Bella come il cielo che ghiaccia e che scrive parole. Scoperta. Lusso e voluttà. Ha 900 anni

L’opera colpisce per la sua smaltatura a lustro, ottenuta attraverso tre successive cotture: un procedimento tanto complesso quanto affascinante, che conferisce al vaso una lucentezza metallica, quasi viva, cangiante come un miraggio. Ma non è solo lo sguardo ad essere coinvolto: l’oggetto parla. Parla la lingua dell’arte, della fede, della conoscenza.

Nel sito archeologico di Harran, antico crocevia tra deserto e sapere, è emersa una ciotola in ceramica che sfida il tempo e le sabbie. Un manufatto cerimoniale, perfettamente conservato, che risale a circa 900 anni fa e che rappresenta uno dei vertici dell’arte islamica medievale.

Sulla superficie esterna e interna della ciotola corrono iscrizioni in arabo, incise e smaltate con maestria. La più visibile, all’interno del fondo, è dipinta in blu profondo e recita:

“Egli è colui al quale è conferito onore eterno.”

Una frase che suona come un’eco, una preghiera scolpita nel tempo. E che rimanda al concetto islamico dell’onore duraturo come dono divino, come segno della conoscenza e della rettitudine.

Un capolavoro di tecnica e simbolismo

Tre fuochi per una sola anima: il lustro come alchimia della ceramica medievale

La tecnica del lustro è una delle più sofisticate mai elaborate nell’ambito della ceramica. Nata nella Persia del IX secolo e diffusasi nei centri del sapere islamico tra Egitto, Siria e Mesopotamia, essa consiste nell’applicazione di sali metallici (argento, rame, stagno) su uno smalto già cotto. Dopo una terza cottura a bassa temperatura in atmosfera riducente, il risultato è una superficie specchiante, dorata, iridescente. Il metallo si fonde con lo smalto, generando una pelle brillante che riflette la luce come oro liquido.

Quella rinvenuta a Harran non è una semplice ciotola. Con i suoi 20 cm di profondità e le decorazioni meticolose, si impone come esempio completo di questa arte, finora mai documentato integralmente nel sito. È un oggetto destinato probabilmente a scopi rituali, forse usato in contesti accademici o cerimoniali, legati alla grande istituzione che sorgeva lì accanto: la prima università islamica del mondo, fondata nel 717 d.C.

Harran, la città degli astri e dei filosofi

Tra le rovine del sapere: la scuola che tramandò Aristotele e Ippocrate al mondo islamico

Situata nella provincia di Şanlıurfa, a pochi chilometri dal confine siriano, Harran è una delle città più antiche della storia dell’uomo. Le sue origini affondano nel Calcolitico (fine del V millennio a.C.), ma il suo nome compare nei testi del regno di Ebla già nel XXIV secolo a.C. Da allora, è sempre rimasta abitata, diventando punto nodale della Mezzaluna Fertile.

Nel cuore dell’età islamica, Harran fu sede di una delle esperienze più straordinarie di sapere e multiculturalità: la prima università formale del mondo islamico. Un centro vibrante di studenti, filosofi, medici e astronomi, che attirava menti da tutto il Medio Oriente. Qui si tradussero in arabo i testi greci e siriaci, conservando e trasmettendo l’eredità classica attraverso il filtro della scienza islamica. Una laboriosa officina del pensiero che restò attiva fino al 1271, anno in cui fu devastata dagli eserciti mongoli.

Nel cuore della madrasa, sotto gli occhi del cielo

Gli scavi del 2021 hanno restituito la memoria muraria del sapere antico

Nel 2021, un’équipe di archeologi ha riportato alla luce le prime strutture di una delle cinque madrase – scuole – che formavano il campus universitario. Si tratta di un edificio risalente al XII secolo, perfettamente inserito nell’epoca della ciotola di lustro. Il complesso è composto da 24 stanze, una monumentale porta d’ingresso, un portico, una cucina con forno in mattoni e stanze di servizio. Tutto era concepito per accogliere studenti e maestri, in un ciclo continuo di apprendimento e vita comunitaria.

La ciotola è stata rinvenuta proprio in quest’area, a ridosso di una delle stanze centrali. Il luogo del ritrovamento, unito all’altissima qualità dell’oggetto, fa pensare a una sua funzione di prestigio: forse un dono, forse un vessillo simbolico, forse parte di un rito di passaggio o di un evento solenne.

L’iscrizione, il nome, l’immortalità

Tra segni e parole, l’identità del ceramista che voleva durare per sempre

Accanto al motto centrale in blu – “Egli è colui al quale è conferito onore eterno” – altre iscrizioni, meno visibili ma incise con la stessa cura, circondano la ciotola. Tra queste, gli studiosi sono riusciti a identificare il nome del ceramista. Un dato rarissimo in epoca medievale, che trasforma l’anonimato del manufatto in una biografia sussurrata.

Chi era l’artigiano? Probabilmente un maestro di bottega attivo nell’area mesopotamica, forse collegato a una delle scuole di ceramisti che orbitavano attorno ai grandi centri accademici. Il suo gesto – firmare la ciotola – non è solo orgoglio tecnico, ma anche una forma di testimonianza spirituale. Voleva lasciare un segno, in un luogo del sapere, in un oggetto di luce.

Dalle ceneri, la rinascita del sapere

Il sogno spezzato e la fragile eredità dei sultani

Dopo la distruzione mongola del XIII secolo, Harran cadde in un lungo silenzio. Ma nel XVI secolo, il sultano ottomano Selim I tentò di riportare in vita l’antica università. L’iniziativa fu breve: la nuova istituzione durò appena un secolo, segno forse che i tempi erano cambiati e le rotte della conoscenza si erano spostate altrove.

Ma i reperti che emergono oggi raccontano di un’epoca in cui la cultura, la scienza, l’arte e la spiritualità non erano mondi separati, ma parti di un unico grande respiro. La ciotola, nella sua umile maestà, ne è la prova tangibile. Una voce che ci parla da nove secoli fa, brillando ancora.