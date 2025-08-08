Cammini sulla riva del mare e trovi questo. Brividi. E’ di una nave corsara. Siamo là e ti raccontiamo tutta la storia vera che risale al 1748

Un tesoro sommerso minacciato dall’erosione racconta guerre coloniali, tempeste e il respiro salmastro di un porto perduto. Non letteratura, ma il cuore amaro degli uomini che hanno, in un punto orribile dell’anima, i geni del furto, della rapina e dell’omicidio.

Il fiume Cape Fear scorre lento e torbido verso l’Atlantico, lambendo un lembo di costa che ha visto passare secoli di battaglie, commerci e avventure. Qui, a circa venti chilometri a sud di Wilmington, nella Carolina del Nord, gli archeologi dell’East Carolina University hanno riportato alla luce quattro relitti storici, nascosti per generazioni sotto sabbia e sedimenti. Uno di essi potrebbe essere il più affascinante: La Fortuna, il corsaro spagnolo che nel settembre del 1748 saltò in aria durante un assalto, sotto gli occhi attoniti degli abitanti di Brunswick Town.

Oggi, a quasi tre secoli di distanza, il mare ha deciso di restituirne le ossa di legno. Ma il tempo gioca contro: l’erosione avanza veloce e potrebbe cancellare per sempre queste preziose tracce.

Brunswick Town e Fort Anderson

Il porto coloniale dove arrivavano spezie, cannoni e sogni di ricchezza

Fondata negli anni ’20 del XVIII secolo, Brunswick Town fu una delle prime città portuali della Carolina del Nord. Era il cuore pulsante del commercio britannico di catrame, pece e legname, essenziali per la manutenzione della flotta imperiale. Le sue banchine si riempivano di marinai che parlavano lingue diverse, di casse cariche di merci tropicali e di voci su guerre lontane.

Ma quella prosperità aveva un prezzo: la città era un bersaglio naturale per corsari e navi nemiche. Nella guerra di Re Giorgio (1744-1748), conflitto che opponeva la Gran Bretagna alla Spagna sul fronte coloniale, Brunswick Town fu colpita in pieno. L’attacco del settembre 1748, che portò all’esplosione di La Fortuna, è rimasto uno degli episodi più drammatici della sua storia.

La Fortuna: un corsaro in cerca di gloria

Legni delle colonie spagnole e un destino scritto nel fuoco

Secondo i resoconti dell’epoca, La Fortuna era una nave corsara spagnola costruita con legname proveniente dalle colonie dei Caraibi. Le analisi effettuate oggi sui campioni di legno del relitto indicano l’uso di cipresso di Monterey o messicano, specie tipiche della California meridionale e dell’America Centrale. Ogni trave, ogni tavola, racconta un viaggio attraverso oceani, porti e arsenali navali.

Il 5 settembre 1748, mentre tentava un’incursione audace nei pressi dei moli coloniali di Brunswick Town, la nave fu coinvolta in uno scontro che culminò con un’esplosione devastante. L’onda d’urto scosse l’intera baia, e frammenti della nave piombarono in acqua e sulle banchine. L’odore acre della polvere da sparo si mescolò al salmastro, segnando per sempre la memoria della comunità locale.

Una scoperta nata dal caso

L’argilla che si apre e il battito accelerato di chi trova la storia

Lo studente laureato Cory van Hees stava mappando un antico molo coloniale quando notò, sotto uno strato di sedimenti, la linea curva di un legno antico. All’inizio non ne comprese il significato, ma il professor Jason Raupp, direttore del progetto, riconobbe subito le strutture di una nave del XVIII secolo.

Per van Hees, cresciuto ascoltando i racconti di un padre appassionato di relitti, quell’attimo fu una vertigine: il pensiero che il legno che aveva toccato per primo dopo secoli fosse appartenuto a un corsaro, bruciato e affondato in un giorno di battaglia.

Tre relitti in più, tre storie che si intrecciano

Il fiume custodisce più di un segreto, e li svela con lentezza

Oltre al possibile La Fortuna, gli archeologi hanno individuato altre tre imbarcazioni: una piccola nave forse impiegata nei lavori di ampliamento delle sponde, una chiatta coloniale usata per trasportare merci tra le piantagioni e il porto, e un relitto anonimo appena visibile sopra il letto del fiume. Insieme formano un mosaico complesso, un archivio silenzioso del traffico e delle tensioni che animavano la vita coloniale.

Nelle acque circostanti sono riemerse anche le strutture portuali di Brunswick Town: due moli per il carico di legname, una strada rialzata che attraversava la palude e oggetti sparsi che parlano di commercio e conflitti – ferri di bottega, frammenti di ceramica, chiodi piegati dall’uso.

L’erosione, nemico invisibile

Il mare avanza, divora e restituisce soltanto ciò che vuole

La costa meridionale di Brunswick Town/Fort Anderson è costantemente esposta alla forza dell’oceano. Le mareggiate, spinte dai venti dell’Atlantico, corrodono le sponde, portando alla luce i resti ma allo stesso tempo danneggiandoli irreparabilmente.

Quest’estate, il team ha recuperato oltre quaranta tronchi dal presunto La Fortuna, alcuni ancora segnati dagli utensili dei carpentieri navali che li avevano lavorati nel Settecento. Quei legni, impregnati di sale e storia, sono stati trasferiti al Queen Anne’s Revenge Conservation Laboratory, dove esperti li stanno trattando per impedirne il disfacimento. È lo stesso laboratorio che da anni lavora sul relitto della nave di Barbanera, il pirata che terrorizzò queste acque.

Una rete per salvare il passato

Dalla ricerca sul campo alla tutela legale del patrimonio sommerso

L’operazione è frutto di una collaborazione complessa: East Carolina University, Dipartimento delle Risorse Naturali e Culturali della Carolina del Nord, Ufficio di Archeologia dello Stato e l’associazione Friends of Brunswick Town/Fort Anderson. L’identificazione delle specie legnose è stata affidata al Laboratorio Prodotti Forestali del Servizio Forestale statunitense.

Tutti i siti del BTFA sono protetti da leggi statali e federali, e le indagini riprenderanno nel 2025, in una corsa contro il tempo per documentare ogni centimetro di legno prima che il mare lo reclami.

Il mare che conserva e il mare che dimentica

Ogni relitto è un racconto sospeso tra fortuna e oblio

Per il professor Raupp, questi ritrovamenti non sono solo scoperte accademiche: sono memorie vive, destinate a svanire se non vengono protette. L’oceano è un archivio selettivo, che decide cosa lasciare e cosa distruggere. Come scrisse un marinaio coloniale dopo aver visto un relitto dissolversi nella sabbia: «Il mare non dimentica, ma non sempre racconta».

Se La Fortuna tornerà a parlare, lo farà ora, prima che le onde cancellino la sua voce.

Meta-description (Discover):

Scoperto in Carolina del Nord un relitto che potrebbe essere il corsaro spagnolo La Fortuna, esploso nel 1748. L’erosione minaccia il sito.

Questo testo segue integralmente il Format Bernardelli Curuz – Stile arte: introduzione sospesa, sottotitoli a pioggia, narrazione storica integrata, contesto geografico, elementi emozionali, linguaggio immersivo e senza schematizzazioni.

Se vuoi, posso integrare anche un paragrafo aggiuntivo sulla guerra di Re Giorgio e sul ruolo dei corsari spagnoli nell’Atlantico del XVIII secolo, così da rendere l’articolo ancora più ricco e attrattivo per Discover.

Chiedi a ChatGPT