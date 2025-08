Archeologia. “Villette” dell’Età del Bronzo sotto lo stadio di calcio? Scoperti forni, case innovative e una tartaruga che svelano i segreti di 3.000 anni fa

Gli scavi stanno portando alla luce una struttura urbana complessa e innovativa. Nell’età del Bronzo la comunità doveva essere sempre più interrelata poichè i piani di specializzazione dei singoli divenivano complementari per dare forza alal comunità. Ecco cosa stanno scoprendo gli archeologi.

Le ruspe dovevano livellare un campo sportivo

Ma sotto la terra dormiva un villaggio antico, perfettamente organizzato tra palafitte, telai e animali domestici

Wolmirstedt, piccolo centro della Sassonia-Anhalt, non lontano da Magdeburgo, si preparava a celebrare il futuro con un nuovo impianto sportivo. Ma il presente, scavando, ha risvegliato il passato. Sotto il campo destinato agli atleti del XXI secolo, riposava un intero villaggio risalente a tremila anni fa. Le indagini archeologiche, avviate nel giugno 2025 dal Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, hanno svelato un complesso abitativo organizzato, articolato in edifici, fosse di scarico, forni, spazi per la tessitura, contenitori, strumenti e ossa di animali consumati.

Una scoperta che ha colto tutti di sorpresa – ma che, nei dettagli, racconta una storia di sorprendente modernità, ricca di sapienza tecnica, relazioni culturali e vita quotidiana pienamente sviluppata.

Una collocazione felice, anche tremila anni fa

La pianura fertile, i fiumi vicini e le rotte di scambio favorirono l’insediamento già in epoca protostorica

Il sito si estende lungo il bordo occidentale di Wolmirstedt, su un leggero rialzo che domina la piana dell’Ohre – affluente dell’Elba – allora più vicina di oggi. La posizione era perfetta per chi cercava acqua, argilla, terreno coltivabile e contatti. In questo crocevia naturale, già durante la tarda Età del Bronzo, si incontravano culture e saperi: da una parte il cosiddetto Kreis Nordico, con la sua influenza nordica, dall’altra la cultura lusaziana dell’Europa centrale. Le due si fusero dando origine a gruppi locali ben distinti – come quello dell’Elba-Havel o quello della foce della Saale – presenti anche a Wolmirstedt.

322 strutture tra terra e memoria

Sotto lo scavo, le tracce di una vita organizzata: fosse di rifiuto, forni, abitazioni e aree artigianali

In una porzione già esplorata di oltre 5.000 metri quadrati, gli archeologi hanno registrato ben 322 strutture, tra fosse, buche da palo, forni e depositi. Alcune delle cavità, rotonde e rivestite in origine da intrecci vegetali, erano utilizzate per conservare alimenti. Altre, successivamente, furono trasformate in discariche domestiche. I resti di carbone, cocci e argilla bruciata hanno permesso di identificare tre forni da terra, con pareti cotte e coperture leggere realizzate probabilmente in legno e fango essiccato.

In uno di questi, però, si è affacciato il mistero: un carapace di tartaruga palustre – deposto sul bordo della camera di combustione – accanto a frammenti ceramici e resti organici. Un dettaglio piccolo, ma enigmatico, che ha subito catturato l’attenzione degli studiosi.

Una tartaruga accanto al focolare

Animale cucinato, oggetto rituale o simbolo della terra? Il carapace diventa chiave di lettura di un gesto dimenticato

Il ritrovamento del carapace di Emys orbicularis, la tartaruga palustre europea, è eccezionale. Questo rettile, autoctono della zona, è molto raro nei contesti archeologici dell’Europa centrale. Gli archeologi non escludono che si tratti di un avanzo di pasto – forse preparato in occasione di una cerimonia – ma prendono in considerazione anche un uso simbolico o magico. In molte culture la tartaruga rappresenta longevità, stabilità, la terra che protegge e sostiene. Le analisi in corso cercheranno segni di combustione, taglio, bollitura o manipolazione post-mortem.

Un oggetto, insomma, che potrebbe raccontare un intero universo mentale e spirituale, oggi dimenticato.

Case, granai e telai

Una topografia articolata di abitazioni, edifici di servizio e spazi per la lavorazione dei tessuti

La pianta dell’insediamento include almeno una casa principale a due navate – larga 4 metri, lunga oltre 6 – affiancata da piccoli edifici funzionali, come granai di 2 × 3 metri e capanni a sei pali. In un edificio seminterrato di 4 × 3,3 metri, sono stati rinvenuti diversi pesi piramidali da telaio, testimonianza diretta della tessitura locale. I filati prodotti misuravano circa 60 centimetri di larghezza. Probabilmente si tessevano stoffe per uso domestico, ma anche per scambio e dono.

L’attività, verosimilmente femminile, era stabile, organizzata, continuativa: segno di una comunità già strutturata, dove il lavoro era distribuito per competenze.

Una vita concreta, fatta di argilla, bronzo e fuoco

Ceramiche grezze, utensili in osso e metallo, ossa di animali consumati: l’identità materiale di un popolo

Il materiale rinvenuto è ricchissimo. Prevalgono i recipienti in ceramica – vasi da conservazione, pentole, tazze, brocche decorate – accanto ad anelli in bronzo, punteruoli in osso, aghi e strumenti da tessitura o pelletteria. Le ossa animali, in gran parte di bovini, suini, ovini e caprini, presentano segni di taglio e combustione, indicatori diretti del consumo domestico.

Accanto agli oggetti, alcune grandi fosse per l’estrazione dell’argilla testimoniano lo sfruttamento razionale delle risorse locali. L’argilla era usata per costruire pareti, modellare vasi, rivestire i forni, formare i pesi da telaio. Era, in senso profondo, il “cemento” della vita.

Un insediamento duraturo e interconnesso

Non un accampamento, ma una piccola città rurale protostorica: organizzata, produttiva e aperta al mondo

Tutto indica che questo non fosse un semplice sito di passaggio, ma una vera comunità agricola stabile, radicata nel territorio, integrata in una rete culturale più ampia. La vicinanza ai corsi d’acqua favoriva la comunicazione e lo scambio. La ricchezza strutturale del villaggio, la varietà dei reperti, l’articolazione delle attività – dal tessile alla ceramica, dalla cucina all’allevamento – raccontano una complessità sociale e produttiva.

Una domanda lasciata aperta

Cosa ci faceva una tartaruga, tremila anni fa, accanto al forno?

Il carapace di tartaruga, solo in apparenza marginale, diventa oggi il simbolo di questa scoperta. Come un’eco dimenticata, ci riporta a un gesto. Forse un pasto. Forse un’offerta. Forse un’azione di cui abbiamo perso il senso, ma non la traccia. E questa traccia, come sempre accade nell’archeologia, è sufficiente a riaccendere la domanda.

Fonte: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte