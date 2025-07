Clamoroso. Scoperti ora nell’edificio degli antichi romani sei rotoli di piombo maledetti. Forcine e gelosia? Venere, eros e tradimenti? Cosa ci sarà scritto dentro i rotoli? Come veniva lanciato il malocchio? Cosa sono le defixiones? Meraviglie misteriose dagli scavi

Cosa accadeva nel cuore della Britannia romana? I nuovi scavi nel sito termale di Carlisle svelano un passato sussurrato tra rituali, amore, potere e vendetta

Un ritrovamento avvolto nel mistero

Sei piccoli rotoli di piombo, trovati nelle ultime ore, rilanciano l’enigma di un sito romano dalle forti connotazioni femminili e magico-religiose

Carlisle, oggi cittadina della Cumbria inglese a ridosso del confine scozzese, era nota in epoca romana come Luguvalium. Centro militare di prim’ordine lungo la linea del Vallo di Adriano, rappresentava non solo una roccaforte imperiale di controllo, ma anche un nodo sociale e culturale dove convivevano soldati, coloni, donne, artigiani e pellegrini. Oggi, proprio lì, in un’area urbana sottoposta a nuovi scavi archeologici, l’archeologa Clare Lawson (The Diggers: Archaeology in Carlisle), nell’ambito del cantiere archeologico diretto dal professor Giecco, ha scoperto sei minuscoli rotoli di piombo, strettamente arrotolati, riconducibili alla categoria delle cosiddette “maledizioni”, o meglio, involti rituali votivi contenenti formule legate a desideri intensi e a richieste rivolte al mondo dei morti o agli dèi inferi.

L’antica Luguvalium, la città del dio Lug

Crocevia militare e snodo civile sul confine del mondo romano

Fondata probabilmente nel I secolo d.C. come fortezza della XX Legione, Luguvalium fu poi ingrandita fino a diventare un importante centro amministrativo e religioso, dotato di foro, templi, bagni pubblici e quartieri residenziali. Il nome stesso richiama il culto di Lug, divinità celtica della luce e dell’intelligenza, che i Romani tentarono di integrare nel loro pantheon. Durante l’età severiana, e più precisamente sotto Settimio Severo (che visitò la Britannia fra il 208 e il 211 d.C.), Luguvalium conobbe una fase di splendore: al sovrano si deve con buona probabilità l’ampliamento delle strutture termali e pubbliche della città. Lugum è un termine molto vicino anche al latino Lucus, una radura magica, illuminata dal sole, ai margini di un bosco spesso impenetrabile. E’ probabilmente da questa radice che nascono toponimi italianissimi come Lugo, Lucania, Lugana.

Il grande edificio romano e il mondo femminile che riaffiora dalla terra

Un centro termale, un punto di incontro, un annesso santuario?

Il sito attualmente in scavo è dominato da un grande edificio in pietra, già parzialmente indagato, dove si riconoscono ambienti legati a funzioni termali: pavimenti riscaldati (hypocausta), canalizzazioni, sale per bagni caldi e freddi. In più punti si notano piastrelle con il monogramma “IMP”, a conferma dell’origine imperiale dei materiali da costruzione. Queste strutture erano frequentate non solo da soldati ma anche da donne e civili, in particolare nei giorni riservati ai bagni femminili o in spazi separati. Proprio gli ultimi scavi stanno facendo emergere una marcata presenza di oggetti legati alla sfera femminile: forcine in bronzo e osso – una bellissima forcina è stata trovata da Jane Openshaw, una piccola statua della dea Venere (forse parte di un larario domestico o di una nicchia votiva), e ceramiche da mensa decorate con scene amorose e mitologiche a soggetto femminile. Ricordiamo che, negli scarichi delle terme, sono stati trovati numerosi sigilli incisi tra i quali immagini che rinviano al mondo della devozione femminile. Quindi siamo in un punto esterno al forte o a insediamenti militari, nello spazio di ritrovo di una cittadina forse voluta dallo stesso imperatore Settimio Severo, che avrebbe offerto – come lascerebbero intendere alcuni materiali, tra i quali mattonelle con il monogramma imperiale – uno splendido edificio pubblico di ricreazione e socializzazione, nel quale avevano posto anche le terme.

I rotoli di piombo della maledizione: testimonianze di magia privata e desideri segreti

Cosa chiedevano le mani che hanno arrotolato quei fogli di metallo?

I sei cilindri di piombo sono stati rinvenuti nello stesso contesto stratigrafico, forse sepolti intenzionalmente o gettati in un’intercapedine del complesso termale. Si tratta con ogni probabilità di defixiones, cioè tavolette di maledizione, un genere molto diffuso nel mondo romano e soprattutto nelle province occidentali. I rotoli, ancora sigillati, verranno esaminati nelle prossime settimane tramite micro-TAC per evitarne il danneggiamento. In genere i fogli di piombo, aperti come pergamene, venivano incisi con punte di piombo. All’interno si scrivevano i nomi delle persone da colpire con il malocchio o con la maledizione e si affidava l’incarico a una divinità o a un defunto di portare a compimento l’operazione. Una volta terminata la scritta, i foglietti di piombo venivano ripiegati su se stessi. Spesso sepolti. O affidati a una divinità. O gettati in un luogo frequentato dalla vita.

Questi testi, se confermati come rotoli maledittori, potrebbero contenere:

Invocazioni a divinità infernali (come Ecate, Plutone o le divinità ctonie locali);

Nomi di uomini o donne da colpire;

Motivazioni legate ad amore non corrisposto, tradimenti, desideri sessuali, gelosie o vendette personali.

L’ipotesi prevalente tra gli studiosi coinvolti è che si tratti di rituali legati alla sfera erotica o affettiva, vista la vicinanza con oggetti a forte connotazione femminile. Anche in altre città romane, come Bath (Aquae Sulis), sono state rinvenute maledizioni in contesti termali, talvolta con richieste di punizione per amanti infedeli o rivali in amore.

Un luogo di magia privata e di potere femminile?

Tra profumo di unguenti, vapori d’acqua e desideri sussurrati agli dèi

La natura dell’edificio, la coesistenza di spazi pubblici e semi-sacri, l’uso dell’acqua come elemento purificatore e comunicativo, e l’emergere di questi nuovi oggetti rituali, spingono a ipotizzare che questo luogo potesse ospitare anche funzioni magico-religiose. Forse, in certe ore del giorno, dietro a colonne fumose e mosaici luccicanti, si officiavano piccoli riti, discreti ma carichi di significato, condotti da donne per le donne, o da uomini spinti da passioni implacabili.

Non si può escludere, inoltre, che l’edificio includesse un piccolo sacrarium o tempietto dedicato a Venere, come accadeva in altri stabilimenti romani, dove si invocava la dea non solo come figura amorosa, ma anche come protettrice delle unioni legittime e della fecondità.

Conclusione sospesa: il cuore nascosto di Luguvalium

Scavi, rotoli, nomi da svelare e un mondo di sguardi che si incrociavano nel vapore

L’indagine è in pieno corso. Nelle prossime settimane la lettura dei rotoli potrà fornire nomi, motivazioni, forme di desiderio, di rancore o di speranza. Dietro quei pezzetti di metallo, si nasconde una voce umana, un’emozione concreta, pronunciata tra le pietre calde di una stanza termale. E chissà, forse proprio qui, a Luguvalium, tra piastrelle imperiali, acque calde e statue di Venere, si svolgeva un culto privato fatto di sussurri, attese e piccoli incantesimi d’amore.