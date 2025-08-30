Archeologia. Scoperti guerrieri di ceramica tra le torri del Sole. Che funzioni avevano? Perchè furono distrutti? A che epoca risalgono?

Un vaso con guerrieri, frantumato intenzionalmente, emerge ai piedi delle torri di Chankillo.

La scoperta illumina il legame tra la classe guerriera e il più antico calendario solare delle Americhe.

Il luogo: il deserto e le tredici torri

Nella valle di Casma, sulla costa settentrionale del Perù, un paesaggio arido e giallastro si apre a perdita d’occhio. È un deserto pietroso, dove il cielo terso, senza pioggia, consente osservazioni celesti precise e costanti. Qui, oltre duemila anni fa, uomini di una cultura oggi dimenticata – i Casma/Sechín – eressero un complesso che sfida ancora l’immaginazione: tredici torri di pietra, disposte in fila su un crinale lungo 300 metri, segnano il cammino annuale del Sole.

Chi si poneva a est o a ovest, nei due punti di osservazione appositamente costruiti, poteva assistere al sorgere e al tramontare del Sole esattamente in corrispondenza delle torri. Era un calendario celeste di perfezione sorprendente, capace di misurare con uno scarto di appena uno o due giorni il ciclo annuale. Un’architettura non solo tecnica, ma soprattutto simbolica: la prova che il potere, nel mondo antico, nasceva dal controllo del tempo.

La scoperta: un vaso guerriero

Proprio all’ingresso di questo santuario del Sole, gli archeologi hanno rinvenuto un reperto che aggiunge un notevole narrativo alla vicenda: un vaso ceramico decorato con guerrieri in combattimento. Non un semplice contenitore, ma un manufatto dall’evidente carica rituale, destinato non all’uso quotidiano, bensì al sacrificio.

Il vaso, infatti, non è giunto a noi integro. È stato volutamente spezzato, probabilmente nel corso di una cerimonia, per consacrare la sua funzione. I frammenti, interrati, giacevano come un’offerta, quasi un messaggio lasciato alla divinità solare e ai posteri.

Le figure dipinte raccontano scene di scontro: guerrieri armati, rappresentati con un’evidente attenzione al dettaglio, in un linguaggio visivo che unisce minuzia descrittiva e potenza simbolica. Non si tratta soltanto di un manufatto artistico, ma di un manifesto politico.

Guerrieri e Sole: il potere delle élite

L’archeologia di Chankillo ci consegna l’immagine di una società fortemente gerarchica. Il controllo del Sole, del tempo agricolo e cerimoniale, non era neutro: apparteneva a una classe dominante, probabilmente un’élite guerriera. Il vaso, con le sue figure marziali, non può che essere letto come una dichiarazione: la stessa mano che regge la spada regola anche il calendario, stabilendo quando seminare, quando celebrare, quando sacrificare.

Il Sole, dunque, non era solo astro benefico, ma strumento di legittimazione. Come avverrà secoli più tardi con gli Inca, i signori di Chankillo sapevano che il potere nasce dalla capacità di collocarsi al centro dell’ordine cosmico. La ceramica dei guerrieri non è altro che la traduzione visiva di questa ideologia: il tempo è dominio, e dominio significa forza.

Perchè sono stati distrutti?

Si tratta probabilmente di una sorta di maledizione simile al malocchio? Portando davanti al dio l’effigie del nemico e elementi che ne connotassero l’identità era possibile indicare alla divinità stessa la “forma dell’avversario”, consentendo al diò del popolo di riconoscerlo o colpirlo. La distruzione era l’azione che il Dio doveva compiere, in imitazione della frantumazione provocata dagli uomini.

Un altra possibilità sulla distruzione volontaria del vaso è legata alla conclusione di un ciclo, collegata ad esempio, alla fine di un re o di una classe dirigente. Il Dio doveva riconoscere il proprio intelocutore diretto nuvo, dopo forse un periodo interinale. Il colloquio con il dio, dal qaule era riconosciuto, doveva acquistare la connotazione dell’assunzione di pieni poteri dal parte del sovrano. e del suo “gruppo di lavoro”.

Siamo tra il 250 e il 200 a.C., cioè nel pieno sviluppo della cultura Casma/Sechín, attiva lungo la costa settentrionale del Perù.

Questa datazione è coerente con il periodo in cui furono costruite le Tredici Torri, il Tempio Fortificato e le altre strutture del sito.

In altre parole, il vaso non è un’aggiunta tardiva, ma parte integrante del sistema ideologico e rituale che ruotava attorno all’osservatorio solare: un manufatto creato per accompagnare il culto del Sole e legittimare le élite guerriere che dominavano la società di Chankillo. In tal senso si potrebbe ipotizzare che il tempio sia stato costruito dopo un’importante vittoria di un gruppo o di una tribù sulle altre. E che lo sfondamento del vaso sia stato il gesto che interromeva ogni contato dei membri prcdenti con gli Dei e la richiesta di un’alleanza con la divinità stessa.