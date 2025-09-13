Cibi schifosi: cosa mangiavano i nostri antenati? Perche la selvaggina putrida non faceva male? E perchè un vero amore per il formaggio che si sposta da solo sul tavolo? E che dici del serpente arrosto?

Dal sangue degli antenati alle frattaglie romane

Insetti, pesci fermentati e formaggi viventi: un viaggio tra i sapori estremi della storia

Il concetto di “cibo schifoso” è profondamente relativo: quello che oggi ci fa storcere il naso era, ieri, simbolo di sopravvivenza, prestigio o ritualità. I nostri antenati, dalla preistoria all’età moderna, hanno sviluppato un gusto per alimenti estremi, spesso fermentati, putrefatti o infestati da insetti, senza che questo li danneggiasse seriamente. Come era possibile? La risposta sta nella biologia, nella chimica naturale e nella pratica millenaria dell’uomo.

Preistoria: la sopravvivenza prima del gusto

Carne putrefatta, insetti e sangue: la dieta dei cacciatori-raccoglitori

Gli uomini delle caverne mangiavano ciò che potevano reperire. Tra le loro scelte più estreme:

Carne putrefatta o parzialmente decomposta, spesso infestata da vermi o larve; insetti e larve, ricchi di proteine e minerali; sangue e frattaglie, che contenevano nutrienti vitali.

Perché non si ammalavano? La “frollatura” della carne, cioè la decomposizione controllata al freddo o all’aria aperta, permette ai batteri meno pericolosi di proliferare, mentre quelli patogeni non trovano condizioni ottimali. Inoltre, la cottura primitiva su fuochi a legna, anche se rudimentale, uccideva gran parte dei microbi più pericolosi. In molte grotte sono stati trovati resti di carni “frolle”, suggerendo che l’uomo preistorico sapeva intuitivamente come rendere sicuro ciò che sembrava decomposto.

Episodio curioso: in una grotta in Sudafrica, sono stati trovati resti di carne di gazzella piena di larve risalenti a 50.000 anni fa. I segni di taglio e bruciatura indicano che veniva consumata senza problemi di intossicazione, segno di un sapere empirico straordinario.

Antico Egitto: prelibatezze puzzolenti

Pesci fermentati e animali esotici come simbolo di ingegno culinario

Gli Egizi elevavano il cibo fermentato a vera arte. Tra le loro specialità più estreme:

Pesci fermentati, simili al garum romano; pane raffermo ammorbidito in acqua o birra leggera, per non sprecare nulla; animali poco appetibili come coccodrilli o uccelli palustri.

Episodio storico: durante le grandi feste religiose, si servivano pesci fermentati sulle tavole dei nobili di Tebe. Il forte odore non intimoriva nessuno: il valore nutrizionale e simbolico era superiore al disgusto.

Roma antica: il lusso della frattaglia

Garum, fegati e teste di maiale: quando il disgusto diventa piacere

I romani trasformavano ciò che oggi definiamo estremo in un vero piacere gastronomico. Tra le loro scelte più notevoli:

Garum, salsa di pesce fermentato universale; frattaglie come fegato, polmoni, trippa e reni; teste di maiale e uova di storione, appannaggio delle élite.

Perché non si ammalavano? La fermentazione intensa produce acidi e composti che inibiscono la crescita di batteri nocivi, rendendo il cibo “schifoso” ma sicuro. La cultura romana, inoltre, prevedeva spesso il consumo immediato del cibo fermentato o la cottura finale delle frattaglie, riducendo ulteriormente i rischi.

Curiosità: Plinio il Vecchio racconta di convivi in cui le teste di maiale venivano decorate e servite come piatto principale, e il garum era tanto prezioso da essere usato anche come regalo diplomatico.

Medioevo: la fame come maestra di gusto

Carne salata, locuste e topi: il cibo come resistenza alla carestia

Nel Medioevo, scarsità di risorse e scarsa igiene portarono a soluzioni alimentari estreme:

Carne salata o affumicata male, a volte con muffa o larve; locuste e insetti, consumati durante carestie; topi e ratti, ultima risorsa nei periodi di assedio; formaggi fermentati intensamente, dal profumo pungente.

Episodio: durante l’assedio di Leningrado, si consumavano topi arrostiti e ratti di campagna, considerati “cibo di emergenza”, ma sorprendentemente sicuri se cotti. I medievali avevano sviluppato una conoscenza empirica dei cibi pericolosi, evitando spesso intossicazioni fatali.

Età moderna e tradizioni estreme

Hákarl, Casu Marzu e Surströmming: il coraggio del gusto

Alcune tradizioni culinarie estreme sono sopravvissute fino a oggi:

Hákarl in Islanda, squalo fermentato; Casu Marzu in Sardegna, formaggio con larve vive; Surströmming in Svezia, aringa fermentata.

Questi cibi non sono solo curiosità: mostrano la continuità tra necessità e cultura gastronomica. La fermentazione o la presenza di insetti permetteva di conservare il cibo a lungo e, in molti casi, aumentava il valore nutritivo, rendendo il disgusto un ingrediente essenziale del pasto.

Episodio: in Islanda, i pescatori assaggiavano l’Hákarl per celebrare la fine della pesca invernale; il gusto estremo diventava simbolo di resistenza, identità e appartenenza a una comunità.