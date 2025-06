Archeologia. Svelate le nuove incredibili scoperte nella Villa dei Misteri di Pompei: ecco cosa è riemerso dal buio. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa

Scavi tra misteri e memorie

Pompei, riemerge l’ingresso originario della Villa dei Misteri: nuovi scavi nel settore nord completano l’opera di Maiuri

C’era ancora un angolo di ombra, nella villa più famosa di Pompei. Un tratto rimasto inaccessibile per oltre un secolo, nascosto sotto una costruzione abusiva. Oggi, grazie a un protocollo tra il Parco Archeologico e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, quel velo è stato sollevato: si torna a scavare nella Villa dei Misteri.

Una casa abusiva sopra l’antico

Un’occupazione illegittima bloccava da un secolo gli scavi

La parte nord-occidentale della villa non era mai stata indagata a fondo: quando Amedeo Maiuri la riportò alla luce tra il 1929 e il 1930, poté fermarsi solo dove una casa moderna sbarrava il passo. In seguito, quell’edificio è stato ampliato illegalmente, trasformandosi in una grave ferita al paesaggio tutelato. Solo nel 2023, grazie a un’intesa tra il Parco e la Procura, si è giunti alla demolizione dell’abuso.

Indagini e cunicoli

I tunnel dei tombaroli aprono la strada agli archeologi

Proprio da quella casa, infatti, si dipanava una rete di cunicoli clandestini che, scavando nel buio, cercavano tesori all’interno della Villa dei Misteri. Il sopralluogo ha permesso di documentare i danni e pianificare uno scavo sistematico, che oggi prosegue con un duplice obiettivo: portare alla luce la parte mancante del complesso e contribuire alle indagini giudiziarie contro il traffico illecito di reperti.

Riemerge l’ingresso monumentale

Scoperta la via Superior e il quartiere servile del piano superiore

I lavori stanno riportando in luce l’antico ingresso della villa, preceduto dalla via Superior, il tratto stradale che correva lungo la facciata. Dalla terra affiorano anche ambienti del piano superiore del quartiere servile, apparentemente risparmiati dai predoni, e una cisterna rettangolare con volta a botte posta a lato della via.

Una nuova fase del progetto

La sinergia istituzionale spiana la strada a nuove scoperte

Model

Stamattina il Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, e il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, hanno incontrato la stampa per illustrare le novità emerse dal cantiere di scavo nel settore nord della Villa dei Misteri, avviato dopo l’abbattimento – reso possibile da un accordo con la Procura – dell’edificio abusivo che sovrastava l’area.

«Stiamo continuando il lavoro iniziato da Maiuri – ha dichiarato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel – per completare lo scavo e aiutare la Procura nel suo lavoro investigativo. I dati che emergono sono promettenti». Il Procuratore Nunzio Fragliasso ha sottolineato come questa azione rientri in un progetto più ampio contro l’abusivismo edilizio e il saccheggio del patrimonio: solo recentemente, grazie ai fondi del Parco, è stato abbattuto anche un ristorante abusivo antistante la villa.

Il cantiere aperto sul passato

Una villa ancora da raccontare, tra culto e quotidianità

La Villa dei Misteri è celebre per il suo straordinario fregio dionisiaco, una megalografia che ha dato nome e fama al sito. Ma ora, lo scavo del settore nord promette di riscrivere – o almeno completare – la storia di uno dei complessi residenziali più affascinanti del mondo romano. Si aprono così nuove domande: come si articolava l’accesso? Qual era la vita degli schiavi che vi abitavano? E quali altri affreschi, oggetti, spazi ancora attendono sotto la cenere?