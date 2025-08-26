Archeologia. Venezia. Perchè questa pietra garantisce l’amore eterno?

Pietra d’Istria, memoria di due epoche

Da Pola a Venezia, promessa che non si spezza

Entrando nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, tra lapidi, frammenti e marmi che raccontano il lungo dialogo tra l’uomo e la morte, lo sguardo è catturato da un sarcofago in pietra d’Istria. Non ostenta figure mitologiche, né scene scolpite di battaglie, cortei o metamorfosi divine. Il suo linguaggio è diverso, più asciutto, più diretto: un sarcofago “di parola” e non “d’immagine”. Qui non parla l’occhio, ma la scrittura. A questo sarcofago ha dedicato una nota, nelle scorse ore, il museo stesso. Amore gentile e amore rinascimentale.

Sul lato anteriore, entro una cornice modanata di sobria eleganza, si apre un grande campo epigrafico: Marcus Aurelius Eutyches e Aureliana Rufena fissano per sempre, nella compattezza della pietra, la loro promessa di vita condivisa. Lo fanno con una formula che vibra di intimità: sine ulla querella, “senza alcuna lamentela”. Parole brevi, chiare, ma capaci di restituire il profilo di un’unione serena, pacificata, lontana da discordie. Non un mito scolpito, ma la cronaca di un affetto privato reso pubblico, monumentale.

L’economia della parola e la sobrietà provinciale

Il sarcofago rinuncia consapevolmente a figurazioni spettacolari. Non troviamo Endimione addormentato o i cortei bacchici che decoravano i fronti delle sepolture più sontuose. Qui la scelta è opposta: un’iscrizione ampia, leggibile, quasi un manifesto. È una soluzione tipica dei sarcofagi provinciali adriatici del III secolo, realizzati in calcare o pietra d’Istria. Oggetti dal costo contenuto, dove a contare non era la ricchezza del repertorio figurativo, ma la qualità morale della coppia, resa immortale dal nome e dalla formula di concordia.

Il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, confermandone la provenienza da Pola e la datazione al III secolo d.C., sottolinea proprio questo carattere: il testo come cuore pulsante della narrazione, l’epigrafe come vera immagine. In un’epoca segnata da crisi e mutamenti profondi, la forza della parola valeva più di qualunque scena scolpita.

Dal mondo romano alla Venezia del Rinascimento

La vicenda del sarcofago, però, non si chiude nell’antichità. Nel Cinquecento, il manufatto riemerge nella chiesa di San Polo a Venezia, scelto come sepoltura da un’altra coppia: Francesco Soranzo e Chiara Cappello (morta nel 1563). Uomini e donne della Serenissima decisero di riutilizzare il sarcofago senza alterarne la facciata. La voce antica rimase davanti, integra, mentre un nuovo coperchio accolse la memoria rinascimentale: Chiara fu ricordata come “amantissima”.

Così la pietra si fece palinsesto di epoche. Davanti, la lingua latina tardo-antica della concordia coniugale; sopra, il lessico affettivo del Rinascimento veneziano. Due tempi, due culture, due coppie distanti che, senza mai incontrarsi, finirono per condividere lo stesso involucro eterno.

Un dialogo a due voci

Gli studi sul reimpiego dei sarcofagi a Venezia documentano bene il percorso dell’opera: già a Pola nel XV secolo, poi trasportata nella Serenissima, infine collocata in San Polo. Ciò che resta, oggi come allora, è il dialogo tra due epigrafi. Una verticale, sul fronte: la voce dei coniugi romani che proclama la vita “senza alcuna lamentela”. L’altra orizzontale, sul coperchio: la dichiarazione di un amore rinascimentale che si rinnova con l’aggettivo “amantissima”.

Pietra che attraversa il tempo

Il sarcofago in pietra d’Istria ci appare così come un raro testimone della durata dei sentimenti attraverso le epoche. La stessa materia ha custodito due memorie, senza cancellarne nessuna. Ha accolto due coppie diverse, eppure uguali nel desiderio di eternità. Nel passaggio dalla provincia romana alla Venezia rinascimentale, la promessa rimane intatta.

È la voce della pietra a raccontarla: prima con la sobrietà del latino imperiale, poi con la dolcezza della lingua moderna. Una promessa che non si spezza, un intreccio di amore e memoria che sopravvive al tempo, e che oggi il Museo ci restituisce nella sua sorprendente integrità.

Vuoi che ora sviluppi anche un approfondimento sul concetto di “sarcofago di parola” rispetto ai più noti “sarcofagi d’immagine”, così da dare un respiro più saggistico e completo al pezzo?