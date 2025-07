Archeologia. “Ti amo da morire”. “Io ti mangerei”. Scoperta inquietante: i nostri celti erano cannibali? La novità, lo studio, le indagini, le scoperte. I segni inequivocabili di pratiche davvero anomale

Scoperto un inquietante rituale gallico nel cuore dell’Europa celtica: si bruciavano, si smembravano, si seppellivano pezzi di uomini come se fossero animali?

Nel silenzio delle fosse del Mormont, in Svizzera, riaffiora un enigma: riti oscuri, ossa umane bruciate e spezzate, gesti precisi. Cerimonie religiose? Banchetti? Sacrifici? Si entra nel cuore più misterioso e controverso dell’archeologia gallica

Si scende nel Mormont

Sotto il sole, tra le pietre calcaree, si riaprono i pozzi di un culto perduto

Si penetra in profondità nel colle vaudois del Mormont, a metà strada tra Losanna e Yverdon-les-Bains, dove i rilievi verdi della Svizzera occidentale si spezzano bruscamente nel bianco accecante della cava Holcim. Qui si è aperto uno dei più enigmatici siti proto-storici dell’Europa celtica. Si è tornato a scavare, grazie ad Archeodunum e a studiare il caso. E ancora una volta, dal sottosuolo affiorano frammenti che minano la certezza storica.

Resti di pasti, vasi frantumati, oggetti spezzati di proposito, animali sgozzati e offerti. Ma poi, tra i corpi dei buoi e delle capre, si trova dell’altro. Si trovano femori umani. Tibie. Crani. Bruciati. Smembrati. Talvolta conservati con cura, come oggetti rituali. Talvolta gettati, come avanzi. Restando in piedi sulle fosse sembra il prodotto di un’ecatombe. Ecco l’impressione. A prima vista sembrano i resti di un pranzo pantagruelico, preceduto dalla macellazione e seguito dallo smaltimento dei resti, nello stesso luogo. Forse una macellazione rituale, nel corso della quale ci si rivolge a un dio o agli antenati, mischiando la violenza con la devozione. C’è il caos del banchetto. C’è rimembranza di sangue.

Si riconoscono le ossa

Tra fumo e silenzi, emergono resti umani trattati come carni da offrire

Si osservano le ossa e si annotano le fratture. E’ pure netto il segno del coltello sulla superficie di un omero umano. Ciò farebbe pensare a un disossamento. Muscoli rimossi prima dell’esposizione al fuoco. Si studia la tibia, gettata tra le ossa di cavalli e bovini, come fosse parte di un pasto. Si trova una punta di femore dentro un vaso, spezzata, forse scaldata.

A Mormont non si parla più di semplici sepolture. Si intravede una logica, totalmente estranea alla sensibilità contemporanea: i resti umani vengono trattati alla pari di quelli animali. Offerti? Divorati? Selezionati per onorare le divinità? Nulla è chiaro. Ma nulla è lasciato al caso. Le fosse raccontano un cerimoniale ripetuto. Si distinguono gesti che non sono casuali. Ogni deposito sembra rispondere a una coreografia invisibile.

Si sente il calore dei fuochi

Non roghi funebri, ma focolari: qui si cuocevano i corpi?

Si misurano le temperature osservando gli effetti sulle ossa. I ricercatori forensi stimano che i roghi ardessero a circa 300-400 gradi, quando i resti umani furono esposti al fuoco: troppo basse per una cremazione completa, troppo alte per una semplice esposizione alle fiamme. E ciò appare inquietante. Si bruciavano corpi interi, ma anche solo porzioni. Si ritrovano costole segate, mascelle scomposte, crani anneriti. Due corpi sembrano esser stati distesi sul fuoco prima di essere ricoperti dalle braci. Uno, un adulto, presenta costole tagliate prima della combustione. Un altro, un bambino, giace su resti di animali. Resi di tessuti molli non ci sono più.

Si ipotizza un rituale di incenerimento interrotto. Un gesto cerimoniale, più che distruttivo. Non una preparazione alimentare in senso stretto, ma qualcosa che tocca l’idea stessa di corpo e di presenza. Si sacrificava? Si purificava? Si evocava il passaggio tra mondi?

Si analizzano le sepolture

Ogni corpo sembra un enigma. Ogni fossa, una scena teatrale

Si contano quaranta, forse cinquanta individui. Si riconosce un bambino di circa nove anni. Una donna alta, giovane. Un tronco d’adulto senza gambe. Si notano deposizioni simultanee di animali e persone: una capra senza testa, una cavalla, poi un bambino. Un bue sventrato e, poco sopra, la metà superiore di un corpo umano. Si accostano come “pezzi”. Come offerte. Come sacrifici complementari.

Si comincia a parlare, con prudenza estrema, di un cannibalismo rituale. Non si trova una mensa, non si trovano cucine. Ma si trovano gesti. Gesti che ricordano la manipolazione delle carni. E a Mormont nulla è stato deposto a caso.

Si decapitano i corpi

I crani venivano selezionati, sezionati, forse venerati

Si contano sei crani separati dal resto del corpo. Alcuni portano i segni del taglio al collo, altri sono fratturati. Uno appare “fresco”, appena separato. Un altro è già “secco”, prelevato da un cadavere in decomposizione. Si nota l’assenza di ferite mortali. Le mandibole si staccano. I colli vengono recisi.

Si pensa ai racconti romani sui Celti. Ai teschi inchiodati sulle porte, alle teste conservate come trofei. Ma qui, a Mormont, non si vedono tracce di battaglie. Non si leggono gesti di guerra. Si tratta forse di un altro tipo di trofeo? Di un’offerta? Di una reliquia?

Si cerca un senso

Un consumo cerimoniale, forse. Un tabù assente, sicuramente

Si considera la possibilità che il tabù moderno del corpo umano non valesse, nel I secolo a.C., per queste comunità. Si ipotizza un uso rituale della carne umana. Raro. Codificato. Non un atto barbarico, ma una liturgia. Si immagina che, per chi scavava quelle fosse, l’uomo e l’animale potessero condividere lo stesso destino cultuale.

L’archeologo Patrick Moinat, curatore delle ultime pubblicazioni sui “Cahiers d’archéologie romande”, lo dice chiaramente: “Se il consumo rituale di carne umana avvenne nell’Europa gallica, è molto probabile che sia avvenuto qui, a Mormont”. Ma, aggiunge, non ci sono prove definitive. Solo indizi. Frammenti. E il mistero, ancora intatto, di una collina sacra.

Strabone, Geografia, IV, 4, 5: “Senza pietà”

La reificazione – cioè la trasformazione dell’uomo in “cosa” senza diritti, senza umanità, senza protezione divina – è alla base di questi atti rituali che, probabilmente, avvenivano come atti punitivi che si ritenevano voluti dalla divinità per il bene della tribù. E’ probabile che, nella storia, al di là dei bambini donati all’autorità centrale da nobili periferici e in alcuni casi sacrificati, nella mesoamerica, atti di sacrificio o di cannibalismo riguardassero, da noi, nemici o traditori o – lo pensiamo fortemente, a livello di ipotesi da esplorare – membri di clan sconfitti durante guerre civili. Molte comunità mutarono atteggiamento in seguito all’applicazione delle leggi romane che avocavano allo Stato ogni forma di violenza.

Leggiamo cosa scriveva Strabone.

(Traduzione dal greco; Strabone scrive tra fine I sec. a.C. e inizio I sec. d.C.)

«I loro usi selvaggi sono stati eliminati dai Romani, come i sacrifici umani, la consultazione delle viscere umane nelle divinazioni, e altre pratiche simili. Infatti in precedenza immolavano gli uomini, trafitti con dardi o crocifissi, oppure li colpivano con la spada sulle spalle, per osservare i movimenti dei loro arti convulsi, o le vibrazioni delle vene, e così predire il futuro. Alcuni facevano voto di sacrificare al momento della guerra tutti i prigionieri, e ne accumulavano un gran numero. Ne traevano anche presagi. […] Altri fabbricavano immagini gigantesche di vimini intrecciati, nelle quali, dopo aver gettato dentro uomini vivi, davano fuoco e li bruciavano.»