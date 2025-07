Archeologia. Scoperta una meravigliosa villa romana con affreschi, cortile colonnato, fontane e una rara piscina per pesci: lusso e bellezza nel cuore dell’Anatolia

Una villa romana con affreschi, fontane e una rara piscina per pesci è emersa a Tripolis: ecco cosa racconta del lusso tardoantico in Anatolia.

Lo scavo visto dall’alto. Credit: AA Photo

Un mosaico di lusso e mistero

Affreschi, vasche e conchiglie raccontano la vita segreta dell’élite romana in Anatolia

Tripolis, valle del Meandro, Turchia occidentale. Qui, dove le colline digradano verso le pianure interne dell’Anatolia e il silenzio custodisce millenni, è emersa una villa romana che sembra sospesa tra la raffinatezza di Pompei e il rigore delle città orientali dell’Impero. Un cortile colonnato, sale affrescate, fontane, e soprattutto una vasca per pesci, decorata con tubi in terracotta: simbolo di opulenza e originalità. Ma chi abitava questa dimora? E perché tanto lusso così lontano dal mare?

Il cuore dell’Anatolia romana

Tripolis sul Meandro, crocevia tra Lydia, Caria e Frigia

La città di Tripolis ad Maeandrum, fondata nel II secolo a.C. lungo l’omonimo fiume, era un nodo commerciale vitale dell’Asia Minore romana, al confine tra tre regioni storiche. Vi passavano mercanti, militari, funzionari imperiali. L’insediamento visse una forte fioritura tra il I e il V secolo d.C., come dimostrano i resti di strade lastricate, terme, teatri e necropoli. La villa appena riportata alla luce si colloca nell’area residenziale nordorientale della città, coperta da sedimenti che l’hanno preservata per quasi 1600 anni.

Il metodo della scoperta

Tecniche tradizionali e nuove mappe della domesticità romana

Lo scavo, condotto dal 2012 sotto la direzione del prof. Bahadır Duman (Università di Pamukkale), è parte di un progetto ministeriale turco di valorizzazione del sito. Gli archeologi hanno lavorato con rilievi stratigrafici, fotogrammetria e restauri in situ, recuperando intere sezioni di intonaci dipinti. La villa, emersa nel 2025, misura oltre 1.500 metri quadrati: un complesso residenziale strutturato su almeno due ali principali, con ambienti di rappresentanza, stanze private, cortile centrale, e un sorprendente impianto idraulico.

Piscine per stupire

Un vasca con pesci al centro della scena domestica

Una vasca per i pesci adornava la splendida villa (Foto AA)

Al centro della scena, subito oltre la galleria colonnata che introduceva alla villa, si apre una piscina ornamentale di circa 40 metri quadrati, dotata di un ingegnoso sistema di tubi in terracotta. Le pareti della vasca erano attraversate da condotti verticali — alcuni aperti, altri chiusi — ideati per creare nicchie d’ombra dove i pesci potessero rifugiarsi dal sole o da eventuali predatori. Si trattava probabilmente di carpe, anguille o pesci gatto, mantenuti vivi non solo per ornamento ma anche per essere serviti durante i banchetti.

Una tale struttura non era comune in Anatolia, e risulta del tutto eccezionale in un contesto urbano dell’entroterra come Tripolis, distante centinaia di chilometri dal mare. Piscine per pesci sono ben documentate nelle ville romane costiere, soprattutto in Italia (Baia, Ostia, Campania), dove l’ostentazione del lusso passava anche per il controllo dell’acqua e della natura marina. Ma trovare una piscina concepita con simile complessità tecnica e simbolica in una città interna è un caso rarissimo: segno della volontà dell’élite locale di emulare i fasti delle residenze imperiali, reinterpretandoli in chiave provinciale. Non solo status, ma cultura consapevole e desiderio di bellezza ritualizzata.

Pareti come tessuti

Affreschi, motivi vegetali, illusioni ottiche: il potere della pittura

Raffinati affreschi colorati sulle pareti interne (Foto AA)

Le stanze della villa erano interamente affrescate con motivi architettonici e vegetali: colonne, graticci, ghirlande, dipinte nei toni del blu, del rosso, del giallo senape. Alcune pareti simulano architetture classiche con effetti illusionistici, in uno stile che ricorda le decorazioni pompeiane del secondo stile ma con influenze orientali.

L’ambiente domestico era trasformato così in un teatro della bellezza, dove i padroni di casa potevano affermare il proprio gusto e la propria cultura. Le pitture, unite alla presenza di due fontane monumentali, trasformavano la villa in un luogo di spettacolarizzazione sociale, degno della migliore aristocrazia urbana.

Chi viveva in questa villa?

Funzionari, mercanti o latifondisti: una nuova borghesia tardoantica

La struttura e le decorazioni indicano una committenza altolocata. Non si trattava semplicemente di un ricco possidente, ma probabilmente di un funzionario imperiale, un grande mercante agricolo o un membro dell’amministrazione urbana. Il desiderio di mostrare ricchezza attraverso acqua, animali ornamentali, affreschi e marmo rientra nel codice culturale delle élite tardoantiche, che cercavano nuove forme di legittimazione anche in città periferiche.

Il gusto imitativo delle ville costiere dell’Egeo o dell’Italia, con piscine per pesci e giardini domestici, si traduce qui in una forma provinciale ma colta di lusso.

Un caso unico in Anatolia

Mai trovata prima una vasca per pesci interna così complessa

Piscine di questo tipo sono note nel Lazio, a Baia, a Ostia, o in ville dell’Africa proconsolare. Ma una struttura simile, con vasca e condotti, in Anatolia interna è un unicum assoluto. Non solo testimonia l’estensione delle pratiche culturali romane, ma documenta un processo di emulazione estetica consapevole, nella quale la periferia rielabora le mode del centro.

La villa di Tripolis rappresenta dunque un tassello fondamentale per comprendere l’aristocrazia dell’Asia Minore nel tardo Impero: autonoma, ambiziosa, e profondamente inserita in una rete di modelli culturali pan-romani.

Un’eredità da valorizzare

La villa sarà visitabile? Quale futuro per questo gioiello romano?

Il Ministero turco della Cultura ha annunciato l’intenzione di includere la villa nei percorsi museali del sito di Tripolis, insieme alle terme, al teatro e alle altre case residenziali. I lavori di restauro sono in corso, e il sito sarà visitabile nei prossimi anni.

Ma il suo valore va oltre la fruizione turistica: rappresenta una fonte inestimabile per lo studio dell’abitare tardoantico, della gestione dell’acqua, del rapporto uomo-natura, e dell’estetica della domesticità romana.

Un mondo riemerso

L’Anatolia romana tra sogno, acqua e bellezza

La villa di Tripolis, con i suoi pesci silenziosi che nuotavano tra le pareti affrescate, racconta un mondo dimenticato in cui vivere significava anche mettere in scena. Il lusso non era solo comodità, ma simbolo: l’acqua che scorreva, i colori delle pareti, i marmi levigati e gli odori del giardino interno servivano a dire chi si era, e cosa si voleva diventare.

E forse anche oggi, osservando quei resti, ci chiediamo quanto del nostro abitare nasca ancora da quel bisogno antico di incantare gli altri e noi stessi.