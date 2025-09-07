Babbo Natale? Giocattoli di argilla e vita quotidiana: scoperto a Friburgo laboratorio medievale fra utopia del gioco e necessità degli adulti. Cos’hanno trovato?

Antiche fornaci e statuette svelano l’infanzia nel XIV secolo

Un ritrovamento che ci riporta alla quotidianità dei bambini di quasi 700 anni fa

Friburgo, città storica dell’Università nel cuore della Foresta Nera, ha restituito un frammento sorprendentemente vivo della sua storia medievale. Quello che doveva essere un semplice cantiere per la nuova Oberfinanzschule si è trasformato in una scoperta archeologica straordinaria: un laboratorio di ceramica risalente all’inizio del XIV secolo, dove venivano realizzati giocattoli d’argilla. Decine di statuette, dalle figure femminili e maschili ai cavalli e alle madri che cullano i bambini, raccontano una storia dimenticata, quella del gioco e della quotidianità dei piccoli cittadini di Friburgo quasi sette secoli fa.

Dalle macerie del XX secolo ai livelli medievali

Una città stratificata e sorprendentemente integra

Il sottosuolo di Friburgo conserva pavimenti e strade quasi intatti, testimoni di un sobborgo pianificato

Gli scavi coprono un’area di circa 4.000 metri quadrati lungo Albertstraße e Habsburgerstraße, nella Neuburg, la prima espansione urbana medievale voluta dal conte Corrado di Friburgo poco dopo il 1240. Il Dott. Bertram Jenisch, del Landesamt für Denkmalpflege, sottolinea come il sito sia straordinariamente ben conservato, nonostante i bombardamenti che distrussero l’ospedale universitario durante la Seconda Guerra Mondiale. “Sotto le macerie del XX secolo abbiamo trovato superfici di calpestio intatte risalenti all’inizio del XIII secolo”, spiega Jenisch. Un’occasione rara per osservare la struttura urbana di un sobborgo medievale, progettato con logica e ordine.

Tra i ritrovamenti spicca la Ziegelgasse, strada medievale che un tempo ospitava case modeste e botteghe di artigiani. La sua conservazione integra è eccezionale: la maggior parte delle strade medievali è stata alterata dalle infrastrutture moderne, rendendo questa scoperta un documento urbano di prim’ordine.

Forni, statuette e giochi medievali

Un laboratorio d’infanzia nascosto nel cuore della città

Gli artigiani del XIV secolo trasformavano l’argilla in compagni di gioco e piccoli universi immaginari

Le fornaci rinvenute risalgono al XIII e XIV secolo e rappresentano le prime mai documentate a Friburgo. La scoperta più commovente riguarda i frammenti di oltre quaranta statuette d’argilla: uomini, donne, cavalli e madri con neonati, tutti indicatori di una produzione specializzata per il gioco infantile. “Un artigiano dell’inizio del XIV secolo sembra essersi dedicato proprio ai giocattoli d’argilla”, aggiunge Jenisch. Benjamin Hamm, responsabile degli scavi, evidenzia il valore umano di questi reperti: “Ci toccano perché rappresentano il gioco. È commovente vedere che, al di là di guerre e pestilenze, c’era spazio per la gioia dell’infanzia”.

Una pianificazione urbana sorprendentemente moderna

Strade, officine e sicurezza antincendio

La Neuburg riflette un approccio sistematico alla costruzione della città medievale

Gli archeologi hanno inoltre approfondito la conoscenza della pianificazione urbana di Friburgo. La rete stradale veniva tracciata per prima, seguita dalla suddivisione del territorio e dall’organizzazione delle officine, con una zona di 42 metri di larghezza destinata a fornaci e attività artigianali: una misura di sicurezza contro gli incendi. Il tutto evidenzia un senso di ordine urbano che sorprende per modernità, mostrando la cura con cui la città medievale affrontava logistica e vita quotidiana.

Scavi di salvataggio sotto pressione

Preservare la memoria prima che la modernità la cancelli

La Rettungsgrabung tedesca consente di salvare tracce archeologiche sotto i cantieri attuali

Lo scavo di Friburgo rientra nella categoria degli scavi di salvataggio, condotti rapidamente per preservare il patrimonio prima che nuove costruzioni rendano impossibile ulteriori ricerche. Nonostante i tempi stretti, questi interventi hanno permesso di conservare e documentare la ricchezza del passato urbano, dall’infanzia alle dinamiche artigianali, offrendo un legame tangibile con le radici medievali della città.

Un’eredità per il futuro

L’infanzia medievale che parla ancora oggi

Le statuette d’argilla ricordano che la storia è fatta di persone comuni, non solo di sovrani e guerre

Le statuette non sono semplici manufatti: sono un ponte tra passato e presente. Offrono uno sguardo immediato sulla vita quotidiana che le fonti scritte non possono fornire, ricordando che la storia riguarda anche i bambini, le famiglie e i giochi che animavano le strade medievali. Con l’avanzare dei lavori della nuova Oberfinanzschule, il ricordo di queste storie sotterranee arricchirà il patrimonio culturale di Friburgo per le generazioni future.

