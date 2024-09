Come nasce una storia? Disney: l’arte di raccontare capolavori senza tempo

PADOVA – Dal 2 ottobre 2024 al 23 febbraio 2025, il Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova ospiterà la mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”. L’evento, attesissimo dagli appassionati di animazione e narrazione, non è solo un omaggio ai celebri personaggi dei Walt Disney Animation Studios, ma anche un’immersione nel complesso processo creativo che rende queste storie immortali.

L’essenza della narrazione Disney

Raccontare una storia che resista alla prova del tempo è un’arte sottile, fatta di intuizione, ricerca e, soprattutto, una profonda comprensione dell’animo umano. I Walt Disney Animation Studios hanno saputo incarnare questa arte in ogni loro opera, da “Biancaneve e i Sette Nani” fino alle più recenti produzioni. Ma come nasce una storia Disney? Cosa si cela dietro la creazione di mondi così affascinanti da rimanere impressi nell’immaginario collettivo per generazioni?

La mostra: un viaggio nel cuore della creatività

La mostra di Padova permette di esplorare i retroscena di queste creazioni straordinarie. Promossa dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura e dal Centro Culturale Altinate San Gaetano, e prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, l’esposizione è curata dalla Walt Disney Animation Research Library, in collaborazione con Federico Fiecconi, storico e critico del fumetto e del cinema d’animazione.

Dopo le tappe di successo al Mudec di Milano, a Palazzo Barberini di Roma e a Palazzo Ducale di Genova, la mostra approda finalmente a Padova, portando con sé una ricca collezione di bozzetti, disegni preparatori, storyboard e materiali inediti che svelano il lungo e meticoloso lavoro che sta dietro ogni capolavoro Disney.

Il processo creativo: dall’idea al capolavoro

Dietro ogni film d’animazione Disney c’è un lungo percorso di sviluppo che parte da un’idea semplice e cresce fino a diventare una narrazione complessa e ricca di sfumature. Gli artisti Disney iniziano con una ricerca profonda, studiando miti, leggende e fiabe da ogni angolo del mondo. Questa fase è cruciale per costruire una base solida su cui innestare l’originalità e la magia Disney.

Una volta stabilita la trama principale, il team di animatori e sceneggiatori lavora instancabilmente per creare personaggi che siano non solo visivamente accattivanti, ma anche emotivamente risonanti. Questo implica un processo di continua revisione e raffinamento, dove ogni dettaglio, dalla personalità del personaggio alla scelta dei colori, è studiato per creare un’esperienza narrativa coinvolgente.

Un’arte senza tempo

Attraverso le opere esposte nella mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, il pubblico potrà vedere come le storie più amate siano state plasmate da un’incessante ricerca dell’eccellenza artistica e narrativa. Sarà possibile ammirare come, dietro l’apparente semplicità di un film animato, si nasconda una complessa sinfonia di idee, prove e riscritture, tutte finalizzate a catturare l’immaginazione di grandi e piccini.

