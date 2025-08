Bravo. Macché patatina! Un ragazzino scopre un gioiello antico in un campo agricolo arato. A quando risale? Com’è lavorato? Potrà tenerlo o finirà allo Stato? Rispondono gli esperti

Una forma solare, una rosetta d’oro con volute minute, un piccolo astro di bellezza e di enigmi. L’oggetto riemerge dalle zolle secche. L’oro è davvero immortale. Non cambia colore, non si ossida, non smette di splendre. Quindi riluce come un piccolo sole, man mano viene liberato dalla terra sbriciolata dell’aratura. Così appare il prezioso oggetto d’oro che il giovane Denislav Stoyanov – un ragazzo inglese di origine bulgara – ha scoperto nei giorni scorsi nei dintorni di Evesham, nella campagna inglese.

Il pezzo, deformato da un trauma recente – forse il passaggio di un trattore o la lama di un aratro – si presenta oggi come un disco schiacciato, ma conserva intatta la grazia originaria della sua decorazione. È un oggetto che chiede di essere decifrato, collocato nel tempo, interpretato tra passato e imitazione, tra artigianato ancestrale e nostalgia ottocentesca.

—

Il volto del sole in oro lavorato

Una lamina sottile battuta a mano, ricamata in filigrana e granuli: geometria e sensualità decorativa

Ora il reperto dovrà essere osservato con attenzione. Era un ciondolo o, meglio, una spilla, che ha perso l’ago della montatura? Forgiato su una sottilissima lamina d’oro battuto, il gioiello misura poco più di una moneta da due euro. Il fronte è interamente decorato con un motivo a fiore solare, suddiviso in sedici raggi – otto principali e otto secondari – disposti a raggiera. I raggi maggiori, leggermente bombati, ospitano un decoro a piccole volute in filigrana e granuli disposti in gruppi di cinque o sei, come stilizzazioni vegetali o gocce di rugiada. I raggi minori, alternati, sono più schiacciati e ravvivati da filettature più semplici.

Al centro si apre un castone ottagonale, oggi privo della pietra che doveva risplendere originariamente. Forse una gemma colorata, forse una pasta vitrea, forse un cristallo. Attorno, una cornice di volute a spirale – realizzate con fili d’oro sottilissimi, ritorti e saldati – completa l’effetto vibrante del disegno.

Il retro dell’oggetto è completamente liscio. Appare privo di punzonature, sigilli o incisioni. Si notano leggere tensioni della lamina e un avvallamento centrale, forse legato alla tecnica di saldatura del castone o a un supporto retrostante oggi mancante.

—

Evesham, terra di abbazie e battaglie

Un piccolo centro del Worcestershire che conserva nelle sue campagne tracce profonde della storia inglese

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di Evesham, un centro di circa 25.000 abitanti situato nel sud del Worcestershire, nella regione inglese delle Midlands occidentali, a circa 140 chilometri da Londra. La cittadina si sviluppa lungo un’ansa del fiume Avon ed è nota per le rovine della sua celebre abbazia benedettina — fondata attorno al 700 d.C. — che fu una delle più ricche e potenti del paese fino alla soppressione voluta da Enrico VIII nel 1540.

Il suolo su cui Denislav ha rinvenuto l’oggetto è stato più volte arato, rimescolato, disturbato nel tempo. Non si tratta dunque di uno strato stratigraficamente integro, e ciò complica la possibilità di dedurre informazioni dal contesto archeologico.

Ma non è la prima volta che le terre di Evesham restituiscono materiali antichi: la zona è stata occupata ininterrottamente fin dall’età romana, e si trova non lontano da siti rilevanti dell’epoca anglosassone.

—

Il rispetto della legge: dal campo al coroner

In Inghilterra chi trova un oggetto prezioso lo consegna allo Stato: così funziona il Treasure Act

Seguendo la normativa britannica, Denislav ha immediatamente consegnato il gioiello a un funzionario pubblico. In Inghilterra, ogni ritrovamento di metalli preziosi databili oltre i 300 anni deve essere segnalato entro 14 giorni secondo quanto stabilito dal Treasure Act del 1996.

La procedura prevede che l’oggetto venga preso in carico dal coroner, un magistrato incaricato anche della verifica e classificazione dei ritrovamenti. Se il pezzo viene dichiarato “treasure”, sarà proposto ai musei nazionali — con valutazione del valore da parte di una commissione — e l’eventuale compenso sarà suddiviso tra lo scopritore e il proprietario del terreno. Se invece non verrà considerato “tesoro”, sarà restituito a Denislav. Fate attenzione, in Italia. Se vi imbattete casualmente in un oggetto antico, segnalatelo alla Soprintendenza. Ma non scavate e non cercate attivamente. Potreste rischiare di essere incriminati per Furto ai danni dello Stato.

Ma torniamo in un Paese più liberale. Nel frattempo, il gioiello sarà esaminato da specialisti del Portable Antiquities Scheme, una struttura nazionale di supporto alle scoperte archeologiche da parte di privati.

—

Ma quanto è antico davvero?

Tra VII secolo e primo Novecento: un ventaglio cronologico ampio in attesa della conferma scientifica

Il pezzo, a un primo sguardo, richiama in modo forte l’estetica di alcuni ornamenti del periodo anglosassone, in particolare i pendenti in oro rinvenuti nei tumuli funerari del VII secolo, come a Sutton Hoo, a Prittlewell o nei ritrovamenti del Kent. La combinazione di filigrana, granuli e struttura a rosetta è compatibile con la gioielleria alto-medievale inglese.

Tuttavia, lo stesso tipo di decorazione — con motivi floreali astratti, castoni centrali e volute simmetriche — fu riscoperto e riprodotto con gusto storicista durante il revival gotico della seconda metà dell’Ottocento. In particolare tra il 1850 e il 1920, molti artigiani inglesi e tedeschi imitarono gli stili del Medioevo e dell’età anglosassone.

Per stabilire la reale datazione, saranno fondamentali: l’analisi della lega aurea (contenuto di rame e argento), la struttura dei fili di filigrana, il metodo di saldatura, le tracce di incastonatura della pietra centrale, eventuali residui organici. In caso si ravvisasse la necessità di un approfondimento tecnico, potrebbero essere usati strumenti come la spettrometria a fluorescenza, il microscopio elettronico a scansione, la spettrometria di massa e le indagini metallografiche.

—

Un piccolo astro d’oro per nuove domande

Amuleto, dono d’amore, oggetto liturgico? Il profumo del passato sollevato da una zolla

Quale storia custodisce questo disco d’oro? Potrebbe essere stato appeso al collo di un nobile guerriero, nascosto in un corredo funebre, oppure donato da un innamorato ottocentesco ispirato dal Medioevo. Potrebbe essere stato perso da una giovane donna durante una processione, o nascosto per paura, seppellito nei secoli bui della storia.

Non sappiamo ancora cosa sia con certezza, ma sappiamo cosa rappresenta: un legame tra il presente e il passato, un oggetto denso di bellezza e significato, che oggi torna a parlare grazie al rispetto di un giovane cercatore e all’intelligenza di una legge che tutela la memoria collettiva.

—