Archologia. Mio dio, che meraviglia! Primo secolo. Romana. Scoperta ora. Era di una donna. Significato? Luogo? Perchè è preziosa?

di Maurizio Bernardelli Curuz – Nostro servizio.

Flessuosa, feconda, morbida, furba, rapida, guardinga, sensuale, incline ai piaceri della carne, ma riservata e timida. In fuga dal maschio, anche per gioco. Era lei, madama lepre.

Ed eccola qui, come un oggetto di lusso, mistero e seduzione, trovato da poco in un villaggio rurale del I secolo, non distante da strutture notevoli, forse di un tempio. La indossava una donna. Forse, di sé – la donna, intendiamo – voleva evidenziare tutta una serie di aggettivi qualitativi che le appartenevano profondamente. E poi la lepre, bella e lussuriosa, non si avvicina ai piedi di Venere?

Hanno le orecchie appiattite, le lepri rapresentate dai romani. Gli occhi vigili e il corpo contratto in un silenzio d’attesa o di rapido balzo. Le lepri scolpite. Una di esse, fusa nel bronzo e modellata con sapiente attenzione ai dettagli, è quindi da poco riemersa ad Amel-sur-l’Étang, nel nord-est della Francia, grazie a una campagna di scavi preventivi condotta dall’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

E con lei riaffiorano desideri, simboli e frammenti di vita del I secolo d.C., in una Gallia ormai conquistata ma tutt’altro che priva di grazia e mistero.

Un oggetto minuto ma prezioso

Quattro centimetri di metallo, eppure un mondo intero

È lunga appena quattro centimetri la fibula zoomorfa scoperta dagli archeologi nel corso di questo scavo.

L’oggetto, una spilla per fissare i vestiti, è stato ritrovato in un sito rurale gallo-romano associato a un piccolo insediamento agricolo, in un area in cui dovevano esserci altre strutture importanti, tra le quali una sorta di santuario. Fusa in lega di rame – diremmo noi: in bronzo – la fibula era stata rifinita a mano con lime e bulini, a dimostrazione di una raffinata perizia artigianale. L’ago metallico, un tempo mobile e funzionale alla chiusura del tessuto, è oggi perduto. Forse – poichè minuta e adatta a chiudre tessuti fini e biancherie – era l’estremo baluardo – più simbolico, che reale, indossato a contatto stretto con la pelle? La lepre diceva al maschio che le stava di fronte: “Ora mi hai preso”?

Fibula zoomorfa di bronzo con lavorazione a niello (18 x 22 mm x 3,6 gr). Second ametà del I secolo d. C.

© Viller S., Inrap



Ciò che resta, seduce. La bestiola salta, balza, se ne va, come fosse una dea, priva di peso. Il pelo è reso con leggere strie incise – in una ricca lavorazione – che poi esamineremo nel dettaglio .- a imitazione del vello naturale. L’intera composizione suggerisce immobilità e tensione, come in un istante prima della fuga.

Un simbolo ambivalente

Fertilità, inganno, piacere. Tutto in una piccola bestia

La lepre era un animale ambivalente nella cultura dell’antichità. Da un lato, simbolo di fertilità e rinnovamento, spesso associato al ciclo lunare e alla primavera; dall’altro, figura di lascivia, velocità, femminilità ingannatrice. Ma anche alla prosperità e alal fertilità, perchè, con i cugini conigli, sono inclini a reiterati piaceri della carne e mettono al mondo molti cuccioli. Un’insieme di caratteristiche, quelle elencate, che convergevano verso il luogo comune estremizzato, che risultava essere, agli occhi dei nostri antenati, l’essere femminile. E probabilmente, di queste caratteristiche, le donne non parevano non compiacersene.

Plinio il Vecchio, nel suo Naturalis Historia, ricordava che mangiare carne di lepre “aumentava la bellezza femminile”. Per i Galli romanizzati, l’animale poteva rappresentare anche astuzia e vitalità, qualità apprezzate nelle comunità rurali, dove sopravvivere significava anche ingegnarsi. Astuzia e rapidità, imprendibilità. Ma anche fecondità

Epoca e significato della decorazione a niello

La decorazione a niello, che caratterizza questa spilla splendida, è una tecnica artistica antichissima, presemte specialmente nel mondo romano e bizantino, e si sviluppa con particolare intensità nel Medioevo fino al Rinascimento. Il termine “niello” deriva dal latino nigellum, diminutivo di niger (nero), a indicare la caratteristica colorazione scura della “pasta metallica” di decorazione. Questa tecnica consiste nell’incidere una figura o un motivo su una superficie metallica, solitamente argento o oro, e nel riempire le incisioni con una lega scura, tipicamente a base di solfuri di rame, argento e piombo, detta appunto “niello”. L’effetto finale è un contrasto netto e raffinato tra il metallo lucente e il disegno scuro, che dona profondità e, per contrasto, accresce brillantezza all’ornamento.

Come si effettua la decorazione a niello

La realizzazione della decorazione a niello richiede una maestria artigianale notevole. Il processo si articola in diverse fasi:

Preparazione della superficie: la base metallica, solitamente una lastra d’argento, viene pulita e levigata per garantire una superficie liscia e pronta per l’incisione. Incisione del motivo: con un bulino o un altro strumento affilato, l’artigiano incide a mano il disegno desiderato, creando linee precise e di profondità variabile sulla superficie. Applicazione del niello: la pasta nera, composta da una miscela di solfuri di metalli, viene stesa sopra le incisioni, riempiendole completamente. Cottura: l’oggetto viene riscaldato con attenzione in un forno o su una fiamma controllata. Il calore fa fondere il niello, che aderisce saldamente nelle incisioni. Lucidatura: una volta raffreddato, l’oggetto viene levigato e lucidato per rimuovere l’eccesso di niello dalla superficie e far risaltare il contrasto tra l’argento brillante e il nero delle incisioni.

Questa tecnica produce risultati di grande eleganza e durata, amati sia per l’effetto estetico sia per la sua resistenza nel tempo, e ha trovato applicazione in gioielli, oggetti liturgici, armi e manufatti di lusso.

Una rarità nella Gallia settentrionale

Pochi esemplari noti, e tutti eccezionali

Le fibule a forma di animale non erano comuni nel mondo romano, ma ancora più rare sono quelle a forma di lepre.

Questa di Amel-sur-l’Étang rappresenta un unicum per la regione e si inserisce in una galassia di oggetti votivi, ornamentali e amuletici che affollavano la vita quotidiana degli antichi, anche nelle campagne.

Non è solo un oggetto funzionale, ma una scultura in miniatura, che racconta un modo di vivere e di sentire il corpo, la natura, la magia.

Il sito archeologico di Amel-sur-l’Étang

Una campagna gallo-romana piena di sorprese

Il ritrovamento è avvenuto nel contesto di uno scavo legato alla costruzione di un parco fotovoltaico.

L’habitat rurale riportato alla luce – databile tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. – presenta tracce di strutture agricole, focolari e recinti, restituendo l’immagine di una Gallia romanizzata ma ancora profondamente ancorata ai propri ritmi contadini.

La fibula getta nuova luce su un contesto apparentemente modesto, suggerendo che anche nelle zone marginali circolavano oggetti pregiati, magari attraverso mercati, baratti o reti clientelari.