Brivido. Ecco la punta. Colpito 4mila anni fa alla schiena da un proiettile. Scoperta scioccante in montagna: una freccia tra le costole svela un’aggressione preistorica. Che fine fece quell’uomo? Perchè fu inseguito? Le prime risposte dalle “indagini”

di Federico Bernardelli Curuz / “Nostro servizio”

Un colpo da dietro, un corpo ferito che ha lottato per vivere, un mistero sepolto tra le ossa e le montagne. La preistoria si fa carne, violenza, sopravvivenza estrema. Una freccia preistorica di selce emerge così a Roc de les Orenetes in una scoperta archelogica che viene immediatamente seguita da verifiche medico-legali. La punta è conficcata in una costola umana e segnala la violenza, ancora cxon armi neolitiche, nel corso dell’Età dle Rame, all’interno delle comunità di pastori preistorici. La costola trovata nell’area Pirenei Girona, collocata in una sepoltura collettiva preistorica, è sottoposta a microtomografia ossea finalizzata a metere in luce una possibile sopravvivenza dell’uomo al trauma e a far luce sull’atto violento.

Un colpo nel silenzio

Un gesto antico, una freccia scagliata nell’ombra: ecco l’istantanea congelata nel tempo.

C’è un silenzio potente che avvolge le grotte sepolcrali di alta montagna. Ma in certi casi, proprio da quel silenzio emergono urla dimenticate, ferite che non si sono mai rimarginate del tutto. È il caso del sito funerario di Roc de les Orenetes, una cavità nascosta tra i Pirenei catalani, dove una scoperta recente ha infranto la consueta quiete degli scavi con la forza di una rivelazione: una costola umana con una punta di freccia in selce ancora conficcata, un’arma penetrata nel corpo da dietro.

La notizia ha il potere di stupire, certo, ma colpisce ancor di più un dettaglio cruciale: l’osso mostra chiari segni di rigenerazione. La vittima non solo fu colpita. Sopravvisse, almeno per un po’. E visse con quella freccia conficcata nelle ossa.

La grotta dei sessanta

Un sepolcro di gruppo, un vincolo tribale, un’eco di generazioni vissute e morte in montagna.

Siamo nel territorio di Queralbs, nella regione del Ripollès, a nord di Girona, tra vette che dominano valli profonde, dove il freddo pungente non ha mai fermato la tenacia dell’uomo. Qui, a oltre 1.500 metri d’altitudine, il Roc de les Orenetes (letteralmente “la roccia delle rondini”) ha restituito, negli anni, oltre 6.000 frammenti ossei, testimoni muti di un utilizzo sepolcrale durato secoli.

La grotta fu usata come luogo di sepoltura collettiva tra il 2900 e il 2300 a.C., nel cuore dell’Età del Rame. I defunti appartenevano con ogni probabilità a una comunità pastorale legata da vincoli forti, che affrontava insieme le difficoltà di un ambiente ostile. Gli scheletri rivelano vite dure, scolpite nel corpo da lavori pesanti, ferite da traumi e cicatrici del freddo. Vi sono uomini, donne, bambini. Ma soprattutto, emergono i corpi maschili adulti: pastori, guerrieri, padri?

Un’aggressione o un’esecuzione?

La traiettoria parla chiaro: un attacco a sorpresa. Ma chi colpì? E perché?

La freccia ritrovata, lunga pochi centimetri, ma acuminata, è stata analizzata sotto la guida del Dott. Miguel Ángel Moreno, esperto in osteoarcheologia all’Università di Edimburgo. La punta di selce, fratturata nell’impatto, si era insinuata tra le costole da dietro, suggerendo un’aggressione vigliacca o forse strategica. Ma soprattutto: la ferita mostra un callo osseo in formazione.

“La traiettoria è inequivocabile: l’attacco è arrivato da dietro, con forza. Ma l’osso reagisce, vive. Questo uomo ha continuato a respirare, almeno per giorni, forse settimane”, spiega il Dott. Moreno.

Una scena precisa si disegna nella mente degli archeologi, come in un fotogramma ricostruito: un uomo colpito durante un momento di distrazione? Una vendetta? Un conflitto fra clan? O una punizione rituale?

Un sito, un enigma

Ferite antiche, resti umani e armi non bastano: la domanda è nel cuore della comunità stessa.

Non è la prima volta che le ossa di Roc de les Orenetes parlano di violenza. In precedenti campagne, gli studiosi avevano trovato fratture, segni di colpi d’ascia o di pugnale, e altre punte di freccia sparse nel sedimento. Tuttavia, mancava un elemento dirimente che potesse distinguere tra violenza post-mortem, riti funerari o reali episodi di combattimento.

Ora, la costola con la freccia conficcata in vivo, e i segni di reazione fisiologica, offrono una prova inequivocabile: quella ferita avvenne mentre l’uomo era in vita, e fu seguita da una lotta per sopravvivere. Un’indicazione che porta alla luce un evento specifico, individuale, carico di significato umano ed emozionale.

Scienza e indagini: la tomografia della memoria

Tecnologia e archeologia: la freccia finisce sotto i raggi, la storia si svela nel dettaglio più piccolo.

Il frammento osseo è attualmente sottoposto a microtomografia a raggi X presso il CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana) a Burgos, uno dei laboratori più avanzati in Europa per lo studio delle strutture ossee. Le immagini tridimensionali ad altissima risoluzione permetteranno di valutare con precisione l’estensione della rigenerazione e la presenza di eventuali microfratture.

In parallelo, i laboratori dell’Università Autonoma di Barcellona e istituti statunitensi condurranno analisi isotopiche, chimiche e genetiche, per determinare l’età, il sesso, le condizioni di vita dell’individuo e, potenzialmente, anche la sua parentela con altri membri della comunità sepolta nella grotta.

Guerra, conflitto o faida?

Un colpo solo, ma tanti possibili scenari: cos’era la violenza per questi uomini del rame?

Il contesto della ferita lascia spazio a diverse ipotesi. Poteva trattarsi di un conflitto interno – una lite familiare degenerata in tragedia – oppure di un’aggressione da parte di un gruppo rivale, in un’epoca in cui il territorio, il bestiame, l’accesso all’acqua o ai pascoli potevano rappresentare motivi di scontro letali.

È anche possibile che la violenza avesse un valore rituale: in certe culture preistoriche, colpire un individuo poteva rientrare in pratiche religiose o iniziatiche. Tuttavia, in questo caso, la dinamica della freccia da dietro fa propendere per un agguato più che per un rituale pubblico.

Un corpo, una storia, una sopravvivenza

L’uomo che visse con una freccia nel petto racconta qualcosa di profondo. La sua è una voce ritrovata.

Non conosciamo il suo nome. Non sappiamo il colore dei suoi occhi né la sua età esatta. Ma sappiamo che fu colpito. E che il suo corpo reagì. Che non morì subito, ma lottò. Respirò con quella punta conficcata nel costato, trascinò forse il dolore, la febbre, l’infezione. Forse parlò con i suoi cari, forse chiese vendetta, forse si chiuse nel silenzio.

E oggi, a millenni di distanza, quella freccia lo restituisce al mondo, testimone muto di una vicenda umana, troppo umana, che attraversa le epoche e tocca il nostro immaginario.