Assemblano le ossa di un dinosauro e si accorgono che è un esemplare meraviglioso e mai visto. Lo studio

Ricostruzione grafica e inserimento in un ambienta compatibile con l’habitat dell’animale ARTWORK BY FABRIZIO LAVEZZI © EVOLUTIONSMUSEET, KNUTHENBORG

Cosa ottieni quando combini la mitologia norrena con un antenato di 78 milioni di anni fa del Triceratopo? Risposta: Lokiceratops rangiformis, un dinosauro erbivoro con un set di corna molto elaborate.

Il nuovo dinosauro è stato identificato e “scientificamente battezzato” – nel senso che gli è stato dato un nome, da Joseph Sertich, membro affiliato della facoltà della Colorado State University, e Mark Loewen, professore dell’Università dello Utah. Il nome del dinosauro, annunciato ieri sulla rivista scientifica PeerJ, – che dedica uno studio al colosso multicolore – si traduce approssimativamente in “il volto cornuto di Loki che assomiglia a un caribù”.

Loewen e Sertich, coautori principali dello studio su PeerJ, hanno chiamato la nuova specie Lokiceratops (lo-Kee-sare-a-tops) rangiformis (ran-ɡi-FOHR-mees) a causa delle insolite corna a forma di lama curva sulla parte posteriore del collare – lo scudo osseo nella parte posteriore del cranio – e delle corna asimmetriche al culmine del collare, che ricordano le corna del caribù.

“Il dinosauro ora ha una casa permanente in Danimarca, quindi abbiamo scelto un dio norreno, e alla fine, non sembra proprio Loki con le lame curve?” ha detto Loewen, riferendosi all’arma preferita del dio degli inganni.

Loewen, paleontologo presso il Natural History Museum dello Utah, e Sertich, paleontologo presso lo Smithsonian Tropical Research Institute, sono entrambi consulenti scientifici per il Museum of Evolution in Danimarca, la nuova casa di Lokiceratops.

“È una di quelle storie a lieto fine, dove non è finito nella villa di qualcuno,” ha detto Sertich. “È finito in un museo, dove sarà preservato per sempre affinché le persone possano studiarlo e visitarlo.”

Scoperta di un nuovo dinosauro

Lokiceratops è stato “rintracciato” nel 2019 nelle badlands del nord del Montana, due miglia (3,2 chilometri) a sud del confine tra Stati Uniti e Canada. Sertich e Loewen hanno aiutato a ricostruire il dinosauro. Una volta assemblato il cranio, si sono resi conto che il campione era un nuovo tipo di dinosauro.

Il cranio di Lokiceratops rangiformis, montato ed esposto al Museo dell’Evoluzione di Maribo, Danimarca.

Credito: Museum of Evolution

Si stima che Lokiceratops fosse lungo 22 piedi (6,7 metri) e pesasse 11.000 libbre (5 tonnellate metriche), il più grande dinosauro del gruppo dei dinosauri cornuti chiamati centrosaurini mai trovato in Nord America. Ha le corna del collare più grandi mai viste su un dinosauro cornuto e manca della corna sul naso caratteristica tra i suoi parenti.

“Questo nuovo dinosauro spinge i limiti delle stranezze nei ceratopsidi, sfoggiando le corna del collare più grandi mai viste in un ceratopsiano,” ha detto Sertich in un comunicato stampa che annuncia la presentazione del dinosauro al Natural History Museum dello Utah, dove è esposta una replica. “Questi ornamenti del cranio sono una delle chiavi per sbloccare la diversità dei dinosauri cornuti e dimostrano che la selezione evolutiva per esposizioni appariscenti ha contribuito alla ricchezza vertiginosa degli ecosistemi del Cretaceo.”

Sertich ha paragonato le corna dei dinosauri alle piume degli uccelli. Gli uccelli usano i colori e i modelli delle piume per differenziare la propria specie tra altre specie simili di uccelli.

“Pensiamo che le corna di questi dinosauri fossero analoghe a ciò che fanno gli uccelli con le esposizioni,” ha detto Sertich. “Le usano o per la selezione del partner o per il riconoscimento della specie.”

Lokiceratops è stato scavato dallo stesso strato roccioso di altre quattro specie di dinosauri, indicando che cinque diversi dinosauri vivevano fianco a fianco 78 milioni di anni fa nelle paludi e nelle pianure costiere lungo la sponda orientale di Laramidia, la massa terrestre occidentale del Nord America creata quando un mare divideva il continente. Tre di queste specie erano strettamente correlate ma non trovate al di fuori della regione.

“È una diversità senza precedenti trovare cinque che vivono insieme, simile a ciò che vedresti nelle pianure dell’Africa orientale oggi con diversi ungulati cornuti,” ha detto Sertich.

A differenza dell’ampia gamma di grandi mammiferi selvatici che vagano oggi per l’Ovest degli Stati Uniti, come gli alci, questi antichi animali erano geograficamente limitati, ha aggiunto. La scoperta di Loki fornisce prove che queste specie si sono evolute rapidamente all’interno di una piccola area, un processo a volte osservato negli uccelli.

Quando il Triceratopo è apparso sulla scena 12 milioni di anni dopo, le differenze regionali erano state omogeneizzate in sole due specie di dinosauri cornuti dal Canada al Messico – possibilmente in risposta a un clima più omogeneo, ha detto Sertich.

Lo studio mostra che la diversità dei dinosauri è stata sottovalutata e presenta l’albero genealogico più completo dei dinosauri cornuti fino ad oggi.

“Lokiceratops ci aiuta a capire che stiamo solo grattando la superficie quando si tratta della diversità e delle relazioni all’interno dell’albero genealogico dei dinosauri cornuti,” ha detto Loewen.

TITOLO DELL’ARTICOLO Lokiceratops rangiformis gen. et sp. nov. (Ceratopsidae: Centrosaurinae) dalla Campanian Judith River Formation del Montana rivela rapide radiazioni regionali ed estremo endemismo all’interno dei dinosauri centrosaurini