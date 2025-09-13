Che emozione. Meraviglia. Scoperta nel terreno. E’ romana ed ha 1700 anni. Chi rapresenta? Perchè così complessa come disegno? Cosa c’era nel luogo in cui è stara trovata? Rispondono gli archeologi

Dalle sabbie dorate di Cuijk, l’antica Ceuclum, è affiorata una lucerna a olio che, più che un reperto, sembra un frammento di teatro antico imprigionato nella terra per duemila anni. La sua forma non è quella usuale, né semplice: è una maschera teatrale, forse con il richiamo al Dioniso della commedia, ebbro di vino, in grado di comunicare verità dall’Oltretomba. Un bella fortuna, una notizia positiva, molto positiva, per chi ha scoperto questa lampada plasmata con tale espressività da trasformare l’oggetto quotidiano in un simbolo di civiltà, di memoria e di appartenenza.

Il volto spalancato, con gli occhi tondi e la bocca esagerata che funge da serbatoio per l’olio, rimanda alla tradizione delle maschere greche e romane. Non è una maschera “qualunque”: il naso marcato, la fronte sporgente, le piccole orecchie di animale e i riccioli laterali fanno pensare a un satiro, figura a metà tra uomo e bestia, compagno di Dioniso e incarnazione di una vitalità irriverente e caotica. Una presenza teatrale, ma anche rituale, che si colloca a cavallo tra scena e aldilà.

“L’osservazione rapida ella lucerna permette di dire che esse sia stata prodotta in un un grande laboratorio, romano ma di area produttiva rinviabile a quella tedesca – dice Maurizio Bernardelli Curuz – Il reperto si è salvato grazie alla qualità produttiva, probabilmente simile a quella della terra sigillata, cioè la preziosa ceramica industrializzata che, a quell’epoca, era appannaggio di pochi. La stessa foglia, con le sue volute, è mantenuta integra dalla compattezza di un mataeriale ceramico molto compresso e isolato, probabilmente da una vernice esterna, che ha bloccato la dissagregazione dei granuli di ceramica cotta, all’interno.. La propensione “quasi barocca” dell’autore induce a pensare che la lucerna sia stata prodotta tardivamente, ma al massimo splendore delle percezione di sé da parte di Roma”.

La romanizzazione del Nord

Ceuclum, un avamposto tra fiume e confini

Per comprendere la portata della scoperta, bisogna guardare al contesto storico. L’attuale Cuijk sorgeva lungo la Mosa, arteria fluviale strategica per i commerci e i movimenti militari. Conosciuta come Ceuclum, la città era un avamposto di romanizzazione nel Brabante Settentrionale, territorio che rappresentava, nel II secolo d.C., la linea di frontiera e di penetrazione culturale dell’Impero.

Qui, la presenza romana si manifestava non solo con le strutture militari e i commerci, ma con la diffusione di simboli, oggetti e pratiche culturali. Una lampada come questa non è solo un utensile: è un segno di “romanità”, una dichiarazione visibile che la cultura materiale di Roma aveva raggiunto anche le aree più remote dell’Impero, modellando usi, credenze e immaginari.

Il teatro in terra germanica

Maschere, simboli e riti

Il fatto che la lampada riproduca una maschera teatrale è altamente significativo. Il teatro, pur non essendo radicato nelle tradizioni germaniche, divenne uno dei veicoli della romanizzazione. Non era solo spettacolo, ma linguaggio di potere e di identità: gli imperatori lo finanziavano per mostrare la grandezza di Roma, mentre i simboli teatrali entravano negli spazi domestici, nelle tombe e negli oggetti d’uso quotidiano.

La maschera del satiro porta con sé un doppio significato. Da un lato, richiama il mondo della commedia e delle rappresentazioni dionisiache, fatte di eccessi, risate e vitalità istintiva. Dall’altro, nel contesto funerario in cui è stata ritrovata, essa si lega alla funzione apotropaica e simbolica della maschera: illuminare l’oscurità, guidare il defunto nel viaggio verso l’oltretomba, evocando un’energia primordiale che accompagna la trasformazione.

Le lampade a maschera, in questo senso, erano veri “strumenti di passaggio”: la luce della fiamma non serviva soltanto a rischiarare la casa dei vivi, ma anche a dissolvere le tenebre che separano il mondo dei mortali da quello dei Mani.

Un cimitero cosmopolita

Tracce di commerci e rituali

La lampada è stata scoperta nel più vasto cimitero romano del Brabante, solo in parte scavato. Più di 85 tombe hanno già restituito ceramiche, vetri, gioielli, brocche e piatti che raccontano di una comunità ricca di scambi. Le terra sigillata gallo-romane, pregiate per la loro finitura, convivono con ceramiche germaniche grezze, segno di un incontro di culture e produzioni.

Le fosse quadrate con tracce di cremazione rivelano un rituale che univa distruzione e offerta: i partecipanti gettavano nel fuoco recipienti colmi di cibi e bevande, che esplodevano sotto l’effetto del calore, liberando gli aromi al cielo e ai defunti. In questo teatro del rito, la lampada-maschera rappresentava un simbolo di luce e di identità culturale: Roma portava il suo teatro anche tra le fiamme funebri del Nord Europa.

Una maschera che torna in scena

Un frammento di romanità sul palcoscenico del tempo

La mano dell’archeologo che solleva la lampada dal suolo – come si vede nel video della scoperta – sembra compiere un gesto scenico: svelare un attore che da duemila anni attendeva dietro le quinte. Ed è proprio questo il valore del reperto: riportare in scena un frammento di romanità, testimoniare come il teatro, la luce e la cultura materiale abbiano unito mondi distanti, dall’Italia al Brabante.

La lampada di Cuijk non è solo un oggetto: è la prova di come la romanizzazione abbia fatto del teatro un linguaggio universale, capace di illuminare le notti dei vivi, accompagnare i morti e riemergere, oggi, per ricordarci che la storia di Roma non si fermava ai confini, ma continuava a brillare ovunque arrivasse la sua civiltà.

Nel filmato Il recupero della lucerna