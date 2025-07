C’è ancora un giapponese nel bosco? No, è un Maya. Scoperta una città ribelle del Cinquecento dove non sapevano che la guerra fosse finita

Scoperta tra sogno e silenzio: la città Lakandon, ultima roccaforte maya nella giungla dopo l’apocalisse spagnola

Sorpresa nella selva messicana: una comunità ignota resistette in segreto per secoli come soldati giapponesi dimenticati. Che civiltà vissero nel buio?

Nel cuore della foresta pluviale del Chiapas, là dove la luce si spezza fra rami altissimi e l’umidità avvolge ogni pietra come un mantello, è emersa una delle scoperte più enigmatiche dell’archeologia mesoamericana.

Non si tratta solo di rovine. Ma di una storia che non voleva essere raccontata.

Una città perduta, tenace e nascosta, mantenuta viva dalla volontà di uomini e donne che rifiutarono la resa.

Una resistenza culturale silenziosa, durata forse secoli, come accadde con i soldati imperiali giapponesi trovati sulle isole del Pacifico negli anni Settanta.

E oggi, finalmente, la giungla ha sussurrato il suo segreto: Lakandon era reale.

Lakandon esisteva davvero

Una leggenda indigena diventa realtà fra liane e ombre

Per secoli, gli antropologi pensavano che i racconti dei Lakandon moderni fossero memorie deformate di antichi splendori. Si credeva che le ultime comunità maya si fossero disperse completamente dopo la caduta di Tayasal nel 1697. Ma la scoperta annunciata nel 2025 da un’équipe dell’Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha cambiato tutto: un’intera città cerimoniale sconosciuta è emersa nel cuore della Selva Lacandona, a oltre 300 chilometri dai centri coloniali spagnoli.

Una città-fantasma, nascosta per resistere

Rifugio spirituale, enclave guerriera o utopia di libertà?

Secondo le prime interpretazioni, Lakandon non era un semplice insediamento. Le strutture scoperte – piramidi, altari cerimoniali, spazi residenziali ben delimitati – suggeriscono un centro urbano organizzato e attivo per decenni o addirittura secoli dopo la Conquista. Gli archeologi ritengono che gli abitanti fossero gruppi fuggiti dai massacri spagnoli, rifugiatisi tra le gole e i fiumi della selva. E lì abbiano vissuto, pregato, combattuto e forse sognato il ritorno del loro mondo perduto.

Come soldati giapponesi nel Pacifico

La memoria maya, sigillata nel cuore della giungla, ha resistito come una trincea del tempo

L’analogia che più colpisce è quella con gli ultimi soldati giapponesi ritrovati sulle isole filippine e indonesiane. Anche loro, ignari della resa dell’Impero, continuarono a vivere secondo i codici di un tempo morto. Così pare abbiano fatto gli abitanti di Lakandon: mantenendo la lingua, i riti, i calendari, la venerazione per Itzamná e Chaac, scolpendo steli e stucchi cerimoniali come se il tempo coloniale non fosse mai cominciato. Il mondo spagnolo esisteva altrove. Non qui.

L’architettura del silenzio

Piramidi basse, affreschi consumati, altari al sole: echi di un culto che si credeva svanito

Tra gli elementi più sorprendenti figurano una struttura piramidale a gradoni decorata con resti di pigmenti rossi e neri, e un tempio minore con altare centrale, orientato secondo la posizione del sole solstiziale. Una delle scoperte più toccanti è una lastra calcarea con incisioni che ritraggono uomini in processione, recanti offerte di mais e cacao. Il culto della fertilità e del sole proseguì, silenzioso, oltre la fine del mondo.

Lingua, riti, segni: il tempo non si è fermato, si è sotterrato

Le voci dei sacerdoti dimenticati riaffiorano nelle incisioni

I glifi incisi, pur parzialmente illeggibili, sembrano in continuità con lo stile tardo classico delle città maya del nord del Guatemala. Questo indizio rafforza l’idea che i Lakandon non fossero popolazioni isolate e primitive, ma discendenti diretti delle élite intellettuali fuggite dalla repressione. In alcuni segni si intravedono calendari, forse legati a riti agricoli, con riferimenti alle fasi lunari. Una religione viva, ricalibrata sul respiro della foresta.

La foresta come complice, custode e tomba

Nel profumo del muschio, Lakandon dormiva, ma non era morta

Non è stato facile raggiungere il sito. Gli archeologi sono partiti con l’aiuto delle comunità indigene del Chiapas e di droni specializzati in fotogrammetria ad alta densità. La vegetazione aveva completamente inghiottito il centro urbano. Il solo camminare tra le rovine – racconta l’archeologa Carla Gutiérrez – dava la sensazione di entrare in una città che si nascondeva più per scelta che per oblio. Lakandon non voleva essere trovata, voleva essere ricordata.

Una scoperta che cambia la narrazione storica

La resistenza non fu solo armata, ma anche spirituale e culturale

Questa scoperta sposta l’asse della narrazione storica post-conquista. Finora si era pensato che ogni forma di organizzazione maya strutturata fosse finita con la conquista delle ultime città nel XVII secolo. Ma Lakandon dimostra che sacerdoti, architetti, astronomi e combattenti continuarono a operare nel segreto, proteggendo il cuore della loro civiltà come un fuoco sacro nel buio.

Il mistero non è finito

Cos’altro può celare la giungla tra le sue radici e i suoi sogni?

Solo una piccola parte del sito è stata finora scavata. I ricercatori parlano già di un secondo complesso a meno di due chilometri, e di possibili vie sacre che collegavano santuari remoti. Se confermato, questo sistema rituale indicherebbe un progetto religioso-organizzativo di lungo corso. Forse Lakandon non era l’unica. Forse la giungla è ancora piena di città dormienti.