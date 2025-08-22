Comune inaugura una stele per le vittime del comunismo. Tema esplosivo, polemiche, Memoria, storia. Quanto furono le vittime di questa ideologia?

Quando il ricordo dei totalitarismi incontra la controversia: il monumento alle vittime del comunismo scuote il dibattito pubblico francese.

A Saint-Raphaël, la brezza estiva si insinua tra i pini marittimi e i sentieri del parco Beaurivage, trasportando il profumo salmastro del Mediterraneo. Tra la quiete dei giardini e il rumore lontano del mare, sabato 23 agosto, sarà inaugurata una stele dedicata alle vittime del comunismo, in occasione della giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari. Il gesto, carico di valenze simboliche e storiche, si colloca nel cuore di un dibattito già acceso: il Partito Comunista Francese (PCF) ha convocato una manifestazione di protesta proprio davanti al municipio, denunciando quella che definisce una “riscrittura della storia”. I comunisti, in genere, negano che quei regimi abbiamo causato vittime proprio perchè il loro è un approccio fideistico rispetto alla storia.

Il monumento: simbolo e architettura della memoria

La stele, opera dello scultore Nicola Rosini Di Santi, rappresenta la sagoma di un uomo curvo che spinge due muri, evocando la caduta del Muro di Berlino nel 1989. Il monumento, finanziato dalla comunità per 28.000 euro, non si limita a un gesto commemorativo: il colore scelto per la scultura e la sua geometria simbolica evocano carestie, purghe, deportazioni, ma suggeriscono anche un barlume di speranza, la possibilità di superare un’ideologia mortale attraverso la conoscenza e la memoria storica.

Frédéric Masquelier, sindaco di Les Républicains dal 2017, sottolinea l’importanza del gesto: “Edificando questo monumento, rendiamo giustizia alle decine di milioni di vittime del comunismo e affermiamo il nostro attaccamento alla libertà, alla verità storica e alla dignità umana”. La città ha organizzato, a conclusione della cerimonia, una tavola rotonda con storici e giornalisti per discutere le realtà dei regimi comunisti, invitando specialisti come Virginie Girod, Pierre Rigoulot e François Kersaudy, insieme al giornalista Vincent Hervouët.

La storia dietro il monumento

Il comunismo del XX secolo ha lasciato una scia di vittime in tutto il mondo: le purghe staliniane, i gulag sovietici, le carestie imposte in Ucraina e in altre repubbliche sovietiche, i regimi di Mao in Cina con le campagne di riforma agraria e la Rivoluzione culturale, il terrore di Pol Pot in Cambogia e la dittatura di Ceausescu in Romania rappresentano esperienze drammatiche di oppressione e violenza politica. Solo una parte di questi eventi è ricordata in Occidente, spesso in modo frammentario, e raramente con una commemorazione pubblica diretta, come quella che Saint-Raphaël si propone di realizzare.

La stele assume quindi una funzione di simbolo pubblico della memoria: un atto di riconoscimento verso milioni di vittime rimaste storicamente invisibili nel dibattito francese, spesso dominato da altre narrazioni politiche, dalla Resistenza al nazismo alla memoria coloniale. In questo contesto, la scelta di Masquelier di promuovere una commemorazione pubblica rappresenta un tentativo di ampliare la percezione storica della cittadinanza, ponendo al centro temi universali come libertà, dignità e memoria dei totalitarismi.

Polemica politica e memoria contesa

Il PCF, tuttavia, ha bollato l’iniziativa come “ignobile e patetica”, accusando il sindaco di perseguire scopi elettorali e di distorcere la memoria storica. Il partito ricorda il ruolo dei comunisti francesi nella lotta contro il nazismo e sottolinea come la condanna dei crimini stalinisti sia già parte della coscienza storica della sinistra francese. Al contempo, la contestazione si è estesa ad altri movimenti politici locali, tra cui PS, Ecologisti e LFI, che hanno invitato alla mobilitazione per denunciare quella che definiscono una “falsificazione della Storia”.

Frédéric Masquelier ha risposto con fermezza: “Non cambierà mai nulla tra gli apostoli dello stalinismo che liquidano i loro oppositori con insulti e retorica di partito”. L’atto simbolico, dunque, diventa un terreno di confronto tra interpretazioni differenti del passato, tra chi sostiene il valore universale della memoria delle vittime dei totalitarismi e chi teme una politicizzazione del ricordo.

Tra storia e simbolo: una riflessione aperta

Saint-Raphaël, città di oltre 35.000 abitanti, si trova al centro di un dibattito che va oltre i confini municipali: la memoria storica, il riconoscimento delle vittime di ideologie oppressive e la politica contemporanea si intrecciano, trasformando un parco cittadino in spazio di riflessione collettiva. La stele, pur modesta nelle dimensioni, porta con sé il peso di un secolo di conflitti ideologici e di milioni di vite spezzate, trasformando un atto simbolico in un luogo di confronto e dialogo, dove la storia non è mai neutra e la memoria pubblica resta un terreno conteso.

La portata del dramma: milioni di vittime

Secondo gli storici, il bilancio complessivo delle vittime dei regimi comunisti del XX secolo si colloca tra i 85 e i 100 milioni di persone. Questa cifra comprende:

Le purghe e i gulag staliniani in Unione Sovietica: circa 20 milioni di morti , tra esecuzioni, deportazioni e carestie forzate.

, tra esecuzioni, deportazioni e carestie forzate. La Grande Carestia cinese e le campagne di Mao: tra 30 e 45 milioni di morti , soprattutto per fame e repressione politica.

, soprattutto per fame e repressione politica. Il regime di Pol Pot in Cambogia: circa 1,7 milioni di morti (quasi un quarto della popolazione).

(quasi un quarto della popolazione). La dittatura di Ceausescu in Romania e altre esperienze comuniste in Europa dell’Est: alcuni milioni di vittime , per repressione politica e persecuzioni.

, per repressione politica e persecuzioni. Altri regimi comunisti nel mondo (Corea del Nord, Vietnam, Africa): diversi milioni di morti, soprattutto per carestie, lavori forzati e repressione.

Queste stime sono naturalmente indicative, ma restituiscono la scala enorme della tragedia, spesso poco conosciuta e raramente commemorata in forma pubblica in Europa occidentale.