” per la sua struttura a gradini, è scavata nella roccia secondo uno schema ipogeo articolato. Corridoi e camere multiple si sviluppano come un vero e proprio labirinto funerario, pensato per accompagnare i defunti in un viaggio simbolico verso l’aldilà.

Ogni elemento architettonico della tomba riflette la cura dei sovrani e delle élite di Commagene per la monumentalità e la sacralità dello spazio funerario. La scala stessa rappresenta metaforicamente l’ascesa dell’anima: non un semplice passaggio fisico, ma un itinerario spirituale che unisce tradizioni anatoliche locali con influenze ellenistiche, persiane e, sorprendentemente, egizie.

I materiali rinvenuti – perline colorate, amuleti in faience e simboli protettivi – testimoniano la volontà di creare un ambiente in cui ogni dettaglio avesse funzione rituale e simbolica. La “Scala per l’Eternità” non è dunque solo una tomba: è un microcosmo della visione cosmopolita e religiosa di Commagene.

Pataikos: il dio nano protettivo

Pataikos, nella religione egizia, era una divinità nana con funzioni protettive: allontanava le forze maligne, guidava le anime nell’aldilà e garantiva la sicurezza dei defunti. La statuetta rinvenuta a Perre, in faience policroma, raffigura Pataikos in forma minuta ma carica di simbolismo: il piccolo corpo, spesso contornato da attributi magici, sottolinea la potenza spirituale del dio, indipendentemente dalle dimensioni fisiche.

Il fatto che una figura così specificamente egizia sia stata incorporata in un contesto funerario commagene rivela molto sulla capacità di questo regno di assorbire e reinterpretare elementi religiosi stranieri, adattandoli al proprio pantheon sincretico. Pataikos non è un ornamento: è un attore del rito, un custode dell’anima e un mediatore tra mondi diversi.

Perre: porta tra civiltà e culture

Fondata nel periodo ellenistico, Perre era una città strategica nel Regno di Commagene (163 a.C.–72 d.C.). Situata al crocevia tra Anatolia, Mesopotamia e Mediterraneo, prosperava come centro commerciale, religioso e diplomatico. Qui convergevano culture diverse, dal greco al persiano, dal locale al mesopotamico, e ora, con la scoperta di Pataikos, anche quella egizia.

Il regno di Commagene era noto per il sincretismo culturale e religioso: i sovrani si proclamavano eredi di tradizioni orientali e occidentali, incarnando in maniera politica e simbolica l’unità delle culture. Questa visione è immortalata nelle colossali statue del Monte Nemrut, dove divinità greche, persiane e anatoliche si fondono in un unico pantheon visibile e tangibile, e ora si ritrova anche nei più minuti dettagli delle tombe di Perre.

Legami con l’Egitto: una rete culturale inaspettata

La presenza di Pataikos in Anatolia amplia la nostra comprensione della rete culturale del Mediterraneo ellenistico. Amuleti e figurine egizie erano diffusi, ma la loro integrazione in una tomba ipogea di Commagene indica una scelta deliberata delle élite locali.

Non si tratta di semplice collezionismo: i manufatti egizi erano portatori di significati profondi. La statuetta di Pataikos simboleggiava protezione, sicurezza spirituale e prestigio cosmopolita. La fusione tra simboli egizi e pratiche funerarie ellenistiche dimostra la capacità dei commageni di reinterpretare elementi stranieri secondo il proprio contesto culturale e rituale.

La funzione rituale di Pataikos nella vita quotidiana e funeraria

L’inserimento di Pataikos nella tomba non era decorativo. La statuetta aveva una funzione attiva: proteggeva la camera funeraria, scacciava gli spiriti maligni e accompagnava il defunto nel passaggio verso l’aldilà. Le perline e gli amuleti trovati insieme alla figura suggeriscono l’esistenza di rituali quotidiani o cerimonie ricorrenti, in cui la presenza del dio era invocata attraverso preghiere, gesti e offerte simboliche.

Ogni elemento della tomba partecipava a un complesso intreccio rituale: la disposizione degli oggetti, il materiale scelto per la statuetta, le iscrizioni e le perline colorate costituivano un vero e proprio linguaggio simbolico, volto a garantire la continuità della vita nell’aldilà.

La distanza dall’Egitto: un viaggio culturale e materiale

Perre si trova a circa 1.400–1.500 chilometri in linea d’aria dal Cairo, ma i percorsi terrestri e fluviali dell’antichità, che attraversavano Siria, Levante e Delta del Nilo, potevano far percorrere alla statuetta oltre 2.500 km.

Questo tragitto rivela quanto fosse straordinaria la circolazione di oggetti culturali: Pataikos non solo attraversava territori geografici, ma anche reti culturali e commerciali, portando con sé un significato religioso e simbolico riconoscibile dalle élite commagene. La statuetta diventa così un esempio concreto della mobilità delle divinità nel mondo antico.

Commagene, regno di divinità itineranti

Con la scoperta di Pataikos, Commagene conferma la sua natura di “luogo d’incontro degli dei”. Greci, persiani e ora egizi convivono in un unico disegno simbolico. Gli dei, come i popoli, viaggiavano lungo rotte culturali e mercantili, lasciando tracce tangibili nei luoghi di sepoltura e nei santuari.

La statuetta di Pataikos diventa così un potente simbolo: nel mondo antico, anche la divinità poteva viaggiare, attraversare confini e popolare spazi lontani dalla sua terra di origine, portando con sé un messaggio di protezione, prestigio e continuità spirituale.