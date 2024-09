Camminate nel bosco? Attenzione agli uomini primitivi. In Veneto scoperta tra gli alberi una casa del Neolitico

VERONA – E’ un bel bosco folto, con roveri, robinie, macigni, sentieri. E il luogo del ritrovamento è, per certi aspetti, inquietante. Non se ne capisce il motivo. Tu chiamale, se vuoi emozioni, ma un brivido percorre la schiena e par di essere osservati da qualcuno acquattato tra i cespugli.

“Siamo tornati,” affermano gli studenti dell’Università di Milano, impegnati nella sesta campagna di scavo presso il sito delle Colombare di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Lo scorso 2 settembre, hanno riaperto alcuni saggi già noti (9, 10 e 16) e aperto un nuovo saggio, denominato 18. Poiché i saggi 9, 16 e 18 sono vicini tra loro, sarà necessario verificare i rapporti stratigrafici tra questi, soprattutto per il saggio 9, dove sono state scoperte buche di palo appartenenti a una casa del Neolitico.

Casa del Neolitico. Sembra una cosa da poco? Assolutamente no. Il neolitico fu l’epoca in cui si costruirono, in modo diffuso, le prime case. E noi italiani, con il culto della casa che abbiamo, non possiamo che rendere omaggio a questi nostri antenati che cercavano sicurezza e autonomia nelle loro “villette familiari”. Insomma: siamo davanti a un archetipo italico. Alla madre di tutte le case.

Questa nuova campagna di scavi, condotta dall’Università Statale di Milano, ha portato alla luce importanti tracce di un’abitazione risalente al Neolitico tardo, datata all’inizio del IV millennio a.C., oltre a evidenze di una struttura terrazzata lungo un pendio, probabilmente costruita tra la fine dell’età del Rame e l’inizio dell’età del Bronzo, cioè tra la fine del III e l’inizio del II millennio a.C. Questi ritrovamenti aggiungono un ulteriore tassello alla comprensione del sito e delle antiche comunità che lo abitavano.

Nel 2021, infatti, gli archeologi avevano già scoperto pollini di vite negli strati neolitici, confermando la presenza della viticoltura nella zona della Lessinia già 6.300 anni fa. Le ultime ricerche, sotto la direzione del professor Umberto Tecchiati, esperto di Preistoria ed Ecologia preistorica, si sono concentrate sull’ampliamento di un’area già indagata tra il 2019 e il 2021, dove sono state scavate trincee con strati datati tra la fine del V e la fine del IV millennio a.C.

Durante gli scavi, nelle stratificazioni della fase di transizione tra Neolitico recente e Neolitico tardo (primi secoli del IV millennio a.C.), sono state rinvenute le tracce di una casa appoggiata su un pendio, con un probabile pavimento in legno sospeso e pareti sorrette da pali infissi nel terreno. Inoltre, sono stati individuati terrazzamenti costruiti con muri a secco lungo il pendio, strutture databili con buona probabilità al III millennio a.C., sebbene non visibili in superficie.

Questi ritrovamenti non solo arricchiscono la comprensione delle tecniche di costruzione e dell’organizzazione territoriale dell’epoca, ma offrono anche nuove prospettive sull’evoluzione delle comunità preistoriche della Valpolicella.

Il Neolitico nel Veneto è caratterizzato da un’aumento della presenza umana e da sviluppo culturale significativo. Le prime tracce risalgono al Neolitico antico, concentrato principalmente nella pianura ai piedi dei Colli Euganei. La cultura dei “Vasi a Bocca Quadrata” è particolarmente rappresentativa durante il Neolitico pieno nella regione. Maserà di Padova è un sito neolitico importante, dove sono stati scoperti oltre 1200 manufatti in terracotta, evidenziando l’importanza dell’agricoltura e della comunità stabile nell’area. La neolitizzazione in Veneto è parte di un fenomeno più ampio che ha coinvolto anche le regioni circostanti come Trentino-Alto Adige e Friuli.

Il Neolitico: un’Era di Cambiamenti Profondi

Il Neolitico, o “Nuova Età della Pietra”, è un periodo cruciale nella storia umana che va all’incirca dal 10.000 al 4.000 a.C., con variazioni geografiche. Questo periodo segna una transizione fondamentale per l’umanità, che abbandonò gradualmente lo stile di vita da cacciatori-raccoglitori per adottare pratiche agricole stanziali. Il Neolitico introduce l’agricoltura, l’allevamento, la ceramica e una vita più comunitaria che favorì la nascita dei primi villaggi e insediamenti stabili.

Rivoluzione Agricola

Uno degli aspetti più significativi del Neolitico è l’introduzione dell’agricoltura. Gli esseri umani iniziarono a coltivare piante selvatiche come grano, orzo e legumi, dando vita a coltivazioni su larga scala. Questa scoperta rivoluzionaria trasformò il modo di vivere delle comunità umane, che da nomadi diventarono stanziali. La coltivazione del suolo e l’allevamento di animali come capre, pecore e bovini permisero un surplus alimentare, che portò a una crescita demografica e alla creazione di nuove strutture sociali.

Sviluppo Tecnologico e Sociale

In questo periodo si assistette anche a una notevole evoluzione tecnologica. La lavorazione della pietra divenne più raffinata, con la produzione di utensili più efficienti come zappe, falci e asce levigate, strumenti necessari per le nuove attività agricole. Parallelamente, si diffuse l’uso della ceramica, fondamentale per la conservazione e il trasporto di cibo e acqua.

Le comunità neolitiche cominciarono a formare i primi insediamenti stabili, che favorirono lo sviluppo di nuove strutture sociali ed economiche. Si svilupparono forme di cooperazione tra gruppi e nacquero le prime divisioni del lavoro basate sulle competenze specifiche, con una differenziazione tra agricoltori, artigiani e commercianti.

Il Neolitico in Italia

In Italia, il Neolitico si sviluppò con caratteristiche proprie, influenzato da migrazioni e scambi culturali con il Vicino Oriente e il Mediterraneo. Il periodo neolitico in Italia si estende dal 6.000 a.C. circa fino al 3.000 a.C., e le prime testimonianze di insediamenti neolitici si trovano soprattutto lungo le coste e in alcune aree interne della penisola. Come tutti sappiamo il termine Neolitico significa epoca della Pietra nuova. La tecnologia della lavorazione della selce mutò e armi e utensili diventarono accuratissimi e molto taglienti o penetranti. La rivoluzione della “selce nuova” avvenne contemporaneamente alla rivoluzione delle rivoluzioni: la “scoperta” dell’agricoltura e dell’allevamento non episodico.

Le Prime Comunità Agricole

Le comunità neolitiche italiane introdussero quindi sul nostro territorio l’agricoltura e l’allevamento – nel Paleolitico eravamo tutti cacciatori-raccoglitori – pratiche importate probabilmente attraverso contatti con altre culture del Mediterraneo orientale. Tra le coltivazioni principali vi erano il grano, l’orzo e il farro, mentre per l’allevamento, pecore e capre erano predominanti. Gli insediamenti neolitici in Italia si trovavano spesso in zone pianeggianti o collinari vicino a corsi d’acqua, risorse essenziali per l’agricoltura.

La cultura della ceramica e l’architettura

Una delle caratteristiche più distintive del Neolitico italiano è lo sviluppo della ceramica impressa, decorata con motivi geometrici o stilizzati. Questa tecnica si diffuse in tutta la penisola, portando alla nascita di differenti stili regionali. Alcuni dei siti più importanti del Neolitico italiano si trovano in Puglia, come la Grotta di Serra d’Alto e la Grotta Scaloria, dove sono stati rinvenuti manufatti ceramici di straordinaria bellezza.

Inoltre, si cominciarono a costruire le prime abitazioni stabili, generalmente capanne di forma circolare o rettangolare, realizzate con materiali locali come legno, fango e canne. In alcuni casi, come nel sito di Torre Sabea in Puglia, sono state rinvenute strutture più complesse, con tracce di pavimentazioni in pietra.

I siti archeologici italiani

L’Italia conserva numerosi siti archeologici che testimoniano la presenza di culture neolitiche avanzate. Tra questi, oltre alla già citata Puglia, vanno menzionati i ritrovamenti in Liguria, con la famosa Caverna delle Arene Candide, e quelli in Emilia-Romagna, dove sono stati scoperti villaggi neolitici ben conservati.

Un sito di grande importanza è quello di Riparo Gaban, in Trentino, che ha restituito importanti informazioni sulla vita quotidiana, le pratiche agricole e gli strumenti utilizzati dalle comunità neolitiche dell’Italia settentrionale. Altri siti rilevanti includono la Grotta dei Cervi a Porto Badisco, dove pitture rupestri testimoniano l’esistenza di un simbolismo religioso o cerimoniale già sviluppato.