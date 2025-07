Archeologia. Una tempesta solleva le sabbie e svela un relitto straordinario. È l’“Earl of Chatham”: tra guerre, caccia alle balene e un’intera isola segnata dai naufragi

La nave fantasma riemerge dai ghiacci del Nord: scoperta a Sanday una baleniera del Settecento legata alla guerra d’America e al destino dei mari artici



Sotto la sabbia, una nave dimenticata

Le isole Orcadi e il ritorno di un relitto settecentesco

Nel febbraio del 2024, una potente mareggiata invernale ha trasformato la spiaggia di Sands o’Erraby, sull’isola di Sanday – la più settentrionale delle Orcadi – in un teatro di scoperta archeologica. Le onde, spalancando le sabbie, hanno restituito alla luce le poderose travi lignee di un antico relitto: frammenti intatti di uno scafo ligneo, impressionanti per dimensioni e conservazione, rimasti per secoli nascosti sotto il velo del tempo.

Da quel momento, la comunità archeologica internazionale si è mobilitata per dare un nome e una storia a quella carcassa muta. Oggi, grazie a un complesso lavoro congiunto tra Wessex Archaeology, gli specialisti della datazione dendrocronologica di Dendrochronicle e i volontari locali, è giunta la conferma: si tratta dell’Earl of Chatham, nave baleniera di 500 tonnellate, che un tempo fu fregata della Royal Navy con il nome di HMS Hind. A darne notizia per prima è stata la testata Herald Scotland.

Da nave da guerra a gigante del ghiaccio

Un passato tra le battaglie dell’Impero e la caccia alle balene

Costruita nel sud dell’Inghilterra con legname proveniente dal sud-ovest del paese – secondo quanto rivelato dalle analisi dendrocronologiche – la HMS Hind era una fregata di sesta classe armata con 24 cannoni. Prese parte a due campagne cruciali dell’Impero britannico: gli assedi di Louisbourg e Quebec negli anni Cinquanta del Settecento e la guerra d’indipendenza americana nei decenni successivi.

Dismessa dalla marina militare, fu ceduta a privati e ridenominata Earl of Chatham. Si reinventò come baleniera artica, una delle più imponenti della sua epoca. Dopo quattro stagioni nei mari del Nord, il suo destino si compì nel marzo del 1788, quando naufragò nella baia di Lopness. Tutti i 56 marinai a bordo sopravvissero, salvati – come raccontano le cronache locali – dall’incredibile solidarietà degli isolani di Sanday.

L’identificazione: archivi, legno e memoria

Scienza e comunità per ricostruire un’identità perduta

Il riconoscimento ufficiale della nave è stato possibile grazie a una sinergia esemplare. Le analisi dendrocronologiche hanno permesso di datare il legname e localizzarne l’origine. Poi sono intervenute l’archeologia d’archivio e la memoria collettiva: studiosi, volontari del Sanday Heritage Centre e del Sanday Heritage Group, sostenuti dal Orkney Archaeology Society, hanno scavato tra documenti e testimonianze, incrociando dati fino a individuare un’unica candidata plausibile.

Ben Saunders, archeologo marino senior di Wessex Archaeology, ha dichiarato:

«È grazie all’impegno della comunità che possiamo oggi affermare con buona certezza l’identità del relitto. Ma abbiamo anche imparato molto su com’era la vita a Sanday nel 1780: un luogo chiamato la culla dei naufragi in Scozia, noto tanto per le sue tempeste quanto per l’umanità degli abitanti che accoglievano i marinai in difficoltà».

Una scoperta resa possibile dai cambiamenti climatici

Il mare si ritira e restituisce memoria: cosa ci aspetta nei prossimi decenni

L’eccezionale riemersione del relitto è legata al cambiamento climatico in atto. Le anomalie meteorologiche – venti forti, maree inusuali – hanno progressivamente portato via le sabbie che lo avevano protetto, ma anche nascosto per oltre due secoli. È un caso che potrebbe non restare isolato: l’instabilità delle coste settentrionali britanniche, dicono gli scienziati, potrebbe rivelare nei prossimi anni nuovi frammenti dimenticati della storia navale europea.

A oggi, le travi della Earl of Chatham sono custodite in una grande vasca d’acqua dolce allestita presso il Sanday Heritage Centre, per evitarne il degrado. Il progetto è stato finanziato dal National Heritage Memorial Fund. La vasca non è solo un presidio conservativo, ma anche un punto d’accesso alla storia per i visitatori, sempre più numerosi.

Un’isola che custodisce i suoi segreti

Sanday e la sfida di raccontare la sua “epopea dei naufragi”

Ora che il passato ha un nome, resta aperta la domanda sul futuro del relitto. Clive Struver, presidente del Sanday Development Trust, ha sottolineato l’importanza di dare voce alla comunità:

«Ora che conosciamo la storia di questa nave, dobbiamo chiederci come vogliamo raccontarla alle prossime generazioni. In che modo possiamo farlo restando fedeli allo spirito di Sanday, un luogo che ha vissuto per secoli a contatto con il mare e con i suoi pericoli?».

Una riflessione condivisa da Historic Environment Scotland, che ha finanziato la ricerca, e dal consiglio delle Orcadi, che punta a valorizzare l’identità marittima dell’arcipelago.

Box – Approfondimenti e informazioni

Nome del relitto: HMS Hind (poi Earl of Chatham)

Epoca: metà Settecento

Luogo del ritrovamento: Sands o’Erraby, Sanday (Isole Orcadi, Scozia)

Scoperta comunicata da: Herald Scotland

Team di ricerca: Wessex Archaeology, Dendrochronicle, Sanday Heritage Group, Orkney Archaeology Society

Datazione: tramite dendrocronologia (anelli di accrescimento del legno)

Stato di conservazione: ottimo, conservato in vasca d’acqua dolce presso il Sanday Heritage Centre

Visite: il Sanday Heritage Centre è aperto ai visitatori e racconta la storia del relitto

Finanziamenti: Historic Environment Scotland, National Heritage Memorial Fund