Cercò un amico disperso. Trovò questo cerchio. Cos’era? Nuovi studi ne svelano l’origine la funzione

In una radura solitaria, dove l’erba ondeggia leggera e il silenzio è interrotto solo dal fruscio delle chiome di eucalipti e conifere, si apre una visione che lascia senza fiato. Un cerchio perfetto, tracciato con pietre antiche, si staglia nel paesaggio come un segno inciso da un dio sulla pelle della terra. Un segno che parla di tempo, di cieli lontani, di un sapere perduto.

Siamo a Mpumalanga, regione orientale del Sudafrica, a circa 300 km da Pretoria, in un’area ondulata che prende il nome dalla parola zulu che significa “luogo dove sorge il Sole”. Ed è proprio il Sole il protagonista di questo enigma archeologico che ha infiammato le menti di studiosi e appassionati di tutto il mondo: il cosiddetto Adam’s Calendar, il “Calendario di Adamo”.

Un luogo sacro scolpito nella terra

Una struttura circolare, forse il più antico osservatorio astronomico del mondo

Il sito appare dall’alto come un glifo inciso sul terreno. Un cerchio principale, del diametro di circa 30 metri, racchiude al suo interno altri cerchi minori e segmenti radiali che ricordano la composizione dei megaliti europei, ma con una particolarità: la sua funzione sembra legata direttamente al ciclo del Sole.

Secondo chi lo ha studiato a fondo, le pietre principali del sito sono allineate con precisione millimetrica ai punti cardinali, agli equinozi e ai solstizi. I monoliti centrali proiettano ombre che permettono di seguire il passaggio del Sole durante l’anno, come in un gigantesco gnomone preistorico.

Il nome Adam’s Calendar non è casuale: secondo le interpretazioni più audaci, si tratterebbe non solo di un calendario astronomico, ma del primo, vero santuario dell’umanità, il “luogo della nascita del Sole”, o Inzalo y’Langa, come lo chiamano i saggi zulu. Un luogo da cui, forse, è cominciata la nostra civiltà.

Una scoperta per caso

Il pilota che cercava un collega caduto e trovò un messaggio scolpito nella roccia

La scoperta non avvenne tramite scavi sistematici né spedizioni archeologiche, ma per puro caso. Era il 2003 quando Johan Heine, un pilota sudafricano con oltre vent’anni di esperienza nei voli sulle montagne di Mpumalanga, dovette cercare un collega precipitato con il suo ultraleggero nei pressi di una scarpata.

Mentre scendeva sul pendio per aiutare il ferito, Heine si imbatté in un gruppo di pietre affioranti dal suolo, disposte con una regolarità impressionante. La loro posizione non sembrava affatto casuale: una prima analisi mostrò un chiaro allineamento astronomico. Iniziò così un’indagine durata mesi, durante i quali Heine, affiancato dallo studioso Michael Tellinger, cercò di comprendere la vera natura del sito.

Una rete di cerchi nel verde

Decine di migliaia di strutture simili costellano la regione: segni di una civiltà dimenticata?

Il Calendario di Adamo è solo la punta dell’iceberg. Nella regione che lo circonda – un’area vasta come la Lombardia – si trovano oltre 100.000 cerchi di pietra, molti dei quali privi di ingressi e collegati da una rete di canali in pietra. Questi ultimi, lunghi anche chilometri, sono stati a lungo interpretati come strade o confini per il bestiame. Ma le loro proporzioni e distribuzioni suggeriscono tutt’altro: forse un sistema energetico, idrico o addirittura musicale.

Alcuni sostengono che si tratti dei resti di una civiltà antichissima, vissuta e prosperata qui in tempi remoti, quando l’uomo moderno non era ancora comparso altrove. Un’ipotesi che ribalterebbe le nostre certezze su dove e quando sia iniziata la storia.

Una datazione sconvolgente

75.000 o 160.000 anni fa? Gli allineamenti con la cintura di Orione e l’erosione delle pietre

Le datazioni proposte per Adam’s Calendar sono tra le più controverse mai avanzate in ambito archeologico. Il primo tentativo fu effettuato dall’astronomo Bill Hollenbach, che osservò il modo in cui le tre pietre principali sembravano allinearsi con la cintura di Orione. Sfruttando la precessione degli equinozi – un lento movimento dell’asse terrestre che altera la posizione delle stelle nel cielo ogni 26.000 anni – stimò che l’allineamento sarebbe avvenuto circa 75.000 anni fa.

Ma una successiva misurazione, nel 2009, spinse ancora più indietro l’orologio del sito: 160.000 anni. A suggerirlo fu lo studio dell’erosione di frammenti di dolerite, una roccia vulcanica particolarmente dura. I pezzi rotti dei monoliti, rimasti a terra per millenni, mostrano un’usura coerente con tempi lunghissimi. Se confermata, questa datazione farebbe di Adam’s Calendar il più antico sito costruito dall’uomo mai identificato.

L’enigma dell’acustica e dell’energia

Pietre che risuonano e fiori geometrici disegnati dal suono del sottosuolo

Negli ultimi anni, l’attenzione si è spostata anche su un altro aspetto enigmatico: il suono. Utilizzando strumenti di misurazione acustica ad alta precisione, Tellinger e il suo team hanno rilevato onde sonore provenienti dal sottosuolo, concentrate proprio sotto le pietre del sito. Queste vibrazioni, oltre ad avere una chiara origine naturale, sembrano seguire schemi di geometria sacra: fiori di vita, spirali e reticoli simili a mandala.

Alcune pietre, inoltre, producono suoni specifici se percosse, come se fossero campane di pietra o strumenti litici progettati per generare risonanze. Ciò suggerisce che il sito potesse avere anche una funzione rituale o terapeutica, basata sulla vibrazione sonora e sulla risonanza del corpo umano con la terra.

Una civiltà dell’oro?

La ricchezza mineraria della zona e le antiche miniere dimenticate

Mpumalanga è una regione ricchissima di giacimenti auriferi. La vicina miniera di Sheba è ancora oggi tra le più produttive al mondo. Ma le tracce di sfruttamento minerario nell’area sono molto più antiche della corsa all’oro ottocentesca.

Molti canali di pietra sembrano disegnati per incanalare acqua e sedimenti, forse per separare l’oro dai detriti. Alcuni tunnel profondi e ormai crollati potrebbero essere ciò che resta di un’antichissima attività estrattiva, realizzata con tecniche che non riusciamo ancora a spiegare. È possibile che la civiltà che costruì Adam’s Calendar conoscesse l’oro e sapesse come estrarlo?

Il mistero continua

Chi erano i costruttori? Dove sono finiti? E perché l’archeologia ufficiale non indaga?

A oggi, nessuna università o istituzione archeologica riconosce ufficialmente il sito come preistorico. Per la maggior parte degli studiosi, Adam’s Calendar è solo una coincidenza geologica o un antico recinto per animali, forse realizzato da popolazioni bantu nel XIV secolo. Ma la sua complessità, le sue caratteristiche astronomiche e il suo inserimento in una rete gigantesca di strutture simili sembrano contraddire questa interpretazione.

Chi ha dunque costruito questi cerchi? Perché erano così ossessionati dal cielo e dal tempo? E dove sono finiti?

Una domanda che brucia come il sole di Mpumalanga

Forse, la nostra storia è molto più antica di quanto vogliamo credere

Mentre l’erba cresce tra le pietre, e il vento accarezza i monoliti antichi, il Calendario di Adamo resta lì, in silenzio. Osserva il Sole, com’è sempre stato. Batte il tempo di una civiltà dimenticata. E forse, come un’eco nel vuoto, ci chiede di guardare oltre i confini del nostro sapere, di ascoltare il profumo del passato e osare una risposta.