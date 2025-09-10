Archeologia. Scoprono strani segni preistorici. Scavano per capire cosa c’era attorno ai massi. Trovano altre coppelle. Cos’erano? A cosa servivano? In Italia dove si trovano queste pietre magiche?

E loro hanno deciso di scavare. Cosa, nel terreno, attorno a grandi rocce incise. E perchè si trovano spesso, sulle rocce, le coppelle?

Sono tra le testimonianze più enigmatiche lasciate dai popoli antichi: piccoli incavi scavati nella pietra, disposti in sequenze o isolati, talvolta accompagnati da canaletti e spirali che percorrono i massi come vene sotterranee. Fondamente sono piccole coppe, scavate nella roccia. Potevano contenere – quelle di dimensioni maggiori, offerte, acqua, semi per richiamare gli uccelli e frutti da ofrrire alle divinità? Secondo gli studiosi di Stile arte la coppella è collegata a un momento offertoriale. In particolare essi ipotizzano una possibile discendenza da spazi di caccia, in radure, dove passavano i migratori. Acqua e semi potevano richiamare in un luogo aperto – perchè roccioso, gli animali selvatici tra i quali si nascondevano gli Dei. La coppella potrebbe essere rimasta simbolicamente come punto di contatto con le divinità silvestri.

In Scozia, un progetto di ricerca comunitaria – Lost Stones of Strath Tay, promosso dal Perth and Kinross Heritage Trust – si propone in questi giorni di far parlare quei segni muti, attraverso scavi condotti nei pressi di Aberfeldy, nelle località di Mains of Murthly e Knoc An Eaglais. Qui, tra colline segnate dal vento e fiumi che incidono valli profonde, rocce scolpite oltre seimila anni fa custodiscono un alfabeto di pietra difficile da decifrare, memoria di comunità che non avevano scrittura ma che hanno inciso la loro presenza con gesti rituali destinati a durare nei millenni.

Che cosa sono le coppelle

Incavi artificiali che attraversano il tempo e lo spazio

Con il termine coppelle si indicano incisioni artificiali, emisferiche o troncoconiche, realizzate con strumenti litici o metallici e caratterizzate da diametri variabili, da pochi millimetri a oltre dieci centimetri, con profondità che raggiungono in alcuni casi i sette centimetri. Sono presenti su massi erratici, su affioramenti rocciosi, su lastroni piani e talvolta su pareti verticali o volte di grotta, in contesti che paiono scelti con cura e che spesso rivelano un legame privilegiato con il paesaggio. Non si tratta di un fenomeno locale, ma di un segno diffuso in tutto il mondo: compaiono in Europa, in Asia, in Africa e nelle Americhe. In Italia se ne contano migliaia, con concentrazioni eccezionali nelle Alpi piemontesi e lombarde, in Valle d’Aosta, in Liguria e in Toscana. In Scozia e in Irlanda, invece, le coppelle fanno parte del patrimonio di arte rupestre accanto a menhir e cromlech, come un lessico inciso nella pietra che accompagna la storia stessa della preistoria europea.

Esempi italiani e alpini

Dal Monte Roccerè alle valli lombarde, una geografia del mistero

Il Monte Roccerè in Piemonte rappresenta forse il più spettacolare santuario di coppelle d’Europa: oltre diecimila incisioni distribuite su un’area relativamente ridotta formano un tappeto litico di segni, canaletti e allineamenti che sembrano raccontare una lunga consuetudine rituale collettiva. Anche in Val Camonica, accanto alle celeberrime incisioni rupestri riconosciute dall’UNESCO, i massi con coppelle attestano una continuità di frequentazione dal Neolitico all’Età del Bronzo e oltre. In Valle d’Aosta, le superfici di Bard e di Saint-Vincent presentano disegni che talvolta appaiono come mappe celesti o percorsi di processioni, rivelando un intreccio tra cielo e terra. In Liguria, al Ciappo del Sale, le coppelle si associano a figure antropomorfe e zoomorfe, integrandosi in un linguaggio visivo più ampio. Fino alla Lunigiana toscana, dove appaiono scolpite sulle statue-stele, segni che dialogano con il culto degli antenati e con la sacralità del corpo rappresentato.

Ipotesi di significato

Riti, astri, confini, memoria: un mosaico di possibilità

Il significato delle coppelle rimane avvolto dal mistero. Alcuni studiosi le considerano strumenti rituali destinati a contenere offerte liquide, come acqua, vino, latte o sangue, da versare alle divinità o agli antenati. Altri vi hanno letto mappe del cielo o calendari incisi nella roccia per registrare i cicli del sole e della luna. Non manca chi le interpreta come segni di confine o marcatori territoriali, utili a indicare percorsi, punti di raduno o luoghi di passaggio. Esistono anche teorie più prosaiche, che vi intravedono giochi o attività ludiche, come il lancio di sassolini in cavità predisposte. In realtà, la verità potrebbe risiedere in una pluralità di funzioni, differenti da luogo a luogo e mutanti nel tempo, e proprio questa polisemia rende le coppelle un fenomeno affascinante e irriducibile a un’unica spiegazione.

Come venivano fatte

Tecniche di incisione e strumenti preistorici

Le coppelle non sono frutto del caso. Le analisi microscopiche hanno dimostrato che erano ottenute attraverso un lavoro lungo e ripetitivo, condotto con martelli di pietra dura come selce e quarzite e, più tardi, con strumenti metallici. La tecnica prevedeva colpi ripetuti che scavavano progressivamente la cavità, fino ad arrotondarla, e in alcuni casi veniva praticata una levigatura finale per regolarne i bordi. Per ottenere un incavo di pochi centimetri erano necessari centinaia, talvolta migliaia di colpi. È difficile immaginare che tanta fatica fosse spesa senza uno scopo preciso: ogni coppella è quindi il risultato di un atto ripetuto e condiviso, un gesto che assumeva un valore rituale e simbolico, oltre che tecnico.

Il paesaggio come scrittura

Dialogo tra natura, mito e comunità

Un tratto costante delle coppelle è la loro collocazione strategica. Si trovano quasi sempre in luoghi panoramici, lungo dorsali che dominano vallate, accanto a sorgenti, vicino a luoghi di sepoltura o su massi isolati che emergono dal terreno. È difficile pensare che queste scelte fossero casuali: più che semplici incisioni, le coppelle erano parte di un linguaggio integrato nel paesaggio, in cui la pietra diventava medium simbolico e ponte tra terra e cielo. Ogni coppella, dunque, non è soltanto un’incisione, ma una parola di un linguaggio perduto, un segno inciso non per essere letto con gli occhi ma per essere vissuto nei gesti e nei riti.

Scozia e Italia: un enigma condiviso

Perché questi segni continuano a parlarci

Il progetto scozzese riporta l’attenzione su un fenomeno che, pur nella sua apparente semplicità, racconta l’universalità del pensiero simbolico umano. Dalle Highlands alle Alpi, dalle valli piemontesi ai monti valdostani, le coppelle testimoniano un bisogno primordiale: lasciare un segno, fissare un ricordo, stabilire un legame tra l’uomo, la pietra e il tempo. Non sappiamo ancora se fossero altari, calendari, mappe o giochi, ma è certo che sono monumenti della memoria ancestrale, incisioni che hanno attraversato i millenni e che ancora oggi parlano a chi si ferma ad ascoltare il silenzio delle pietre.