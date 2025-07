Archeologia. Spaventosa struttura di 5mila anni fa, scoperta durante gli scavi. Altro che primitivi. Una fabbrica per perfette lame di pietra e utensili nella quale si usavano macchine. Come funzionava?

La scoperta è stata annunciata in queste ore. Vedere le immagini è davvero inquietante. La selce, durissima, veniva sfogliata, come un pane di burro, così da produrre lame perfette. Ma com’è possibile?

Un’area anonima, destinata a un quartiere residenziale contemporaneo, ha restituito un tesoro invisibile al primo sguardo.

Sotto la polvere di Carmei Gat, nel sud di Israele, giace un laboratorio straordinario.

Gli archeologi lo hanno riconosciuto subito: non era un semplice deposito di pietre, ma un’officina del IV millennio a.C., dotata di logica produttiva, strumenti raffinati e – forse – segreti da custodire.

Qui, 5000 anni fa, si creavano oggetti di potere: lunghi coltelli in selce, nati da mani sapienti e destinati a percorrere le rotte del Levante.

Ma chi erano coloro che lavoravano in questo luogo? E cosa ci raccontano davvero questi frammenti di pietra lucida?

Un ritrovamento raro sotto i futuri palazzi

Tra le fondamenta moderne, la memoria di una civiltà silenziosa

L’annuncio è arrivato dai direttori della missione – Martin David Pasternak, Shira Lifshitz e Nathan Ben-Ari – che lavorano per l’Autorità israeliana per le antichità.

Durante i controlli archeologici preventivi, nell’area urbanizzanda di Carmei Gat, sono emersi nuclei di selce dalle proporzioni straordinarie e centinaia di lame perfettamente conservate.

Per gli studiosi, si tratta del primo laboratorio specializzato nel sud di Israele risalente all’inizio dell’Età del Bronzo.

Un sito organizzato, dove si producevano in serie lame affilate con una tecnica che sorprende ancora oggi per la sua precisione e raffinatezza.

Lame identiche e affilate come rasoi

Una selce che racconta il desiderio di perfezione

Ciò che ha colpito maggiormente i ricercatori è l’uniformità delle lame.

Non ci troviamo di fronte a oggetti grezzi o sperimentali, ma a strumenti standardizzati, con bordi netti, sottili, regolari.

Erano utilizzati per molte funzioni: dalla macellazione degli animali alla mietitura del grano.

Ma a renderli unici è la loro fabbricazione: una tecnica litica non più basata su percussione diretta, bensì su pressione controllata tramite un apparato meccanico simile a una leva o gru, capace di esercitare una spinta costante e millimetrica.

Il risultato? Lame lunghe, dritte, senza fratture. Un’arte che pochi potevano dominare.

Il laboratorio nascosto e la sapienza custodita

Gli scarti parlano di segreti, di gerarchie, di esclusività

C’è un dettaglio che racconta molto di più della semplice tecnologia.

Attorno all’area del laboratorio non sono stati rinvenuti scarti di lavorazione.

Nessun detrito casuale, nessun frammento gettato senza cura.

Tutto ciò che era prodotto – anche ciò che veniva scartato – restava all’interno dello spazio di lavoro.

Perché?

Probabilmente per proteggere la tecnica, per evitare che altri apprendessero.

Secondo il Dr. Vardi, si trattava di un sapere riservato, e questo laboratorio era anche un luogo di controllo del sapere.

Una bottega, sì, ma anche un santuario del mestiere. Del resto, questa lavorazione consentiva l’ottimizzazione della pietra, con una riduzione notevolissime degli scarti.

Un sito produttivo e distributivo a lunga gittata

La selce di Carmei Gat viaggiava: il Levante come rete commerciale

Questo laboratorio non era isolato.

Le lame prodotte qui seguivano i canali di distribuzione cananei, giungendo lontano, forse fino alla costa e ai mercati dell’alta Galilea.

Un sistema economico in miniatura, ma articolato: centro produttivo, trasporto, rete di scambio.

L’archeologia moderna lo conferma: già nel IV millennio, le società locali erano capaci di gestire cicli produttivi complessi, affidando a figure specializzate il controllo della manifattura.

Chi produceva queste lame, in altre parole, non era un contadino improvvisato.

Era un maestro.

Il grande villaggio di Naḥal Qomem

Pozzi, forni, case e forse rituali: un insediamento vivo

Il laboratorio di selce era solo una parte di un più vasto insediamento esteso per oltre mezzo chilometro quadrato.

Un villaggio antico, chiamato Naḥal Qomem, già attivo nel periodo Calcolitico e poi cresciuto nel Bronzo Antico.

Gli archeologi vi hanno individuato centinaia di pozzi, molti dei quali rivestiti in mattoni crudi.

Questi ambienti servivano per lo stoccaggio di cibo, come abitazioni temporanee o forse anche per scopi cerimoniali.

Era una comunità vivace, multifunzionale, in cui convivevano agricoltura, pastorizia, artigianato e – probabilmente – forme di religiosità legate alla terra e alla produzione.

Gli artigiani della pietra

Uomini speciali, padroni del fuoco, della pressione, della forma

Ma chi erano, concretamente, i produttori di queste lame?

Non semplici scalpellini, ma esperti capaci di dominare una tecnica delicata, codificata, ripetibile.

Per molti studiosi, erano figure di prestigio sociale, membri di élite artigiane.

Erano forse coloro che – con gesto misurato – segnavano il confine tra l’utile e il sacro.

In molte culture coeve, la lama in selce ha valore apotropaico, sacrificale, identitario.

Non stupisce quindi che questi oggetti – così semplici eppure così raffinati – siano letti oggi come simboli di un sapere sociale condiviso.

O meglio: custodito.