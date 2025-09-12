Come il primo imperatore africano di Roma e sua moglie governarono il mondo dall’Inghilterra? Le nuove scoperte a Carlisle. I suoi gusti proto-arabi

Settimio Severo e la famiglia imperiale nella Britannia romana

Scoperte archeologiche recenti e architetture insolite a Luguvalium

Nel cuore della Britannia romana, nella città di Luguvalium — l’odierna Carlisle — emergono nuove tracce di un capitolo sorprendente della storia imperiale: la presenza del primo imperatore romano di origine africana, Lucio Settimio Severo, e della sua famiglia. Nato a Leptis Magna nel 145 d.C., Severo salì al potere nel 193 d.C., diventando un sovrano che non solo riformò le strutture militari e amministrative dell’impero, ma che scelse anche di trasferire temporaneamente il suo quartier generale nelle terre settentrionali, lontano dalla Roma tradizionale.

Perché la Britannia?

Il motivo di questo soggiorno appare chiaro se consideriamo il contesto militare e politico. Nel 208 d.C., le tribù caledoniane minacciavano le province settentrionali; il Vallo di Adriano, pur monumentale, necessitava di un controllo diretto e costante. Settimio Severo, con la consorte Giulia Domna e i figli Caracalla e Geta, stabilì la sua residenza a Luguvalium, trasformando una città di confine in un centro di potere imperiale.

Ma come era possibile governare un impero così vasto dalla Britannia? La risposta risiede nella rete militare e burocratica romana, nell’efficienza dei messi imperiali e nella diplomazia con le province. L’imperatore comunicava con Roma attraverso messaggeri, lettere ufficiali e protocolli amministrativi consolidati. Dalle terme imperiali di Carlisle alle strade che collegavano la città al Vallo di Adriano, ogni dettaglio logistico permetteva di orchestrare campagne militari e amministrative senza dover essere sempre presente a Roma.

La famiglia imperiale e il loro ruolo

Giulia Domna non era una semplice compagna; era una figura politica e culturale di primo piano. A Carlisle supervisionava la gestione dei territori, i rituali di rappresentanza e, secondo alcune evidenze, coordinava persino iniziative culturali per rafforzare il prestigio imperiale. I figli, Caracalla e Geta, crescevano in un contesto di responsabilità e formazione politica diretta. L’idea di governare “dal nord” non era dunque un isolamento, ma un modello di comando diffuso, integrato con la rete amministrativa romana.

Scoperte archeologiche a Carlisle

Recentissimi scavi hanno rivelato reperti straordinari: una testa di bronzo di Settimio Severo, resti di terme monumentali, ceramiche di lusso e sigilli imperiali. Un edificio eccezionale, situato vicino al Carlisle Cricket Club, potrebbe essere stata la residenza imperiale, caratterizzato da architetture insolite, tra cui stanze con mosaici policromi e sistemi di riscaldamento a pavimento (hypocaustum). La sua imponenza suggerisce che Luguvalium non fosse più una semplice città di confine, ma un vero e proprio centro di governo e rappresentanza.

Tra le curiosità più affascinanti: tracce di porpora tiria, un pigmento rarissimo usato per stoffe di alta classe, e resti di ceramiche importate dal Mediterraneo. Tutto questo indica che l’imperatore e la sua corte portarono a Carlisle un pezzo del mondo romano “centrale”, creando una micro-Roma al confine settentrionale.

Stranezze architettoniche e vita quotidiana

Le terme imperiali a Carlisle non erano semplici bagni pubblici: erano luoghi di potere simbolico, dove la famiglia imperiale riceveva dignitari, supervisionava operazioni militari e amministrative e consolidava la sua immagine. Le strutture presentano planimetrie insolite, con stanze a livello multiplo e spazi destinati a rituali religiosi e cerimoniali. La loro complessità suggerisce un intento preciso: creare un ambiente che combinasse prestigio, funzionalità militare e controllo politico.

Governare il mondo dalla Britannia

Dal cuore della Britannia, Severo riuscì a coordinare le campagne in altre province grazie a un sistema di deleghe, messaggeri e strategie militari innovative. La sua presenza a Luguvalium non diminuì il suo potere, ma lo consolidò: l’imperatore poteva supervisionare frontiere critiche, negoziare con tribù ribelli e amministrare direttamente una parte significativa dell’impero. In questo senso, Carlisle diventò un vero “quartier generale imperiale”, capace di influenzare il destino di Roma senza essere al centro geografico dell’impero.