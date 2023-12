Compra un vetro di Murano per 4 dollari in un negozio dell’usato. La scoperta eclatante. Il pezzo va all’asta. Venduto a 107mila

È il desiderio di ogni appassionato di mercatini scoprire un tesoro che altrimenti non potrebbe mai permettersi di possedere. Jessica Vincent ha vissuto questa esperienza quando ha acquistato una bella bottiglia da Goodwill per soli 4 dollari, scoprendo successivamente che si trattava di un raro esempio di un vetro di Murano, firmato dal grande architetto Carlo Scarpa. I periti a cui la donna ha mostrato non hanno avuto dubbi. La bottiglia è stata venduta all’asta a New York, dalla casa d’aste Rago, per oltre 107.000 dollari, commissioni incluse.

Vincent ha raccontato al New York Times: “Inizialmente pensavo potesse valere tra 1.000 e 2.000 dollari, ma non ho compreso appieno la sua bellezza fino a quando non ho approfondito la ricerca.”

La scoperta è avvenuta nel giugno scorso presso un affollato negozio dell’usato Goodwill nella contea di Hanover, Virginia. Il vaso a forma di bottiglia, parte di una serie chiamata “Pennellate” ideata dall’architetto veneziano Carlo Scarpa negli anni ’40, presenta vortici di colore verde schiuma di mare e bordeaux progettati per imitare pennellate. La serie era caratterizzata da oggetti difficili da realizzare, e le opere di Scarpa furono esposte alla Biennale di Venezia nel 1942.

Per autenticare il vaso, i consulenti del vetro Jim Oliveira e Sara Blumberg si sono recati in Virginia per esaminarlo di persona, confermando la sua autenticità. Hanno confrontato il ritrovamento con un catalogo di opere di Scarpa e considerato esempi precedenti di opere “pennellate” vendute all’asta, stabilendo una stima di $ 30.000 a $ 50.000.

Il vaso di Jessica Vincent è stato infine venduto per $ 85.000, superando la stima massima. La vendita è avvenuta il 13 dicembre presso l’asta Wright di New York, con un prezzo di aggiudicazione di $107.100, commissioni incluse.

Jessica ha pianificato di utilizzare i proventi per ristrutturare una fattoria appena acquistata e forse per una cena. “Non so nemmeno come sentirmi in questo momento, onestamente, è semplicemente molto surreale”, ha dichiarato a Elle Decor.

Nonostante continui a frequentare i negozi dell’usato, le probabilità di trovare un altro oggetto di valore simile sono scarse. Blumberg ha sottolineato la rarità di oggetti di vetro di questo calibro nelle aste, principalmente a causa del gran numero di copie false di vetro di Murano di design. I ritrovamenti clamorosi, ai mercatini, avvengono comunque. Per vedere i maggiori “colpi di fortuna” degli ultimi anni, ai mercatini, – oggetti di grande valore comprati per pochissimo – potete cliccare qui.