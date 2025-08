Assassini! Cercate nel clan. Verso la soluzione di un omicidio plurimo di 1500 anni fa in un borgo maledetto. Perché lasciarono i gioielli intatti? Parla il corpo di un bambino lanciato nel focolare

di Federico Bernardelli Curuz. Nostro servizio.

Cerca fondi, il museo, per riprendere gli scavi e aggiungere altra verità a quanto si è finora scoperto, attorno a quella che appare come una strage antica. Le indagini sono giunte alla prima fase finale. Ma altri accertamenti andranno condotti. Bisognerà scavare in altre case. Capire quante furono le vittime, complessivamente. Per ora c’è quella che prende corpo come una certezza. Gli assassini non furono incursori stranieri. Non banditi in cerca di denaro. E chi, allora? Cosa nascondono questi resti, nelle case e tra le case?

Uno scheletro e uno degli oggetti preziosi lasciati nelle abitazioni

Un villaggio dorato, un crimine rituale, un silenzio lungo millecinquecento anni. Cosa accadde davvero a Sandby borg, sull’isola svedese di Öland? Una scoperta recente cambia tutto: fra i resti delle vittime è stato identificato lo scheletro di un bambino. Nessuno fu risparmiato. Nemmeno lui.

Un gesto che lascia intendere che fu una punizione profonda, che colpiva un clan allargato. Fu forse un regolamento di conti all’interno di famiglie imparentate tra loro? Una cancellazione dovuta a questioni di eredità e potere, nonché di eredità del potere? Due i dati da considerare: l’uccisione del bambino, probabilmente in modo crudele, gettato poi sul fuoco e la permanenza, nelle case, di vari tesoretti.

Essi non furono toccati. Perchè erano tabù. Come nessuno tornò più in quel luogo, come se fosse stato maledetto. Fu un profondo senso di colpa a murare quel ricordo? A cancellarlo per sempre dalla memoria di chi aveva ordinato e commesso l’omicidio?

L’isola dell’oro e del silenzio

Una comunità ricca e protetta. Un giorno di primavera che si spezza per sempre.

Sull’isola di Öland, a poco più di 300 chilometri a sud di Stoccolma, si trova il più inquietante villaggio dell’età del Ferro scandinava: Sandby borg. È una struttura a cerchio, un piccolo borg, cioè un fortilizio in pietra, oggi privo di tetti, ma un tempo gremito di case a schiera, famiglie, bambini, artigiani.

Era un luogo prospero: l’abbondanza di solidi romani e di fibule d’oro indica legami forti con l’Impero, forse stretti attraverso mercenari nordici di ritorno dalle campagne danubiane. Ma una mattina, attorno alla metà del V secolo d.C., l’intero insediamento fu annientato.

E ciò che è rimasto non è solo la distruzione: è l’assenza di sepoltura, di pietà, di parole. Un tabù ha coperto questo luogo fino a tempi recenti. Nessuno osò più entrarvi.

Il tempo si ferma: resti intatti

Un massacro. Ma non un qualsiasi massacro. Ogni dettaglio grida intenzionalità.

Dal 2011, gli archeologi del Kalmar County Museum, guidati da Helena Victor, hanno iniziato a esplorare le macerie. E ciò che hanno trovato è qualcosa di unico. I corpi non furono mai rimossi. Le case furono lasciate collassare sopra di loro. Nessuna delle vittime fu sepolta.

In tre case finora scavate (su un totale di 53), sono stati recuperati almeno 26 scheletri umani, colpiti al cranio, alla schiena, al torace. Gli aggressori sapevano dove colpire e quando: nel mezzo della giornata, senza pietà, come se stessero eseguendo un piano.

Il volto della violenza: uomini, donne, ora anche bambini

L’ultima scoperta. La più crudele. Un piccolo scheletro gettato nel fuoco.

Recentemente, il ritrovamento che ha cambiato ogni prospettiva: tra le ceneri del camino di una delle case centrali, giacevano due corpi a faccia in giù. Uno era un uomo tra i 50 e i 60 anni. L’altro era un bambino. O forse una bambina. Le analisi osteologiche indicano un’età compresa tra i 2 e i 5 anni.

I corpi erano contorti, probabilmente colpiti mentre fuggivano o mentre cercavano protezione. Il camino era acceso, e i cadaveri vennero inghiottiti dalle fiamme. Non si trattò solo di omicidio. Fu un atto simbolico.

Clara Alfsdotter, osteologa, ha confermato: “Il bambino è morto con l’adulto, nello stesso momento. È caduto nel fuoco, bruciato. Non è fuggito. Nessuno è fuggito”.

Il corpo racconta: DNA, traumi, isotopi

Un’identità collettiva, una morte selettiva. E forse una malattia che corrodeva da dentro.

Gli studi genetici pubblicati dalla Linnaeus University, in collaborazione con l’Università di Uppsala, hanno restituito un primo quadro sorprendente. Tra le 15 persone di cui è stato sequenziato il DNA, vi erano almeno otto uomini e una sola donna. Una bambina è stata identificata tramite sequenza mitocondriale: è il primo riconoscimento certo di una vittima infantile femminile a Sandby borg.

Ma c’è di più. Uno degli adulti mostra tracce di difterite, malattia infettiva e debilitante. La comunità era quindi vulnerabile, forse colpita da epidemie, ma anche sufficientemente coesa da rimanere unita. I dati isotopici su stronzio, zolfo e ossigeno mostrano che molti erano nati altrove, ma trasferiti a Sandby nei primi anni di vita: ciò implica un modello familiare ampio e aperto, forse clanici, forse d’élite. Era una comunità che si era staccata da un gruppo familiare per prendere possesso di un’altra parte del territorio? E fu proprio questa origine comune che fece scattare la vednetta, nel momento in cui la comunità lontana si era ribellata?

Una strage pianificata per il potere

Perché nessuno ha rubato nulla? Perché nessuno è tornato? Perché il silenzio?

Non furono ladri, né predoni stranieri. Il tesoro di Sandby borg, composto da cinque depositi con anelli, spille dorate, bracciali e monete d’oro, fu lasciato intatto.

La logica suggerisce un’altra pista: un’azione punitiva interna all’élite locale. Forse una vendetta, forse una faida nobiliare, forse una strategia per eliminare un’intera linea familiare. In una società tribale, uccidere adulti, donne e bambini era il modo per cancellare l’eredità o eliminare i pretendenti a un titolo.

Il gesto di lasciare i corpi insepolti può allora essere letto come un tabù imposto: nessuno poteva toccare i morti, perché maledetti. I vivi fuggirono. Le case caddero. La natura inghiottì tutto.

Il 97% ancora sepolto: ecco perché servono nuovi scavi

Mancano risorse. Ma anche visibilità. E il tempo stringe.

Solo il 3% del sito è stato esplorato. Le restanti case potrebbero contenere decine di altri corpi, altri bambini, altre storie. Ma i fondi sono limitati, e il tempo erode i resti.

Il Kalmar Museum ha lanciato una nuova campagna di crowdfunding, aperta anche alla partecipazione di volontari agli scavi. Un invito a entrare in contatto diretto con la storia, toccare con mano la polvere di un’epoca che nessuno volle ricordare.

Un luogo che non voleva essere ricordato

Sandby borg non è solo un sito. È una domanda. Sulle nostre origini, e sulla nostra crudeltà.

La scoperta dello scheletro del bambino è una ferita che si apre in una cicatrice già profonda. Non si tratta più solo di un evento storico. È un’epifania della violenza umana.

Chi colpì, lo fece con lucidità, e non per fame. Chi morì, non ebbe nemmeno fossa, un nome, un canto. Nessuno lo cercò. Nessuno lo rivendicò.