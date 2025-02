Archeologia. Sepolta con i suoi gioielli d’oro nell’eruzione del Vesuvio. Chi era la donna romana di Terzigno? Cosa raccontano i monili ritrovati?

Nelle viscere della terra vesuviana, a pochi chilometri da Pompei, il tempo si è fermato nel 79 d.C., custodendo gelosamente storie umane tra le ceneri dell’eruzione. Una di queste storie riemerge oggi al Museo Archeologico di Terzigno – MATT con l’inaugurazione della nuova esposizione permanente “Il Tesoro di Terzigno. Ori e argenti della Villa 2”. Tra i reperti in mostra, spiccano i raffinati monili appartenuti a una giovane donna, ritrovata con i suoi gioielli in una delle stanze della villa, in una scena che sembra raccontare un dramma antico.

Specchio

Chi era la donna dai gioielli d’oro?

Nel triclinium della Villa 2, il grande ambiente in cui gli abitanti cercarono rifugio dalla furia del vulcano, sono stati rinvenuti gli scheletri di cinque persone. Tra loro, una giovane donna che portava al collo tre splendide collane d’oro: una con pendente a forma di luna crescente, una in oro e smeraldi e un’altra finemente lavorata con motivi a foglia. Al polso, bracciali d’oro modellati a forma di serpente con occhi di vetro verde, simbolo di protezione e potere nell’iconografia romana. Ma l’elemento più intrigante è stato ritrovato sotto il suo bacino: una piccola borsetta di stoffa con dentro 21 denari d’argento.

Cosa racconta questa scena? Era il tentativo disperato di mettere in salvo i propri beni? O forse quei monili svelano un indizio sul suo status sociale?

Il mito di Eracle e Onfale tra i tesori di Terzigno

Accanto ai resti della giovane donna, altri oggetti suggeriscono un mondo raffinato e ricco di simbolismo: uno specchio d’argento con manico a forma di clava, ornato da una pelle di leone. Questo dettaglio rimanda a Eracle, l’eroe mitologico reso schiavo dalla regina Onfale, una figura leggendaria legata alla femminilità dominante e al potere seduttivo. Possibile che la donna ritrovata fosse una figura influente, magari una padrona di casa con legami aristocratici?

Il ritorno dei tesori al MATT

Sebbene alcuni dei preziosi monili siano ancora in mostra in Australia e nelle Marche, il Museo Archeologico di Terzigno si arricchisce ora di una collezione che restituisce uno spaccato della vita quotidiana e del lusso di un’epoca tragicamente interrotta.

Grazie alla collaborazione tra il MATT, il Parco Archeologico di Pompei e le istituzioni locali, il progetto della “Rete per i musei del Vesuvio” si sta concretizzando, con l’obiettivo di valorizzare questi reperti straordinari e le storie che ancora hanno da raccontare.

Chissà se, tra i visitatori del museo, qualcuno saprà cogliere il segreto nascosto nei gioielli della donna di Terzigno.