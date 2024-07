Aste on line. L’occasione. Ritratto del ‘700 di cacciatore con cane. Scuola lombarda. Offerte ferme a 161 euro

Un interessante Ritratto di giovane nobiluomo, con cane e fucile, di Scuola lombarda del XVIII secolo, va all’asta in questo ore su Catawiki. L’opera è un olio su tela. Dimensioni con cornice: 119×106 cm.

Dimensioni della tela: 110×87 cm. Il ritratto si inserisce tra i mondi di Ceresa e del Pitocchetto, con quella domestica monumentalità che generalmente appartiene alla pittura bresciano-bergamasca dell’epoca barocca. Il quadro ha ricevuto, fino al momento in cui scriviamo, offerte per 161 euro. La stima permetterebbe di collocare il prezzo di riserva attorno ai 1500 euro. Per vedere le altre fotografie e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI