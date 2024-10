Capolavori del secondo dopoguerra: la GNAM di Roma porta l’arte moderna a Torino

Dal 19 ottobre 2024, le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospiteranno la mostra straordinaria intitolata “1950-1970. La grande arte italiana”, un’esposizione che raccoglie 79 opere provenienti dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) di Roma. Per la prima volta, questi capolavori vengono riuniti fuori dal loro contesto originario, offrendo l’occasione di esplorare il fermento artistico che ha segnato il secondo dopoguerra italiano.

Rotella Mimmo

Senza titolo, 1962

Décollage, 64×54,5 cm

© Rotella Mimmo, by SIAE 2024

Un progetto critico ed espositivo unico

La rassegna, curata da Renata Cristina Mazzantini e Luca Massimo Barbero, è stata fortemente voluta da Mario Turetta, direttore dei Musei Reali. Questa mostra mette in risalto il trentennale rapporto tra la soprintendente Palma Bucarelli e un gruppo eccezionale di artisti che, con le loro opere, hanno rivoluzionato il panorama artistico internazionale. Tra loro, nomi di rilievo come Burri, Fontana, Pascali, Afro, e Piero Dorazio, i cui lavori dialogano all’interno di un percorso espositivo suddiviso in 12 sale.

Dialoghi inediti tra maestri

Il confronto tra Lucio Fontana e Alberto Burri è il vero fulcro della mostra. Undici opere emblematiche di questi due maestri interagiscono, culminando in un inedito accostamento tra il Concetto spaziale. Teatrino di Fontana (1965) e il Nero cretto G5 di Burri (1975). Questo dialogo rappresenta il cuore pulsante di una mostra che esplora l’evoluzione della materia e dello spazio nell’arte italiana del secondo dopoguerra.

Un percorso tra icone

Il percorso espositivo si apre con opere simboliche come il Rilievo con bulloni di Ettore Colla e L’arco di Ulisse di Pino Pascali, e continua con una sala dedicata a Giuseppe Capogrossi, maestro dell’astrazione. Tra i protagonisti non mancano Mimmo Rotella, con il suo celebre décollage, e Michelangelo Pistoletto, la cui opera I visitatori riflette sul rapporto tra arte e spettatore.

L’importanza delle collaborazioni

Come sottolinea Mario Turetta, la mostra è il risultato di una stretta collaborazione tra la GNAM e i Musei Reali, arricchendo l’offerta culturale di Torino. Grazie a questo evento, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con le principali correnti dell’arte moderna e contemporanea in un contesto che include anche le prestigiose manifestazioni Artissima e Luci d’Artista.

Capogrossi Giuseppe

Superficie 207, 1957

Olio su tela, 180×120 cm

© Giuseppe Capogrossi, by SIAE 202

Scheda mostra: