Banksy, il bambino migrante di Venezia torna al sicuro: restaurata l’opera apparsa misteriosamente in laguna. La storia e le tecniche di restauro.

Un intervento conservativo salva “The Migrant Child”, lo stencil apparso durante la Biennale 2019. Il valore simbolico di un’opera fragile e urgente

Un bambino con indosso un giubbotto salvagente, il braccio levato verso il cielo mentre stringe un razzo segnalatore: è questa l’immagine che Banksy ha lasciato a Venezia, comparsa in silenzio nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2019 sul muro umido di un edificio lungo il Rio di Ca’ Foscari. Un’apparizione anonima, come nello stile del celebre street artist britannico, ma potentemente evocativa: The Migrant Child, il bambino migrante, è presto diventata una delle opere più iconiche e discusse comparse nello spazio urbano italiano.

A distanza di cinque anni, quell’opera fragile è stata finalmente messa in sicurezza. Non si tratta di una rimozione, come avvenuto per altri interventi su muro di Banksy, ma di un’azione conservativa a basso impatto, condotta da specialisti del restauro con l’obiettivo di proteggerla dall’umidità e dal deterioramento.

La scelta di preservare l’opera distaccando la porzione di muro del Palazzo rappresenta una vera e propria innovazione per il restauro a parete in Italia. La tecnica pittorica utilizzata da Banksy, unita alla natura storica della parete del Palazzo su cui è stato raffigurato il Bambino migrante, hanno reso inutilizzabili le tecniche classiche di restauro usate per affreschi e per la street art. Attraverso il distacco, dunque, Banca Ifis garantisce la piena conservazione e fruibilità di un’opera unica nel suo genere, che è solo la seconda in Italia ufficialmente rivendicata da Banksy.

Un’opera emblematica apparsa durante la Biennale

Un messaggio politico nascosto nella notte veneziana

La comparsa dell’opera, nel maggio 2019, non fu casuale: nei giorni dell’inaugurazione della Biennale d’Arte, Banksy lanciava il suo messaggio più silenzioso e potente. Il bambino migrante, esile e solo, lancia un segnale d’aiuto che nessuno sembra cogliere. La posizione è significativa: lungo uno dei canali più centrali della città, di fronte al palazzo universitario di Ca’ Foscari. Ma non ci sono cornici né didascalie: il messaggio è crudo, immediato, universale.

Il restauro: protezione senza stravolgere

Tecniche conservative e minima invasività per non “congelare” l’opera

Dopo anni di esposizione all’umidità lagunare e al rischio di degrado, The Migrant Child è stata sottoposta a un intervento di restauro non invasivo. L’azione ha previsto il consolidamento della pellicola pittorica, la pulitura della superficie e l’applicazione di un protettivo trasparente che lascia inalterata la fruizione dell’opera. Il muro che la ospita è rimasto parte integrante dell’intervento: la street art, del resto, nasce per dialogare con lo spazio urbano, non per esserne separata.

L’intervento ha coinvolto un’équipe specializzata di restauratori veneziani, selezionati per la loro esperienza nel trattamento di opere contemporanee e street art. Nessuna musealizzazione, dunque, ma un’azione discreta e tecnica, per far sopravvivere l’opera nel suo contesto originario.

L’identità dell’opera e il suo destino

Simbolo di speranza, denuncia e fragilità

Come molte opere di Banksy, The Migrant Child non è firmata, ma lo stile è inconfondibile. È stata attribuita con quasi certezza all’artista da esperti e critici, anche grazie al contesto e al timing della sua comparsa. A differenza di altri lavori poi strappati, venduti o coperti, questo stencil veneziano resta accessibile a tutti, in uno spazio pubblico e quotidiano.

Oggi, l’opera è visibile da una barca o dal ponte vicino. Protetta, ma non isolata. Come il messaggio che trasmette: fragile, ma ancora capace di farsi sentire.