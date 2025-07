Capolavori nascosti del ‘900 in un borgo veneto: a Soave una mostra svela dipinti inediti di Casorati, Semeghini e altri maestri “dimenticati”…

A Soave l’arte si fa sorpresa: in mostra capolavori dimenticati del Novecento veneto tra Casorati, Semeghini e Trentini

Nel “Borgo dei Borghi” 2022 due mostre accendono i riflettori sull’arte tra passato e futuro, tra maestri del ‘900 e installazioni contemporanee

Soave (Verona), incastonato tra le colline dei Monti Lessini e la Val d’Adige, è tra i Borghi più belli d’Italia. Da luglio a novembre, questo scrigno medievale ospita “Soave Impressioni d’Arte”, ambizioso progetto promosso da SoaveCultura e Comune di Soave: due grandi mostre nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani, curate dalla storica dell’arte Roberta Tosi.

Fulcro del progetto è la mostra “Un altro ‘900. Casorati, Semeghini, Trentini e l’arte a Verona”, aperta fino al 21 settembre. In esposizione 31 opere di 18 artisti attivi tra fine Ottocento e metà Novecento, provenienti da Fondazione Cariverona e dalla collezione privata Veneri – Dalli Cani.

Albano Vitturi Donne e violini, 1925, Collezione Veneri – Dalli Cani

Tra le opere più attese, “Uova sul tappeto” di Felice Casorati, assente dalle scene espositive dal 2018, e “Lavandaie” di Ercole Calvi, recentemente restaurato. Spicca anche “La canzone del Piave” di Ettore Beraldini, poetica scena musicale immersa nell’intimità domestica, e “Il Vespro” (1884) di Vincenzo De Stefani, denso di pathos liturgico.

Non mancano i nomi simbolo della Verona artistica del tempo: Alfredo Savini, Pio Semeghini, presente con il suo celebre autoritratto, e Angelo Dall’Oca Bianca, con due vivacissime tele. La mostra ripercorre oltre settant’anni di pittura figurativa, toccando simbolismo, secessione viennese, fauvismo e post-impressionismo.

Ettore Calvi, Lavandaie, 1880-85 Fondazione Cariverona

In mostra Omar Galliani

Ma Soave guarda anche al futuro. Dal 27 settembre al 30 novembre la stessa chiesa ospiterà “…Apri gli occhi”, installazione site-specific del maestro Omar Galliani, che si confronterà con gli affreschi antichi ispirandosi alla figura di Santa Lucia, simbolo di visione e luce.

A fare da ponte tra queste due anime dell’arte, le sculture urbane in corten e bronzo di Sabrina Ferrari che, con il progetto “Urban Jungle”, animano strade e piazze del borgo con creature immaginarie e oniriche.

Un’occasione unica per scoprire la ricchezza sommersa dell’arte veronese novecentesca e l’energia della contemporaneità in un luogo senza tempo.

INFO MOSTRE

🖼️ Un altro ‘900. Casorati, Semeghini, Trentini e l’arte a Verona

📍Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani, Soave (VR)

📅 5 luglio – 21 settembre 2025

🕰️ Orari: mar–ven 14.30–18.30; sab–dom 10.00–12.30 e 14.30–18.30

🎟️ Ingresso libero

📞 Info: 045/6939887 | 📧 info@visitsoavestveronese.it

📅 Visite guidate notturne con la curatrice: 8, 16, 22 agosto (21–23)

🌟 “…Apri gli occhi” di Omar Galliani

📍Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani

📅 27 settembre – 30 novembre 2025

🕰️ Orari in via di definizione

📞 Info: come sopra