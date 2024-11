Caravaggio: il ritratto segreto finalmente svelato a Palazzo Barberini

Dal 23 novembre 2024 al 23 febbraio 2025, le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano un evento imperdibile: il Ritratto di monsignor Maffeo Barberini, capolavoro di Caravaggio mai esposto al pubblico prima d’ora, sarà il protagonista della mostra “Caravaggio. Il Ritratto Svelato”, curata da Thomas Clement Salomon e Paola Nicita.

Un capolavoro inedito: Caravaggio rivela la personalità di Maffeo Barberini

Nella suggestiva cornice della Sala Paesaggi di Palazzo Barberini, il pubblico potrà ammirare questa opera, attribuita al maestro Michelangelo Merisi. Il ritratto, proveniente da una collezione privata, raffigura Maffeo Barberini, futuro papa Urbano VIII, con una tecnica che esalta il movimento, l’emozione e la profondità psicologica del soggetto.

Caravaggio utilizza luce e ombra in modo magistrale, collocando il monsignore in un ambiente spoglio ma carico di tensione drammatica. Gli occhi penetranti, il gesto energico e i dettagli accurati degli abiti riflettono una figura dinamica e imponente, lontana da ogni forma di retorica.

Una scoperta leggendaria tra critici e storici

L’opera fu portata alla luce per la prima volta nel 1963, quando Roberto Longhi la presentò come una tappa fondamentale nella ritrattistica caravaggesca. Da allora, studiosi di fama internazionale, come Federico Zeri e più recentemente Francesca Cappelletti e Keith Christiansen, ne hanno confermato l’autenticità, sottolineandone la qualità straordinaria e il valore storico.

Secondo le ricostruzioni, il dipinto appartenne per secoli alla famiglia Barberini, prima di passare a una collezione privata. Ora, grazie a un eccezionale prestito, questa rarità è finalmente accessibile a tutti.

Un’occasione unica per gli appassionati

«È il Caravaggio che tutti volevano vedere, ma sembrava impossibile», ha dichiarato il direttore delle Gallerie Nazionali, Thomas Clement Salomon. L’esposizione rappresenta una tappa imperdibile per studiosi, appassionati e curiosi, un’opportunità senza precedenti per ammirare uno dei rarissimi ritratti realizzati dal Merisi.

Informazioni utili

Mostra: Caravaggio. Il Ritratto Svelato

Dove: Palazzo Barberini, Sala Paesaggi, via delle Quattro Fontane 13, Roma

Quando: 23 novembre 2024 – 23 febbraio 2025

Orari: martedì – domenica, 10:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Chiuso il lunedì

Ingresso gratuito: prima domenica del mese (prenotazione consigliata)

Sito web: www.barberinicorsini.org