Archeologia. Si scende nella grotta. 72 uomini e animali di argilla appaiono come spettri tra stalattiti e stalagmiti Quando furono plasmati? Da chi? Perchè? Uno studio ne svela i primi segreti

Il ruscello gorgoglia. Là in fondo, qualcuno sembra spostare le pietre. Le lampade catturano figure inquietanti. Nel cuore di una grotta, l’oscurità ha custodito per oltre mille anni sculture fragili e, in alcuni casi, imponenti. Esse furono ricavate, in loco, utilizzando depositi di argilla, in una scenografia che voleva rievocare animali e divinità che emergevano dall’oscurità, spaventosamente, grazie a torce e a falò. Uno studio sonda i segreti di queste figure spaventose, plasmate nel cuore della montagna. Settantadue figure emergono dal silenzio per raccontarci un rituale dimenticato.

Un viaggio nell’anima della terra

Là dove l’argilla resta viva e respira da oltre mille anni

Siamo nella Cueva del Rey Kong-Oy, a Oaxaca, nel sud del Messico. Qui, nel cuore di una grotta venerata da secoli, un gruppo di archeologi guidato da Leslie F. Zubieta Calvert dell’Università di Barcellona ha svelato una delle scoperte più emozionanti dell’ultimo decennio: 72 sculture in argilla cruda, modellate direttamente nel cuore della terra, alcune a grandezza naturale, altre dalle forme di animali, tutte impregnate di significato simbolico, spirituale, magico.

Le figure emergono dal suolo come visioni: corpi che si protendono nel silenzio assoluto della caverna, occhi chiusi in un’estasi rituale, bocche serrate nel mistero. La loro sopravvivenza, dopo oltre mille anni, è dovuta al microclima stabile della grotta. Ma ciò che le rende uniche è l’assenza di cottura: mai passate in forno, queste opere vive testimoniano una forma d’arte arcaica che si fonde con l’ambiente, con l’umidità, con l’oscurità stessa.

Corpi d’argilla e spiriti del buio

Dalla scimmia sacra al giaguaro: sculture in simbiosi con la grotta

Le sculture si presentano in forme umane e animali. Alcune, tra cui una sorprendente figura “simile a una scimmia” collocata in una parete interna, sembrano dialogare direttamente con gli elementi della grotta. Ce ne sono alte più di due metri, altre grandi come bambini. Sono esseri plastici, spesso accovacciati, a volte distesi, altre in piedi. Alcuni presentano copricapi elaborati, ornamenti corporali e tatuaggi rituali resi con solchi sull’argilla ancora fresca.

Le loro superfici portano tracce di pigmento rosso e nero: resti di antiche cerimonie pittoriche, forse offerte di colore al buio. I pigmenti neri derivano dal manganese, quelli rossi probabilmente da ematite. Tutto è locale, raccolto sul posto. Tutto è intenzionalmente non permanente: la scultura nasce per durare, ma non per sempre. Come un corpo vivo.

La materia che respira: analisi scientifica delle opere

Dall’argilla del luogo al fuoco rituale del pino resinoso

Per comprendere meglio queste enigmatiche opere, il team di Zubieta ha integrato diverse tecniche di analisi: fluorescenza a raggi X, spettroscopia micro-Raman e datazione al radiocarbonio. I risultati sono netti: l’argilla proviene interamente dalla grotta stessa, senza additivi. È stata modellata a mano, sfruttando l’umidità naturale e la stratificazione spontanea del materiale. Non c’è traccia di tempra né di impasti complessi: la tecnica era essenziale.

Le datazioni rivelano che le sculture furono create tra il 600 e il 900 d.C., nel periodo Tardo Classico mesoamericano, ma un frammento datato al 151 a.C. apre scenari ancora più antichi. Inoltre, attorno ad alcune figure sono stati trovati frammenti di carbone di pino, suggerendo l’uso di fuochi rituali aromatici, accesi per onorare le entità plasmate o per illuminare i riti notturni.

La grotta sacra e il re mitico

Nel regno sotterraneo di Kong-Oy, il re serpente delle origini

Per la popolazione Mixe, tutt’oggi presente nella regione, la Cueva del Rey Kong-Oy non è solo una cavità carsica. È un luogo vivo, un essere stesso. Il suo nome rievoca la figura leggendaria di Kong-Oy, una divinità ancestrale spesso associata al serpente cosmico, simbolo di fertilità, ciclicità e conoscenza.

La grotta si apre alla base di una parete calcarea, in una zona isolata ma accessibile, accanto a un fiume sacro. All’interno si snoda per oltre 500 metri, ospitando non solo le sculture ma anche arte rupestre policroma: mani in negativo, glifi, punti simbolici. Questi elementi, distribuiti attorno e sopra le figure, raccontano di un uso cerimoniale complesso e stratificato nel tempo.

Un culto profondo e antico

Tra stalagmiti e soglie del mondo, il rito si fa corpo e paesaggio

In alcuni casi, le sculture sono modellate direttamente sulle stalagmiti, che diventano colonne scultoree, quasi totem. In altri, le figure si fondano con i rilievi naturali o sono rinforzate con piccole pietre, a creare una simbiosi totale tra opera e ambiente. Questa strategia non è solo tecnica, ma ideologica: lo scultore non impone la forma, la rivela, assecondando la grotta.

Tutto suggerisce una funzione cerimoniale: le dimensioni monumentali, le decorazioni, la posizione. Le figure sembrano attori di un dramma sacro, fermi in un eterno momento di preghiera o di metamorfosi. Sono soglie viventi, tra umano e animale, tra pietra e carne, tra superficie e profondità.

Un caso unico nella Mesoamerica

Dalle figurine isolate a un intero repertorio rituale sotterraneo

Fino a oggi, le sculture in argilla cruda rinvenute in Mesoamerica erano rarissime, spesso frammentarie e isolate, come a El Zapotal (Veracruz) o a Cacaxtla (Tlaxcala). La scoperta di Oaxaca è radicalmente diversa: qui non si tratta di singoli reperti, ma di un repertorio articolato, un ambiente interamente sacralizzato attraverso l’argilla, un’opera collettiva e continua nel tempo.

Si tratta del primo studio sistematico di arte plastica in argilla cruda in un contesto sotterraneo mesoamericano, e apre interrogativi nuovi: chi erano gli autori? A che tipo di formazione rituale erano sottoposti? Era un’arte collettiva o riservata a caste specializzate?

Domande che restano sospese

Chi ha creato questi corpi? Quali voci li hanno pregati? Quali occhi hanno pianto nel buio?

Forse non lo sapremo mai con certezza. Ma ciò che ora possiamo toccare – o almeno immaginare – è la forza di una civiltà che, mille anni fa, plasmava l’anima della terra con le mani nude, dando forma a un culto che si fondeva con la materia e con l’ambiente.

Un culto fatto di buio, umidità, silenzio, pigmenti, fuoco, resina, corpi immobili, ma intensamente vivi. Come un sogno antico che ritorna inaspettato nella luce dei fari degli archeologi, oggi.

Fonte dello studio:

Leslie F. Zubieta Calvert et al., Earthen modeling in the depths of the Sierra Mixe of Oaxaca, Mexico: investigating the production process of unfired clay reliefs and sculptures in Mesoamerica’s underworld,

Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 66, Articolo 105277.

https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2025.105277