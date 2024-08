Ceramiche e un oggetto misterioso emergono dallo scavo tra Brescia e il lago di Garda

Tanta ceramica, pali delle abitazioni e oggetti misteriosi. Come un singolare basatone di legno – o meglio, ciò che resta di esso – che sembrerebbe la punta di una lancia, ma probabilmente non lo è. Sono questi i ritrovamenti emersi immediatamente durante la riapertura dello scavo del Lucone, insediamento dell’Età del Bronzo scoperto tra gli avvallamenti inframorenici a monte del lago di Garda, a Polpenazze, in provincia di Brescia.

Ultimato il fotopiano, prese le quote, aggiornate le sezioni, si procede allo scavo con l’asportazione del primo strato… nel frattempo c’è chi si barda per affrontare le ortiche e qualcuno perde gli stivali nel fango… “E il Lucone nelle prime ore inizia a donarci i suoi tesori – dicono gli archeologi del Lucone -frammenti di un vaso biconico, un boccale quasi interno e un enigmatico oggetto di legno… cosa sarà? State in contatto con noi! L’avventura continua”.

E se fosse un elemento costruttivo? Un legno ad incastro? Vedremo se emergeranno altre ipotesi.

“Frattanto – raccontano gli archeologi – sotto uno strato di torba appare un livello caratterizzato da grandi vasi frammentati in posto… sono rotti ma completamente ricostruibili. (Le diverse parti sono infatti rimaste una accanta all’altra, dopo la frattura, ndr.) Nel frattempo si documenta il canale individuato negli strati superficiali, forse legato alla bonifica rinascimentale”.