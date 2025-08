Banksy & Friends: la mostra degli artisti ribelli apre di sera a Pontedera. Qui info e orari

Il PALP – Palazzo Pretorio di Pontedera apre le porte anche nelle serate d’agosto per permettere al pubblico di visitare la mostra Banksy & Friends. Storie di artisti ribelli in un’atmosfera più fresca e suggestiva. Il percorso espositivo, che raccoglie oltre 70 opere di artisti iconici e provocatori come Banksy, Warhol, Hirst, LaChapelle e Murakami, sarà visitabile in orario serale

Gli orari serali:

Dal 4 al 10 agosto : apertura dal martedì alla domenica , dalle 17:00 alle 23:00

: apertura , dalle Dall’11 al 17 agosto : chiusura temporanea

: Dal 18 al 24 agosto : apertura dal martedì alla domenica , dalle 17:00 alle 23:00

: apertura , dalle Dal 25 agosto al 9 novembre: apertura dal giovedì alla domenica, dalle 10:00 alle 19:00

La mostra “BANKSY & FRIENDS“

Fino al 9 novembre 2025, il PALP – Palazzo Pretorio di Pontedera ospita la mostra “BANKSY & FRIENDS. Storie di artisti ribelli”, un grande evento che riunisce oltre 70 opere fra le più disruptive della scena artistica internazionale e italiana. Un percorso unico per scoprire come l’arte contemporanea può ancora stupire, provocare e interrogare il nostro presente.

Shepard Fairey (Obey)

We, the people, are greater than fear, 2008

Litografia offset su carta, 60×90 cm

Courtesy Pop House Gallery

Un viaggio nell’arte della ribellione

“BANKSY & FRIENDS” raccoglie alcuni dei nomi più significativi della contemporaneità, guidati dal misterioso Banksy, icona mondiale della street art e della protesta visiva. Accanto a lui, opere di TvBoy, Mario Schifano, Andy Warhol, Damien Hirst, David LaChapelle, Mr. Brainwash, Obey, Takashi Murakami, Liu Bolin, Kaws, Angelo Accardi, Sara Pope, Giuseppe Veneziano, Patrizia Casagranda e molti altri.

David LaChapelle

Rebirth of Venus, 2009

Stampa a Pigmenti su Dibond, 61×46 cm

Courtesy Pop House Gallery

Le oltre settanta opere esposte testimoniano una volontà di rottura con i codici tradizionali dell’arte e compongono una narrazione visiva frammentata, irriverente, attuale.

Tra globale e locale: il dialogo degli artisti

Non solo grandi nomi internazionali: la mostra valorizza anche il panorama italiano e il territorio locale, con artisti come Francesco Barbieri, Nico Löpez Bruchi, Cristina Gardumi, Enrico Pantani, Valentina Restivo, Aleandro Roncarà. Un racconto corale che mette Pontedera al centro di un acceso dibattito sull’arte come strumento di riflessione sociale.

Takashi Murakami

Ball Eyes, 2018

Litografia offset, diametro 50 cm

Courtesy Pop House Gallery

La curatela e il progetto espositivo

Il percorso, curato da Piernicola Maria Di Iorio, nasce dalla collaborazione con la Pop House Gallery e realtà di spicco nell’arte contemporanea come Arthemisia e Trium Art Gallery.

Come ricorda Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera:

“Pontedera accoglie con gioia questa mostra in un anno di intensa attività culturale che anima e valorizza la città.”

Temi, riflessioni e provocazioni

Gli artisti selezionati, spesso provenienti dalla periferia del sistema artistico, hanno saputo dare voce alle tensioni sociali, all’identità e ai conflitti contemporanei attraverso opere immediate, ironiche e a volte politicamente esplicite.

Francesco Mori, Assessore alla Cultura, afferma:

“Arte per incuriosire, sorprendere, creare adesione o dissenso. BANKSY & FRIENDS è una sfida alla città, un invito a interrogarsi sul ruolo dell’arte oggi.”

Banksy

Toxic Mary, 2003

Serigrafia, 50×70 cm

Courtesy Pop House Gallery

Informazioni pratiche

Dove:

PALP – Palazzo Pretorio, Piazza Curtatone e Montanara, 56025 Pontedera (PI)

Quando:

7 giugno – 9 novembre 2025

Orari e dettagli: