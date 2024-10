Che meraviglia! Petali si schiudono in una armonia musicale. Guarda in anteprima l’installazione sensoriale a Palazzo Strozzi.

Che meraviglia! In anteprima Shy Society, l’installazione sensoriale che unisce natura e tecnologia a Palazzo Strozzi

Palazzo Strozzi si prepara ad accogliere una nuova e affascinante installazione firmata DRIFT, il duo olandese celebre per l’arte che interseca tecnologia e natura. Shy Society è una spettacolare installazione site-specific che, come fiori che si aprono e si chiudono, trasforma il cortile rinascimentale in un’esperienza immersiva.

DRIFT, Shy Society, Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Photo Ela Bialkowska, OKNOstudio.

L’opera, ispirata alla nictinastia, fenomeno naturale per cui alcune piante si aprono e chiudono in base al ciclo solare, invita lo spettatore a una riflessione profonda sull’interazione tra arte, natura e ambiente. Sette grandi elementi floreali compongono la struttura, ciascuno in movimento lento e continuo, seguendo una coreografia originale.

La colonna sonora è firmata dal compositore e produttore RZA (Wu-Tang Clan), con il brano Good Night 1st Movement che accompagna la danza visiva dell’installazione, avvolgendo i visitatori in un’atmosfera di contemplazione.

Come raggiungere Palazzo Strozzi

Palazzo Strozzi si trova nel cuore di Firenze, in Piazza Strozzi. È facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, come autobus e tramvia, o a piedi dalle principali attrazioni della città.