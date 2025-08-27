Archeologia. Tesoro del Bronzo scoperto in un campo. 300 oggetti in un deposito sacro di 2800 anni fa. La rottura rituale del metallo. Perché?

di Federico Bernardelli Curuz

Il sole ancora basso filtra tra le fronde di querce secolari e il terreno paludoso dell’Alta Lusazia. Qui, a Klein Neundorf, pochi chilometri da Görlitz, la terra ha restituito un segreto millenario: un tesoro di bronzo che era rimasto sepolto per poco meno di tremila anni. L’Ufficio Regionale Sassone per l’Archeologia (LfA) ha presentato al pubblico, alla presenza del Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer, oltre 300 reperti straordinari, il più grande tesoro dell’Alta Lusazia e il secondo in Sassonia.

Non semplici oggetti, ma testimonianze di vita, fede e ritualità di una comunità antica.

Il luogo: Klein Neundorf e l’Alta Lusazia

Un paesaggio di pianure, torbiere e corsi d’acqua, custode silenziosa di segreti antichi

Klein Neundorf è un villaggio immerso in un territorio di terreni paludosi e micro-bacini, che già nell’Età del Bronzo offrivano protezione e risorse. I villaggi lusaziani sorgevano in aree relativamente isolate, ma con accesso a corsi d’acqua e vie di comunicazione, ponte tra la Germania centrale e la Polonia meridionale.

Gli archeologi descrivono un contesto naturale ancora riconoscibile: i pendii dolci, le acque stagnanti dei bacini, le radure erbose che un tempo erano campi coltivati da una comunità agricola avanzata. “La posizione non è casuale – racconta il Dr. Jasper von Richthofen – qui l’uomo dominava l’ambiente e al tempo stesso era parte integrante di un ecosistema complesso”.

L’epoca: tarda Età del Bronzo, IX–VIII secolo a.C.

Una cultura che già parlava d’Europa con le forme del bronzo

I reperti appartengono alla cultura lusaziana, estesa tra Sassonia, Germania orientale e Polonia. Si tratta di società agricole complesse, con villaggi stabili e reti commerciali già articolate. Oggetti simili a quelli trovati a Klein Neundorf, dalle falci agli anelli, mostrano connessioni tra regioni diverse, una mobilità di idee e tecniche che rende l’Europa dell’Età del Bronzo un mosaico in dialogo continuo.

“Non possiamo guardare questi oggetti come semplici strumenti – spiega una restauratrice del LfA – sono segnali di un linguaggio rituale, di una cultura che sapeva attribuire valore simbolico al metallo come al gesto che lo deponeva”.

Il tesoro: 310 oggetti in bronzo

Falci, asce, lingotti e una spada spezzata: l’ordinata sacralità della fossa

Il tesoro recuperato comprende 310 oggetti, di cui 108 provenienti dall’orizzonte dell’aratro e 202 dal blocco scavato intatto. La maggior parte sono falci e asce, strumenti di lavoro quotidiano ma già carichi di significato sociale e simbolico. Si trovano anche anelli, gioielli, frammenti di lingotti, e una spada spezzata in quattro pezzi, deposta deliberatamente in stato di rottura.

“È straordinario – osserva un archeologo LfA – come la comunità abbia scelto di sottrarre alla vita quotidiana e alla produzione una quantità così considerevole di bronzo: è un gesto rituale, non economico”. La spada, una volta ricomposta, misura solo 44 centimetri, con un pomo costituito da due gusci metallici e un disco organico che potrebbe essere osso o avorio.

La fossa: depositi e rituali

Un altare scavato nel terreno, privo di contenitori, ma preciso nella gerarchia degli oggetti

Gli oggetti furono deposti in una fossa di circa 50 cm di profondità, diametro 30–35 cm, senza alcun contenitore. La posizione degli oggetti, in particolare dei reperti “speciali” come la spada e alcuni lingotti, suggerisce un ordine simbolico, una gerarchia invisibile che riflette gesti rituali attentamente orchestrati.

Gli archeologi del LfA sottolineano: “Non è un deposito casuale. Ogni elemento, dalla falce all’anello, è stato posizionato con un’intenzionalità che trasmette un messaggio millenario”.

La memoria lunga del tesoro

Dai bambini del 1900 agli scavi moderni: il tempo come custode e testimone

Le prime tracce del tesoro risalgono al 1900, quando alcuni bambini trovarono pugnali di bronzo tra le patate. Il valore dei reperti non fu allora compreso: due finirono al Museo di Görlitz, uno si perse. Nel 2023, la memoria del terreno fu riportata alla luce grazie a metal detector, volontari e archeologi esperti. Oggetti ancora “in situ” permisero lo scavo in blocco, una tecnica che preserva il contesto originario per studi scientifici e restauro.

“Scavare in blocco significa rispettare la storia – afferma von Richthofen – ogni centimetro di terra contiene informazioni. È come leggere una pagina di un libro millenario, senza saltare righe”.

Il significato della deposizione

Oggetti privati della loro funzione diventano mediatori tra umano e divino

Privare falci, asce e spade della loro funzione quotidiana significa trasformarli in oggetti simbolici. L’offerta non è economica, ma rituale: il bronzo diventa ponte tra il mondo visibile e l’invisibile. I gesti compiuti a Klein Neundorf sono un atto di trascendenza, un dialogo tra uomini, divinità e tempo.

Epilogo: il bronzo come voce della storia

Un patrimonio che parla di comunità, fede e memoria

Oggi i reperti sono restaurati e destinati a esposizioni pubbliche. Ma la loro forza principale è la voce che ci restituiscono: il bronzo parla di gesti, di scelte consapevoli, di un rapporto sacro con la materia. Il tesoro di Klein Neundorf non è solo un insieme di oggetti, ma una finestra sul pensiero e sull’anima di uomini vissuti tremila anni fa, che seppero trasformare la sostanza in memoria e simbolo.