Clamoroso. Van Gogh Museum a rischio chiusura: senza il rispetto dell’accordo con lo Stato olandese uno dei musei più visitati d’Europa potrebbe chiudere

Il futuro del Van Gogh Museum di Amsterdam, uno dei luoghi d’arte più visitati al mondo, è oggi appeso a un filo. A lanciare l’allarme è la direttrice Emilie Gordenker, che in una dichiarazione riportata dal New York Times ha parlato apertamente della possibilità di chiusura: se il governo olandese non manterrà le promesse fatte oltre sessant’anni fa, l’istituzione non sarà in grado di sostenere i lavori di manutenzione straordinaria previsti dal Masterplan 2028, indispensabili per la sicurezza delle opere e dei visitatori.

Una collezione unica al mondo

Un patrimonio che rischia di non avere più una casa

Il museo custodisce oltre duecento dipinti, cinquecento disegni e novecento lettere di Vincent van Gogh, insieme a opere dei suoi contemporanei. Una collezione che dopo la morte dell’artista rimase in gran parte nella disponibilità della famiglia, fino all’accordo del 1962 tra il nipote V.W. Van Gogh, soprannominato “l’Ingegnere”, e lo Stato olandese. In quell’occasione nacque la Fondazione Vincent van Gogh, con lo scopo di preservare e rendere pubblica l’intera raccolta. In cambio, il governo si impegnò a finanziare la costruzione e la manutenzione di un museo dedicato.

Dal 1973 un successo senza precedenti

Milioni di visitatori per la storia di un genio

Inaugurato nel 1973, il Van Gogh Museum ha attirato fin da subito un flusso straordinario di visitatori. Ad oggi sono quasi 57 milioni le persone che hanno varcato le sue porte, con un picco di 2,6 milioni nel solo 2017. L’istituzione non è solo un simbolo di Amsterdam, ma un motore culturale ed economico: genera infatti l’85% delle proprie entrate, una percentuale altissima rispetto ad altri musei pubblici.

Edificio in difficoltà

Sicurezza, sostenibilità e manutenzione in crisi

Il grande successo del museo ha però un costo: la struttura, di proprietà dello Stato, non è stata progettata per reggere un’affluenza simile. Dopo cinquant’anni di utilizzo intenso, gli impianti sono obsoleti, le condizioni di sicurezza e sostenibilità non più adeguate, e la manutenzione ordinaria non basta più. Le nuove normative ambientali olandesi, inoltre, obbligano dal 2024 a interventi strutturali onerosi.

Masterplan 2028

Un progetto da 104 milioni di euro

Per affrontare queste sfide è stato elaborato il Masterplan 2028, che prevede lavori di manutenzione, ammodernamento e sostenibilità per un totale di 104 milioni di euro. I lavori dovrebbero iniziare nel 2028 e durare tre anni, con aperture parziali per il pubblico. Ma il museo non ha le risorse necessarie: coprirà con fondi propri circa 50 milioni di mancati introiti durante la chiusura parziale, ma rimane un deficit annuo di 2,5 milioni che il governo non intende colmare.

Un accordo da rispettare

“Una promessa è una promessa”

La Fondazione Vincent van Gogh ha espresso pieno sostegno al museo, ricordando che l’accordo del 1962 vincolava lo Stato olandese a garantire manutenzione e futuro alla collezione. «Se questa situazione persiste, sarà pericoloso per l’arte e per i visitatori» ha dichiarato la direttrice Gordenker. Lo scenario più grave, in caso di mancato supporto, sarebbe la chiusura del museo, con la conseguente inaccessibilità di uno dei patrimoni artistici più amati al mondo.

La soluzione, secondo i responsabili dell’istituzione, è semplice: lo Stato deve onorare i propri impegni storici e garantire il finanziamento necessario. Perché, come recita la chiusura del comunicato ufficiale: una promessa fatta è una promessa da mantenere. Anche per un governo.