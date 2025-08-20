Che cosa sono davvero queste maschere antiche? Hanno oltre duemila anni e sono state riscoperte grazie alla tecnologia. Le risposte degli archeologi

A Mosca, presso il Museo Storico Statale, gli archeologi hanno riportato alla vita il volto di una civiltà perduta. Grazie a tecniche avanzate di scansione 3D e ricostruzione digitale basata sull’intelligenza artificiale, è stato possibile restituire l’aspetto originario a una maschera funeraria della cultura Tashtyk, fiorita nella Siberia meridionale più di duemila anni fa. Ciò che sorprende è la modernità dei tratti: linee delicate, occhi vivi, dettagli pittorici che sembrano nati in un laboratorio di arte contemporanea, non in un rituale del I secolo d.C.

Il contesto geografico

Le steppe siberiane come culla di popoli nomadi

La cultura Tashtyk si sviluppò tra il I secolo a.C. e il VII secolo d.C. nella zona del medio bacino dello Yenisei, corrispondente all’attuale Territorio di Krasnojarsk. Era un’area di passaggio strategica, frequentata da comunità agricole, pastori e guerrieri che assorbivano influssi scitici, sarmati e centro-asiatici. Nonostante le condizioni ambientali dure, i Tashtyk lasciarono testimonianze raffinatissime: fortezze, tessuti, oggetti in metallo e soprattutto le enigmatiche maschere funerarie.

Il metodo di scoperta

Dalle prime campagne alle tecnologie digitali

Le prime maschere furono rinvenute fra XIX e XX secolo nelle necropoli siberiane, spesso all’interno di tumuli o complessi funerari. Oggi, a distanza di oltre un secolo, la ricerca si rinnova con strumenti che permettono di analizzare senza toccare: radiografie digitali, tomografie e intelligenza artificiale. Come spiega il direttore del Museo Storico Statale Alexey Levykin, queste tecniche «ampliano le possibilità dell’archeologia, consentendo di esplorare la struttura e la composizione degli oggetti senza danneggiarli».

I reperti e la loro funzione

Maschere di gesso come porte verso l’aldilà

Il museo conserva oggi 26 maschere integre, sei parziali e frammenti di quasi 200 esemplari. Realizzate in gesso o argilla modellata, spesso dipinte con pigmenti naturali, le maschere erano applicate su manichini che rappresentavano il defunto. I Tashtyk, infatti, praticavano la cremazione: dopo aver bruciato il corpo, creavano un simulacro umano che custodiva le ceneri e sul quale posavano la maschera. Era un modo per conservare il volto del defunto e accompagnarlo in un lungo percorso di memoria e ritualità collettiva.

L’inquadramento storico

Una civiltà che scomparve ma non svanì

Il popolo Tashtyk fu una comunità eterogenea e dinamica, con tradizioni che univano l’agricoltura sedentaria al mondo nomade delle steppe. Dal VII secolo venne gradualmente assorbito dalle migrazioni turche, lasciando dietro di sé tracce materiali ma nessuna continuità politica. Le maschere, tuttavia, restano tra i simboli più potenti della loro identità, perché rivelano non solo tratti somatici ma anche valori culturali, credenze religiose e sensibilità estetiche.

Il significato simbolico

Volti dipinti come strumenti di memoria

Gli archeologi ritengono che queste maschere fossero più che semplici ritratti: erano dispositivi rituali destinati a garantire la continuità fra i vivi e i morti. I lineamenti dipinti, a volte arricchiti da capelli veri o gioielli, davano al defunto un corpo nuovo con cui partecipare ai riti di commemorazione. Erano, in un certo senso, la materializzazione dell’anima, l’ultima immagine che la comunità custodiva del proprio antenato.

Archeologia e intelligenza artificiale

Il passato che dialoga con il futuro

La ricostruzione digitale delle maschere Tashtyk dimostra come le nuove tecnologie possano potenziare la ricerca storica. I modelli 3D permettono di studiare ogni dettaglio e di condividere le scoperte con un pubblico globale, anche a distanza. Ciò significa che frammenti apparentemente insignificanti possono diventare, con l’aiuto dell’IA, intere testimonianze di un mondo scomparso.

Un’eredità che ci interroga

Il volto di chi non ha più voce

Guardando i lineamenti di queste maschere, realistici e moderni, ci si chiede come sia possibile che un popolo vissuto duemila anni fa abbia saputo dare al ricordo dei defunti un’espressione così viva. Non sappiamo tutto dei Tashtyk, ma grazie alla fusione di archeologia e tecnologie digitali possiamo continuare a interrogarci sul loro messaggio: che il volto umano, anche quando appartiene a chi non c’è più, resta il segno più forte della memoria collettiva.

Maschere funerarie e ritratti: le differenze tra culture antiche

Tashtyk (Siberia, I-VII sec. d.C.) : maschere in gesso applicate a manichini post-cremazione, volti dipinti e talvolta arricchiti con capelli o gioielli. Scopo: mantenere un corpo simbolico del defunto per i rituali di lunga durata.

: maschere in gesso applicate a manichini post-cremazione, volti dipinti e talvolta arricchiti con capelli o gioielli. Scopo: mantenere un corpo simbolico del defunto per i rituali di lunga durata. Egitto (Faraoni e periodo romano) : maschere dorate o cartonnage, destinate a proteggere e divinizzare il defunto nel viaggio ultraterreno. Più che un ritratto realistico, un simbolo di eternità.

: maschere dorate o cartonnage, destinate a proteggere e divinizzare il defunto nel viaggio ultraterreno. Più che un ritratto realistico, un simbolo di eternità. Roma (Imago maiorum) : calchi in cera dei volti degli antenati conservati nelle case patrizie. Funzione genealogica e politica, mostrati nei funerali per sottolineare la continuità familiare.

: calchi in cera dei volti degli antenati conservati nelle case patrizie. Funzione genealogica e politica, mostrati nei funerali per sottolineare la continuità familiare. Maya e Olmechi (Mesoamerica) : maschere in giada o pietra dura, poste sul volto dei morti come segno di prestigio e legame con le divinità.

: maschere in giada o pietra dura, poste sul volto dei morti come segno di prestigio e legame con le divinità. Cina Han: maschere funerarie in oro o argento, riservate alle élite, come strumenti di protezione spirituale e di status.

👉 In sintesi, mentre altre culture usavano la maschera come protezione o simbolo divino, i Tashtyk la concepirono come un volto della memoria, un mezzo per tenere il defunto vivo all’interno della comunità.