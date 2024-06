Avventura. “Abbiamo trovato un’ascia vichinga nella grotta. Potrebbe portarci al tesoro”. Prosegue il caso del presunto tempio nascosto

Ce l’hanno messa tutta. Come personaggi usciti da un film di avventure. I metodi non sono strettamente archeologici, ma i cercatori affermano che a loro spetta solo rimuovere fango, detriti e i materiali che i cristiani gettarono o nella grotta finlandese, in cui, secondo antiche leggende rilanciate da pubblicazioni più recenti, ci sarebbe stato un tempio pagano. Il ritrovamento, nella cavità di un’ascia probabilmente risalente al medioevo ha dato una boccata di speranza al gruppo di amici.

Il “Tempio di Lemminkäinen” si troverebbe nel fondo di una delle grotte di Sipoo, una città vicino a Helsinki, in Finlandia. Secondo alcune leggende e teorie, il tempio sarebbe stato dedicato a Lemminkäinen, una figura mitologica del Kalevala, il poema epico nazionale finlandese. Lemminkäinen è descritto come un eroe avventuroso e un seduttore, spesso paragonato a figure mitologiche come Ercole o Odisseo. Il sito è stato oggetto di numerose ricerche e scavi, soprattutto da parte di gruppi indipendenti che cercano di confermare l’esistenza di un antico tempio. Il fine? Trovare le radici antiche e recuperare un tesoro che, ha detta dei cercatori, avrebbe un valore elevatissimo..

Il gruppo “Tempio 12” è una squadra di ricercatori e appassionati di archeologia che ha dedicato molti anni allo studio e allo scavo del sito del “Tempio di Lemminkäinen”. Fondato da Ior Bock, un personaggio che sosteneva di essere l’ultimo discendente di una lunga stirpe di custodi del tempio, il gruppo ha svolto numerose campagne di scavo nel tentativo di portare alla luce le prove tangibili dell’esistenza del tempio e di altri manufatti storici. Nonostante le critiche e lo scetticismo di parte della comunità scientifica, “Tempio 12” ha contribuito a mantenere alta l’attenzione su questo sito, promuovendo ulteriori ricerche e discussioni sul patrimonio culturale finlandese.

I membri di “Tempio 12” credono che nel sito possano essere nascosti tesori di inestimabile valore storico e culturale. Tra questi, ipotizzano di trovare antichi manoscritti, gioielli, strumenti rituali e forse anche resti umani che potrebbero fornire preziose informazioni sui rituali e sulle credenze delle antiche popolazioni finlandesi.

Le ricerche del gruppo si concentrano principalmente su una serie di grotte naturali presenti nel sito. Queste grotte, profonde e ramificate, si estendono sotto le colline circostanti e presentano numerosi passaggi stretti e camere sotterranee. L’esplorazione delle grotte è un’impresa ardua, che richiede attrezzature specializzate e una buona dose di coraggio. Le pareti delle grotte sono spesso coperte di muschio e umidità, rendendo difficile il lavoro di scavo e aumentando i rischi per i ricercatori. In seguito, un breve filmato girato nella grotta.