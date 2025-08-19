Fabrizio Bosso © Roberto Cifarelli #jazz #jazzphoto #jazzmusic #music #musician #robertocifarelliphoto

Cittadella Jazz 2025: in arrivo tre giorni di musica e emozioni con Paolo Jannacci, Fabrizio Bosso e i grandi nomi del jazz italiano

Dal 29 al 31 agosto 2025 Cittadella (Padova) diventa capitale del jazz italiano con la quinta edizione di Cittadella Jazz, un festival che si conferma tra i più vivaci e innovativi della scena musicale. Nove concerti, una parata musicale e una mostra dedicata all’arte fumettistica: un vero viaggio tra suoni, immagini ed emozioni che trasformerà per tre giorni la città murata in un palcoscenico a cielo aperto.

Paolo Jannacci (di Simone Galbiati e Nicola Allegri)

I protagonisti: dal groove di Bosso al lirismo di Jannacci

Il festival si aprirà venerdì 29 agosto con il trombettista Fabrizio Bosso, ospite speciale dei Blue Moka, formazione che fonde organo Hammond, elettronica e hard bop in chiave contemporanea. Sabato 30 spazio al trio della pianista e cantante Francesca Tandoi, accompagnata dal trombettista Gianluca Carollo, in una miscela esplosiva di swing ed energia.

La chiusura di domenica 31 agosto vedrà salire sul palco il pianista e cantautore Paolo Jannacci, in duo con il trombettista Daniele Moretto: un recital intimo che intreccerà standard jazz, composizioni originali e omaggi al repertorio del padre Enzo, da “Vengo anch’io” a brani meno noti, reinterpretati con sensibilità jazzistica.

L’organo Hammond compie 90 anni

Uno dei fili conduttori del festival sarà l’omaggio all’organo Hammond, strumento iconico che nel 2025 compie 90 anni. Dal gospel al blues, dal soul al jazz, la sua sonorità calda e potente attraverserà molte delle performance in programma, tra cui quelle dei Jazz Funkers e del trio 3B con Stevie Biondi.

Francesca Tandoi

Jazz che incontra le arti visive

Accanto alla musica, dal 29 luglio al 31 agosto il Palazzo Pretorio ospiterà la mostra del fumettista Antonio “Oak” Carrara, che con tavole, caricature e illustrazioni unisce ironia e ritmo visivo, ampliando il respiro multidisciplinare del festival.

Una città che suona fino a notte fonda

Oltre ai grandi nomi della Jazz Arena, il pubblico potrà vivere concerti gratuiti nei luoghi simbolo della città: da Piazza Pierobon con Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue Yorke al Teatro Sociale con Saverio Tasca, fino alla parata itinerante dei Combo Chinotto. Le serate proseguiranno poi all’Autostazione con il ciclo “Round Midnight”, dove la musica non si ferma prima delle ore piccole.

Con la direzione artistica di Valerio Galla, Cittadella Jazz 2025 promette un fine agosto indimenticabile, in cui il jazz italiano sarà protagonista assoluto.

Informazioni

Cittadella Jazz 2025
📍 Cittadella (PD) – 29/31 agosto 2025
🎟️ Concerti gratuiti tranne: Blue Moka & Bosso, Tandoi & Carollo, Jannacci & Moretto (posto unico 15 € + d.p.)
📌 Mostra Antonio “Oak” Carrara, Palazzo Pretorio (29 luglio – 31 agosto)
🔗 www.facebook.com/cittadellajazzfestival | www.ticketmaster.it


