Arte ed Ecologia. Caretto/Spagna, monografia sulla ricerca tra scienza ed espressione, tra osservazione e messaggio



Bright Ecologies. Caretto/Spagna: Experiences, Forms, Materials è il nuovo libro di Caretto/Spagna, a cura di Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Cecilia Guida, Alessandra Pioselli, edito da Viaindustriae publishing con Les presses du réel (2024) e realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nell’ambito del programma Italian Council (dodicesima edizione, 2023).

Precursori delle pratiche artistiche impegnate in chiave ecologica, Caretto/Spagna identificano nell’arte il campo di un’esperienza radicale di apertura, di ricerca indisciplinata e di engagement con le “cose” del mondo: la terra, i semi, le persone, le rocce, il museo, il fiume, la cava, l’albero, i microrganismi. Il volume Bright Ecologies. Caretto/Spagna: Experiences, Forms, Materials ripercorre e documenta il loro lavoro ventennale, orientato da linee di ricerca incentrate sulla cura, la trasformazione della materia e le sperimentazioni sulla forma, concretizzate in sculture, installazioni site specific, laboratori e residenze, azioni e progetti collettivi fondati sull’incontro, il processo, il dono, le esperienze di partecipazione e co-autorialità. Andrea Caretto (Torino, 1970, laurea in Scienze Naturali) e Raffaella Spagna (Rivoli, 1967, laurea in architettura) vivono e lavorano a Cambiano, Torino. Caretto/Spagna concepiscono l’arte come una forma di ricerca, un modo libero di investigare le dimensioni multiple della realtà.

La pratica artistica di Caretto/Spagna, condivisa dal 2002, è segnata da una matrice filosofica, poetica e fortemente politica che si esprime nelle forme dell’attivismo e nella riflessione su questioni oggi al centro del dibattito teorico e artistico internazionale, in parallelo all’affermarsi delle filosofie postumaniste ed ecocentriche, dei nuovi materialismi e al crescente allarme per il cambiamento climatico.

La pubblicazione offre la prima visione d’insieme del lavoro di Caretto/Spagna, in una corposa monografia che intreccia l’approccio interpretativo a quello documentario, la lettura critica e teorica al regesto e alla ricostruzione di un ampio itinerario, attraverso le schede e un ricco apparato di immagini. Esito del confronto fra gli artisti, le curatrici, l’editore, Bright Ecologies è un libro-dispositivo che fornisce a chi legge più punti di ingresso. Strutturato in tre parti, si apre con il saggio dell’antropologo Tim Ingold, con i testi delle curatrici (Francesca Comisso, Cecilia Guida, Giorgina Bertolino) e una serie di letture trasversali (Riccardo Venturi, Giusi Diana, Alba L’Astorina, Marie-Anne Lanavère). La sezione centrale della monografia è dedicata all’archivio, curato da Alessandra Pioselli in collaborazione con Caretto/Spagna. A partire da concetti chiave, è organizzato in dieci sezioni: Tutte le Cose che Sono, Domesticazioni, Abitare, Suolo come Esperienza, Materia in-formazione, Tempo Abissale, Montagne Acque, Divinazioni, Materie Oscure, Museo come Ecosistema. La documentazione di oltre 50 progetti è seguita da dieci racconti, dieci testimonianze commissionate dagli artisti a persone che hanno partecipato direttamente alle diverse esperienze. La conversazione tra Caretto/Spagna e Alice Benessia e gli apparati, costituiscono la terza sezione della monografia.

Il volume è frutto del concorso e del sostegno di una coralità di istituzioni, enti e organizzazioni.

Promosso da Munlab Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano (TO) e IREA-CNR (Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche), è stato realizzato grazie al sostegno della Direzione Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nell’ambito del programma Italian Council (dodicesima edizione, 2023).

Conta sul concorso di una pluralità di partner culturali: Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella; COAL, Paris, Francia; Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, Spagna; Fondazione Merz, Torino; Fondazione Zegna, Trivero, (BI); Fundacja Ziemniaki i, Varsavia, Polonia; Mart, Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; Moray House School of Education, Institute for Education, Teaching and Leadership (IETL), University of Edinburgh, Scozia; MUDAM Luxembourg (Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean), Lussemburgo; MUSE Museo delle Scienze di Trento; Musée Gassendi / CAIRN, Digne-les-Bains, Francia; MuseumsQuartier, Vienna, Austria; PAV – Parco Arte Vivente, Torino; Publics, Helsinki, Finlandia; Sunaparanta Goa Centre for the Arts, Goa, India.

È stato pubblicato anche grazie alla sponsorizzazione di: Fondazione della Comunità Chierese; Fondazione Zegna, Trivero, (BI); Massimo Fariello; Barbara Frandino; Valerio Manghi; Maurizio Montesion – MDM, Torino; Moray House School of Education, Institute for Education, Teaching and Leadership (IETL), University of Edinburgh, Scozia; T2D spa, Verona.

L’editore del volume è Viaindustriae publishing (Foligno), in co-edizione con l’editore francese Les presses du réel (Dijon).

Bright Ecologies

Caretto/Spagna: experiences, forms, materials

di Caretto/Spagna

a cura di Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Cecilia Guida, Alessandra Pioselli

Sostenuto dalla Direzione Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Italian Council.

Promosso da Munlab Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano (TO) e IREA-CNR (Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

testi di Alice Benessia, Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Giusi Diana, Cecilia Guida, Tim Ingold, Alba L’Astorina, Marie Anne Lanavère, Alessandra Pioselli, Riccardo Venturi

contributi di Orietta Brombin, Leandre D’Souza, Carlo Fossati, Laura Harrington, Laurie Honoré, Clara Madaro, Valerio Manghi, [or nothing] & (SIC), Ippolito Ostellino, Mauro Sargiani

Ed. Viaindustriae publishing

368 pp., 20,5 x 28cm, en/ita

2024

ISBN 979-12-81790-02-5

