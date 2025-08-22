Castelli della Loira minacciati da piene e siccità. Fondamenta fragili, giardini in sofferenza. Al via restauri milionari. Quanto resisteranno? Come furono costruiti? Perchè sono più fragili di Venezia?

Inondazioni improvvise, siccità estenuanti, giardini che appassiscono sotto il sole e murature antiche che scricchiolano.

Il patrimonio della Valle della Loira, culla di meraviglie rinascimentali e residenza di re e regine, si scopre oggi vulnerabile come non mai.

Chenonceau, Chambord, Amboise, Azay-le-Rideau: nomi che evocano sogni di bellezza e di potere si trovano invece a fare i conti con il cambiamento climatico.

Le loro fondamenta, poggiate su pali di legno o immerse in terreni acquitrinosi, rivelano fragilità che secoli di storia non avevano ancora incrinato.

E il conto della salvezza, stimato in decine di milioni di euro, si profila come un gigantesco progetto nazionale.

I castelli lungo il fiume

Un paesaggio di acqua, pietra e desiderio

La Valle della Loira, dichiarata patrimonio mondiale dall’UNESCO nel 2000, custodisce 42 castelli monumentali che, ogni anno, attirano oltre 5 milioni di visitatori. Un intreccio di architettura gotica e rinascimentale, giardini geometrici e fiumi placidi che scorrono come cornici naturali.

Ma proprio questo legame intimo con l’acqua – Loira, Cher, Indre – si rivela oggi un tallone d’Achille. Il fiume, che per secoli ha dato fertilità ai giardini e sostegno alle strutture, conosce portate sempre più irregolari: troppo basse d’estate, troppo violente d’inverno.

Fondamenta sotto attacco

Il respiro nascosto dei pali di legno

Molti castelli della Loira furono eretti su terreni alluvionali, in zone ricche d’acqua ma instabili. Per costruire, i maestri muratori del Rinascimento adottarono una tecnica antichissima: conficcare pali di quercia o castagno nelle zone fangose, creando un letto solido su cui poggiare murature e pilastri.

Il principio era semplice e geniale: il legno, se mantenuto costantemente immerso nell’acqua, non marcisce perché privo di ossigeno. Così è sopravvissuta Venezia per secoli, così si regge ancora Chenonceau sullo Cher.

Oggi però il ritmo naturale si spezza. Le siccità prolungate del 2022 hanno abbassato il livello del fiume, esponendo all’aria i pali: il legno, respirando, ha cominciato a marcire. All’opposto, piogge torrenziali come quelle dell’inverno 2024-2025 hanno generato una pressione idraulica capace di erodere la muratura e spingere i pilastri fino a farli vibrare sotto gli urti di tronchi trascinati dalla corrente. Fondamentalmente il fascino di questi luoghi era quello che voleva evocare resti di ponti divenuti abitazioni. Il clima consentiva di evitare, durante l’estate, il caldo. Il movimento del fiume crea brezze costanti e con sistenti, particolarmente fresche. Per sopravvivere alle piene, le basi furono pensate come arcate di un ponte. Ma il problema è costituito dall’alternarsi di piene e di periodi di aridità, che oggi pare si susseguano con maggiore frequenza. L’acqua che stagna salva Venezia. L’acqua che corre erode le fondamenta dei castelli della Loira.

Chenonceau, il ponte fragile

Bellezza sospesa sull’acqua, ferita dal clima

Il castello di Chenonceau, celebre per il suo corpo di fabbrica che attraversa lo Cher come un ponte nobiliare, rappresenta il caso più delicato. Gli architetti parlano apertamente di “cicatrici” sui pilastri, segni lasciati dagli urti dei tronchi e dalle spinte dell’acqua.

Secondo Étienne Barthélémy, architetto capo dei monumenti storici, solo i restauri di consolidamento delle fondamenta richiederanno 10 milioni di euro. A ciò vanno aggiunti gli studi geotecnici ed elettronici, indispensabili per mappare le zone più a rischio: un costo ulteriore, non ancora quantificato.

Azay-le-Rideau e l’assedio delle alghe

Il gioiello di Francesco I soffocato dal caldo

Se Chenonceau lotta contro l’erosione, Azay-le-Rideau deve affrontare la siccità e il surriscaldamento. Le acque dell’Indre che circondano il castello si abbassano ogni anno, mentre le alte temperature favoriscono la proliferazione di alghe.

Un tempo i giardinieri intervenivano una volta al mese per pulire i bacini; oggi servono interventi settimanali. I giardini ottocenteschi, disegnati con piante bisognose d’acqua, non resistono più al nuovo clima: si pensa di sostituire alcune essenze con varietà più resilienti, pur cercando di non tradire l’identità storica del luogo.

Amboise, la collina che cede

Un reame sospeso tra cielo e terra

Il castello reale di Amboise, arroccato su uno sperone roccioso, ha rischiato il crollo lo scorso inverno. Le forti piogge hanno smosso la terra sotto le mura: tra le 6.000 e le 9.000 tonnellate di terreno minacciavano di precipitare a valle.

Per evitare la catastrofe, è stato avviato un consolidamento da 2,5 milioni di euro, con evacuazione temporanea di oltre cinquanta residenti. Il sindaco, Brice Ravier, ha parlato di “emergenza climatica applicata al patrimonio”: un concetto che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impensabile.

Giardini in agonia

L’eredità romantica del XIX secolo a rischio

Molti parchi della Loira furono ridisegnati nell’Ottocento, in epoca romantica, con una varietà di specie arboree ed esotiche oggi messe a dura prova. Le siepi bruciano al sole, i prati si inaridiscono, le fontane restano senza acqua.

La sfida è duplice: adattare i giardini al nuovo clima senza tradirne lo spirito originario. Per i direttori delle residenze storiche, significa operare sostituzioni botaniche sottili: meno tigli, più querce; meno essenze ornamentali assetate, più arbusti resistenti alla siccità.

Una questione nazionale

Tra patrimonio, identità e futuro

La crisi climatica impone una riflessione collettiva. Barthélémy invita a unire politici, tecnici e mecenati in un progetto di salvataggio nazionale. Non si tratta soltanto di restaurare pietra e giardini, ma di difendere un simbolo identitario della Francia, amato dal mondo intero.

Come Venezia combatte contro l’acqua alta, così la Loira combatte contro gli estremi climatici. La differenza è che qui non si rischia solo un edificio, ma un intero paesaggio culturale, il “giardino di Francia”, come lo chiamavano i poeti rinascimentali.

Un tesoro fragile

La fortuna di un passato che ci chiede cura

Il turismo garantisce ancora ricchezza: 5 milioni di visitatori nel 2024, attratti dal profumo del Rinascimento e dalle promesse di bellezza. Ma basteranno questi flussi a coprire i costi imponenti di restauri e ristrutturazioni?

Il destino dei castelli della Loira si gioca su un equilibrio delicato: tra acqua e pietra, memoria e natura, passato e futuro. E ci interroga con una domanda sospesa: sapremo ancora custodire questi tesori, o il sole implacabile e le piogge violente avranno l’ultima parola?