Bauli con armi, denaro e strumenti scientifici trovati nel relitto della nave di Franklin che tentò nel 1845 il Passaggio a Nord Ovest

28 gennaio 2024 – Il Governo canadese ha stilato in queste ore il bilancio di un’operazione recentemente svolta da Parks Canada presso i relitti dell’HMS Erebus e del sito storico nazionale dell’HMS Terror nel Nunavut. Sono stati raccolti manufatti affascinanti e sono state scattate migliaia di immagini di alta qualità durante il periodo di ricerca di dodici giorni

Il gruppo di ricerca ha condotto sessantotto immersioni durante un periodo di dodici giorni per continuare a indagare e documentare il relitto dell’HMS Erebus . Furono recuperati manufatti accuratamente scavati per aiutare a mettere insieme maggiori informazioni sulla spedizione Franklin del 1845, inclusa la tecnologia navale, il lavoro scientifico e la vita a bordo della nave.

Sir John Franklin (Spilsby, 16 aprile 1786 – Isola di Re Guglielmo, 11 giugno 1847) era l’ufficiale, esploratore e scrittore britannico al comando della spedizione. Già governatore della Tasmania, e tra i fondatori della Royal Geographical Society, guidò come comandante della Royal Navy numerose esplorazioni nel mar Glaciale Artico. Nella sua ultima spedizione, volta alla ricerca del leggendario passaggio a nord-ovest, perì assieme a tutto il suo equipaggio. I relitti oggetto di studio da parte degli archeologi-sub sono quelli.

Per il viaggio verso l’Artico sotto il comando di Sir John Franklin, la Erebus e la Terror furono equipaggiate con motori a vapore da 15 KW, (convertiti da motori di locomotiva), e con una placcatura in ferro che rivestiva gli scafi. Sir John Franklin salpò con la Erebus mentre la Terror fu sotto il comando di Francis Crozier. La spedizione aveva lo scopo dichiarato di raccogliere dati nel Canada del Nord e di completare l’attraversamento del passaggio a Nord Ovest, che era già stato tracciato da est a ovest, ma non era mai stato del tutto superato.

Dopo aver attraversato lo stretto di Lancaster, gli equipaggi trascorsero il primo inverno sull’isola di Beechey, nei pressi dell’isola di Devon. Dopo un avanzamento in direzione Sud-Ovest, le navi restarono bloccate nel ghiaccio nei pressi dell’isola di Re Guglielmo nel 1848 e, dopo la morte di Franklin, furono abbandonate dagli equipaggi.

Le navi furono avvistate l’ultima volta nella Baia di Baffin nel mese di agosto del 1845. La scomparsa della spedizione Franklin comportò subito un massiccio sforzo di ricerca in tutta la zona. Il destino degli equipaggi divenne più chiaro quando il medico John Rae della Compagnia della Baia di Hudson raccolse reperti e testimonianze delle popolazioni Inuit locali nel 1853. In seguito, ulteriori spedizioni fino al 1866 hanno confermato questi rapporti.

Il relitto della Erebus è stato oggetto di numerosissime vane ricerche fino a ottobre 2014 quando è stato ritrovato da una spedizione del National Geographic, in posizione verticale a 12 metri di profondità in buono stato di conservazione. Ispezioni condotte con ROV automatici all’interno hanno portato alla luce numerosi reperti che hanno permesso un’identificazione sicura del relitto.

Durante l’ultima campagna archeologica gli uomini di Parks Canada hanno trovato oggetti relativi alla navigazione, alla scienza e al tempo libero nella cabina di un ufficiale, ritenuta quella del sottotenente Henry Dundas Le Vesconte. Questi oggetti includevano un regolo parallelo, un termometro intatto, una copertina di libro in pelle e una canna da pesca con un mulinello di ottone.

Altri oggetti come una scarpa di cuoio o il fondo di uno stivale, barattoli di conservazione e una bottiglia farmaceutica sigillata sono stati trovati in un’area che si ritiene rappresenti la dispensa dello steward del capitano. Gli scavi sono proseguiti in una cabina ritenuta quella del terzo tenente James Fairholme, in cui è stata scoperta una raccolta di fossili non identificati che integra reperti fossili simili trovati nelle immersioni dell’anno precedente.

La squadra ha iniziato a scavare il baule di un marinaio nella zona del castello di prua, dove viveva la maggior parte dell’equipaggio, che conteneva numerosi manufatti tra cui pistole, oggetti militari, calzature, bottiglie di medicinali e monete. I manufatti recuperati saranno studiati a Ottawa e sottoposti a trattamenti di conservazione prima che molti vengano restituiti per essere esposti al Nattilik Heritage Centre a Gjoa Haven (Uqsuqtuuq), Nunavut. Gli archeologi hanno anche scattato migliaia di foto digitali ad alta risoluzione, che verranno utilizzate per produrre modelli tridimensionali altamente accurati per comprendere meglio come il sito sta cambiando nel tempo.

Il team di ricerca ha quindi potuto effettuare una breve visita al relitto dell’HMS Terror per effettuare registrazioni di telerilevamento, utilizzando l’ecoscandaglio multiraggio e il profiler del sottofondo della nave. Ciò ha comportato il rilevamento del relitto per catturare un’istantanea delle sue condizioni e l’ampliamento della mappatura di un corridoio di accesso della nave in questa baia per lo più inesplorata.

Parks Canada ha tenuto un evento al Nattilik Heritage Centre il 21 settembre per condividere con la comunità alcune delle scoperte del 2023. Parks Canada continua a lavorare in stretta collaborazione con la Nattilik Heritage Society e il suo programma Wrecks Guardian su una serie di iniziative, tra cui la sorveglianza attiva del sito durante l’estate e la ricerca archeologica terrestre in corso con l’Inuit Heritage Trust.

Il sito storico nazionale dei relitti dell’HMS Erebus e dell’HMS Terror è cogestito da Parks Canada e dalla Nattilik Heritage Society.