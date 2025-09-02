Archeologia. Uno strano cerchio di pietre scure, sistemato all’interno di un quadrato. C’è qualcosa. Scendiamo per capire

Uno strano cerchio di pietre scure, sistemato all’interno di un quadrato. Fuori, il deserto punteggiato dalle stesse pietre disordinatamente collocate, nei millenni dalla natura. Cos’è quella stranezza? Dove c’è geometria costruttiva, spesso c’è mano umana.

Rescue Excavation a Ibri

Quando la terra restituisce memoria

Ibri. Gli scavi di emergenza condotti dal Dipartimento del Patrimonio e del Turismo del Governatorato di A’Dhahirah hanno portato alla luce ritrovamenti archeologici straordinari nell’area di Al-Sabikhi, nel Wilayat di Ibri.

Waleed Awad Al Ghafri, specialista in archeologia del Dipartimento, ha spiegato che le indagini e gli scavi hanno documentato 25 tombe risalenti al III millennio a.C., con resti di scheletri e vasi di terracotta completi all’interno delle camere funerarie. Alcuni di questi vasi provengono da lontano, dall’antica civiltà di Jemdet Nasr in Mesopotamia (l’attuale Iraq), segno di scambi e contatti culturali tra mondi lontani. La notizia viene data dalla Oman News Agency.

Oltre ai vasi, gli archeologi hanno rinvenuto perline dell’Età del Bronzo, realizzate in pietra e conchiglia, testimonianza di ornamenti e scelte estetiche di una società che, pur remota, conosceva la ricchezza dei materiali e l’arte del dettaglio.

La squadra degli specialisti

Mano esperta per tesori antichi

Un team di specialisti provenienti dall’interno e dall’esterno del Sultanato dell’Oman si occupa ora della gestione dei reperti, preparandoli per lo studio scientifico e la conservazione secondo procedure standard internazionali. Qui, ogni frammento è trattato come un messaggero del passato, pronto a raccontare storie di vita, morte e interconnessioni culturali.

Il significato del sito

Oman e il dialogo delle civiltà

I risultati degli scavi sottolineano l’importanza cruciale del sito archeologico. Ogni tomba, ogni vaso, ogni perla documenta un ponte tra Oman e le civiltà vicine, un dialogo di commerci, idee e rituali funerari che testimonia l’ampiezza della cultura antica nella penisola arabica. La scoperta arricchisce il patrimonio storico di Oman e offre nuovi strumenti per comprendere la complessità delle società del III millennio a.C.

Archeologia, geometria e simbolismo

Quando il cerchio parla

Tornando al nostro cerchio di pietre: il disegno non è casuale. Il quadrato che lo contiene, la regolarità apparente, suggeriscono una progettualità accurata. In un mondo dove la scrittura era ancora emergente, la geometria stessa diventava linguaggio. Segnalazioni rituali, delimitazioni funerarie o simboli cosmologici? L’interpretazione rimane aperta, ma il dialogo tra arte e architettura, tra gesto umano e paesaggio naturale, appare chiaro. Pietre e cerchio, quadrato, attoirno, segnano, in uno spazio piatto, l’area di accesso all’Aldil, il punto in cui fermarsi e pregare. E’ un luogo, che combatte il non luogo.

Il tempo e la memoria

Dalla polvere dei millenni all’oggi

Ogni scoperta in Al-Sabikhi è un invito a riflettere sul tempo: 4.000 anni ci separano dai costruttori delle tombe, eppure la loro opera resiste, narrando una storia di artigianato, viaggio e vita quotidiana. Il deserto non è vuoto: conserva memoria, e quando l’uomo moderno scava, il passato risponde, pietra dopo pietra, perla dopo perla.